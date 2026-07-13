Sænskur þingmaður Evrópusambandsins hefur lagt fram kæru til lögreglu þar sem hún sakar danskan kollega sinn um hatursorðræður byggðar á kynþáttafordómum. Þingmaðurinn varð fyrir áreiti á samfélagsmiðlum fyrir að fordæma fagnaðarlæti á Evrópuþinginu.
Abir Al-Sahlani, sænskur þingmaður Evrópusambandsins sem fæddist í Írak, kærði Kristoffer Storm, danskan þingmann Evrópusambandsins, sem skrifaði í færslu á samfélagsmiðlum að hún ætti að fara aftur til síns heima.
Það var í síðasta mánuði þegar þingmenn Evrópusambandsins greiddu atkvæði um frumvarp sem miðaði að því að fjölga brottvísunum innan ESB. Í kjölfar atkvæðagreiðslunnar hófu nokkrir hægrisinnaðir þingmenn að hrópa „sendið þau til baka“.
Al-Sahlani ávarpaði þingið í kjölfarið og sakaði „fasista öfgahægrisins“ um að hafa náð „nýjum lægðum“. Hún sagðist aldrei hafa fundið fyrir jafn miklu óöryggi á þinginu.
„Hróp öfgahægrimanna beindust ekki gegn pólitískum andstæðingi, þau voru „sendið þau til baka“. Þau snerust um venjulegt fólk sem hafði ekki framið neinn annan „glæp“ en að leita að betra lífi í Evrópu,“ sagði hún.
Ávarpið fór í dreifingu á samfélagsmiðlum og rituðu tveir þingmenn athugasemdir við umfjöllunina. „Gráttu meira,“ skrifaði Sebastian Tynkkynen, finnskur þingmaður Evrópusambandsins, og sagði Storm, líkt og kom fram hér að ofan, að „hún ætti að fara heim“. Al-Sahlani lagði fram kæruna á miðvikudag, einungis gegn Storm þar sem sænska lögreglan var óviss um hvernig ætti að meðhöndla færslu Tynkkynen.
Tynkkeynen hefur áður vakið athygli vegna ætlaðs kynþáttaníðs og hefur hann verið sakfelldur fyrir hatursorðræður í garð hælisleitenda og útlendinga.
Báðir menn hafa neitað ásökunum á hendur sér. Í tölvupósti sem The Guardian hefur undir höndum segir Storm að ummæli hans „hafi hvorki verið ætluð sem rasísk né sé hægt að túlka þau með sanngjörnum hætti sem rasísk.“
Í viðtali við The Guardian sagði Al-Sahlani að hún væri ekki enn alveg viss um hvað henni ætti að finnast um málið. Hún finni til sorgar vegna evrópsks lýðræðis.
„Svona í alvöru, er þetta það sem stjórnmálamenn okkar hafa upp á að bjóða? En ég er líka vonsvikin því, í alvöru, strákar. Ég er samstarfsmaður ykkar.“