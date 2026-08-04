Meirihluti þeirra sem tók afstöðu í nýrri Maskínukönnun telur að vextir á Íslandi myndu lækka ef landið gengi í Evrópusambandið. Svipað hlutfall telur hins vegar ólíklegt að Ísland fengi varanlegar undanþágur í sjávarútvegi.
Könnunin var gerð dagana 22. til 29. júlí og tóku 2.255 þátt. Spurt var um áhrif mögulegrar aðildar Íslands að Evrópusambandinu á matvælaverð og vexti, auk þess sem spurt var um líkur á varanlegum undanþágum í sjávarútvegi.
Svörin voru vegin eftir kyni, aldri, búsetu og menntun.
Af þeim sem tóku afstöðu telja 57,8 prósent að vextir á Íslandi myndu lækka við inngöngu í Evrópusambandið.
Þar af telja 13,1 prósent að þeir myndu lækka mikið og 44,7 prósent að þeir myndu lækka nokkuð. Rúmur þriðjungur, eða 34,3 prósent, telur að vextirnir myndu standa í stað.
Alls telja 7,9 prósent að vextir myndu hækka. Þar af telja 4,6 prósent að þeir myndu hækka nokkuð og 3,3 prósent að þeir myndu hækka mikið.
Tæp 19 prósent allra svarenda sögðust ekki vita hvaða áhrif aðild hefði á vexti og 1,5 prósent vildu ekki svara.
Hlutfall þeirra sem telja vexti lækka er hæst meðal fólks á aldrinum 18 til 29 ára, tæp 67 prósent. Hlutfallið er tæp 65 prósent í Reykjavík en lægst á Austurlandi, þar sem um þriðjungur telur að vextir lækki.
Af þeim sem tóku afstöðu telja 48,3 prósent að matvælaverð myndi lækka ef Ísland gengi í Evrópusambandið.
Þar af telja 7,1 prósent að það myndi lækka mikið og 41,2 prósent að það myndi lækka nokkuð. Tæp 40 prósent telja að matvælaverð myndi standa í stað en tólf prósent að það myndi hækka.
Hlutfall þeirra sem telja matvælaverð lækka er hæst meðal fólks á aldrinum 18 til 29 ára, rúm 58 prósent.
Munur kemur einnig fram eftir búsetu. Tæp 56 prósent Reykvíkinga telja að matvælaverð lækki. Hlutfallið er um 32 prósent á Vesturlandi og Vestfjörðum og svipað á Austurlandi.
Alls sögðust 18,1 prósent ekki vita hvaða áhrif innganga hefði á matvælaverð og 1,7 prósent vildu ekki svara.
Af þeim sem tóku afstöðu telja 58,6 prósent ólíklegt að Ísland fengi varanlegar undanþágur í sjávarútvegi ef landið gengi í Evrópusambandið.
Þar af telja 41,4 prósent það mjög ólíklegt og 17,2 prósent fremur ólíklegt.
Fjórðungur, eða 25,2 prósent, telur varanlegar undanþágur líklegar en 16,2 prósent telja líkurnar hvorki miklar né litlar.
Hlutfall þeirra sem telja undanþágur ólíklegar er lægst í Reykjavík, tæp 49 prósent. Það er hæst á Vesturlandi og Vestfjörðum, rúm 76 prósent, en yfir 70 prósent á bæði Norðurlandi og Austurlandi.
Alls sögðust 16,6 prósent ekki vita hvort líklegt væri að varanlegar undanþágur fengjust og 1,4 prósent vildu ekki svara.