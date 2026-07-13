Segja 2.700 hafa látist vegna hitabylgju Áróra L Davíðsdóttir skrifar 13. júlí 2026 09:47 Áætlað er að 550 manns hafi látist vegna hita á tímabilinu 21. til 29. maí og tæplega 2.200 á tímabilinu 18. til 28. júní í Englandi og Wales. Getty Talið er að yfir 2.700 hafi látist af völdum hita í Englandi og Wales í kjölfar hitabylgju sem þar geisaði í maí og júní. Rauðar veðurviðvaranir vegna hitans voru gefnar út í lok júní en talið er að flest dauðsföll hafi átt sér stað í júnímánuði þegar hiti náði tæpum 37 stigum. Í skýrslu teymis frá Imperial Collage London, bresku veðurstofunni og London School of Hygiene and Tropical Medicine eru dauðsföll fyrri ára notuð til samanburðar og þannig „umframdauðsföll“ af völdum hitans áætluð. Þar er talið að 550 manns hafi látist vegna hitans á tímabilinu 21. til 29. maí og tæplega 2.200 á tímabilinu 18. til 28. júní í Englandi og Wales, segir í umfjöllun BBC. Byggingar í Bretlandi séu ekki byggðar til þess að takast á við slíkan hita og fólk verði því berskjaldað fyrir langvarandi hita og raka sem hafi gríðarlegt álag á líkamann. Börn og eldra fólk séu í mestri hættu auk þeirra sem glíma við einhvers konar heilsufarsvanda. Báðar hitabylgjurnar hafi verið af völdum svokallaðrar „hitahvelfingar“ sem fangi heitt loft, að sögn sérfræðinga. Hitahvelfingin hafi versnað vegna loftslagsbreytinga af mannavöldum en jörðin hafi hlýnað um tæplega eina og hálfa gráðu frá iðnbyltingu. Búist er við að hitabylgjur verði tíðari, ákafari og langvarandi eftir því sem meira af gróðurhúsalofttegundum er losað. Hitabylgjan fyrr í sumar hafi verið sú útbreiddasta og ákafasta sem mælst hafi í Evrópu og er talið að hún hafi kostað meira en 20.000 mannslíf. Í Þýskalandi, þar sem 41,7 stig mældust, er talið að tæplega 5.500 manns hafi látist, samkvæmt bráðabirgðagögnum stjórnvalda, segir í umfjöllun The Guardian, og dauðsföllum í Frakklandi fjölgaði um þrjátíu prósent. Veður Hitabylgja í Evrópu sumarið 2026 England Bretland Tengdar fréttir Fleiri en 1300 látnir vegna hitabylgju í Evrópu Hitamet hafa verið slegin víða í Evrópu síðastliðna daga þar sem hitabylgja geisar um álfuna. Víða er búist við þrumuveðri í kjölfar hitans og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin segir fleiri en 1300 látna vegna veðursins. 28. júní 2026 19:16 2025 var hlýjasta árið á Íslandi frá upphafi mælinga Árið 2025 var hlýjasta árið á Íslandi frá upphafi mælinga. Meðalhiti í byggðum landsins var 5,2 stig sem er 1,1 stigi yfir meðallagi áranna 1991 til 2020 og hefur aldrei verið hærri. Áður var árið 2014 hlýjasta árið á landsvísu. 2. janúar 2026 16:41 Mest lesið Lokuðu flugbraut vegna dróna Innlent Hanna Katrín fékk bréf frá Judi Dench og Ricky Gervais Innlent „Gefa löggjafanum og lögreglunni fingurinn og fólkinu í landinu líka“ Innlent Sænskur Evrópuþingmaður kærir danskan kollega til lögreglu Erlent Gagnrýnin byggð á misskilningi Innlent McConnell birtir mynd af sér á spítala Erlent Innbrot í kirkju á höfuðborgarsvæðinu Innlent Gæti orðið hálf milljón árið 2037 Innlent „Þetta er algjörlega óafsakanlegt hjá einu af ríkustu löndum í heimi“ Innlent Umferðarteppa á Hellisheiði vegna umferðaróhapps Innlent Fleiri fréttir ESB setji aldurstakmörk á samfélagsmiðlum Segja 2.700 hafa látist vegna hitabylgju Sænskur Evrópuþingmaður kærir danskan kollega til lögreglu McConnell birtir mynd af sér á spítala Íranir og Bandaríkjamenn halda árásunum áfram Miklir skógareldar nærri París Minnst 27 létust þegar eldur kviknaði á bar í Taílandi Níu ára stúlka meðal þeirra sem fórust og árásir enn nær daglegt brauð Tveir látnir eftir að tveir hófu skothríð Maður í haldi grunaður um að hafa myrt fyrrverandi ráðherra Íran og Bandaríkin skiptast á árásum Lindsey Graham er látinn Var látin í sólarhring áður en hún fannst Fjórir í haldi eftir árás á blaðamenn á Vesturbakkanum Tuttugu og þriggja enn saknað eftir mannskæða gróðurelda Félag Kushner hafi fengið landið vegna falsaðra afsala Dermot Murnaghan er látinn Manninum sleppt úr haldi Minnst sextíu látin í árásum Rússa í júlímánuði Herinn sé reiðubúinn að tortíma Íran verði Trump ráðinn af dögum Handtekinn grunaður um morðið á fyrrverandi ráðherra Geta fengið sekt vegna ávanabindandi hönnunar Rannsaka andlát fyrrverandi ráðherra sem morð Heimsins frægasti refill fluttur til Bretlands Lést er hún fagnaði sigri Frakka Le Pen hvergi af baki dottin og stefnir ótrauð á forsetahöllina Hefur svo gott sem tryggt sér forsætisráðherrastólinn Tólf látnir í skógareldum í suðurhluta Spánar Robinson hafi lýst eftirsjá Þúsundir fylgja æðstaklerkinum til grafar í skugga árása Sjá meira