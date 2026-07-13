Erlent

Segja 2.700 hafa látist vegna hita­bylgju

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Áætlað er að  550 manns hafi látist vegna hita á tímabilinu 21. til 29. maí og tæplega 2.200 á tímabilinu 18. til 28. júní í Englandi og Wales.
Áætlað er að  550 manns hafi látist vegna hita á tímabilinu 21. til 29. maí og tæplega 2.200 á tímabilinu 18. til 28. júní í Englandi og Wales. Getty

Talið er að yfir 2.700 hafi látist af völdum hita í Englandi og Wales í kjölfar hitabylgju sem þar geisaði í maí og júní. Rauðar veðurviðvaranir vegna hitans voru gefnar út í lok júní en talið er að flest dauðsföll hafi átt sér stað í júnímánuði þegar hiti náði tæpum 37 stigum. 

Í skýrslu teymis frá Imperial Collage London, bresku veðurstofunni og London School of Hygiene and Tropical Medicine eru dauðsföll fyrri ára notuð til samanburðar og þannig  „umframdauðsföll“ af völdum hitans áætluð. Þar er talið að 550 manns hafi látist vegna hitans á tímabilinu 21. til 29. maí og tæplega 2.200 á tímabilinu 18. til 28. júní í Englandi og Wales, segir í umfjöllun BBC. 

Byggingar í Bretlandi séu ekki byggðar til þess að takast á við slíkan hita og fólk verði því berskjaldað fyrir langvarandi hita og raka sem hafi gríðarlegt álag á líkamann. Börn og eldra fólk séu í mestri hættu auk þeirra sem glíma við einhvers konar heilsufarsvanda.

Báðar hitabylgjurnar hafi verið af völdum svokallaðrar „hitahvelfingar“ sem fangi heitt loft, að sögn sérfræðinga. Hitahvelfingin hafi versnað vegna loftslagsbreytinga af mannavöldum en jörðin hafi hlýnað um tæplega eina og hálfa gráðu frá iðnbyltingu. Búist er við að hitabylgjur verði tíðari, ákafari og langvarandi eftir því sem meira af gróðurhúsalofttegundum er losað. 

Hitabylgjan fyrr í sumar hafi verið sú útbreiddasta og ákafasta sem mælst hafi í Evrópu og er talið að hún hafi kostað meira en 20.000 mannslíf. Í Þýskalandi, þar sem 41,7 stig mældust, er talið að tæplega 5.500 manns hafi látist, samkvæmt bráðabirgðagögnum stjórnvalda, segir í umfjöllun The Guardian, og dauðsföllum í Frakklandi fjölgaði um þrjátíu prósent. 

Veður Hitabylgja í Evrópu sumarið 2026 England Bretland

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