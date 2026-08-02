Jón Ferdínand Estherarson, formaður Sósíalistaflokks Íslands, segir stjórn flokksins taka því með miklu jafnaðargeði að ný skoðanakönnun Maskínu sýni að tæp 80 prósent stuðningsmanna Sósíalistaflokksins vilja halda áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið.
Sósíalistaflokkurinn hefur lýst yfir andstöðu við mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu og segir það meðal annars „andsósíalískt“.
„ESB er efnahagsbandalag og ríkjasamband sem byggir í meginatriðum og grunnskipulagi á kapítalískri efnahagsstefnu, utanríkisstefnu sem þjónar heimsvaldastefnu, hernaðarhyggju og síónisma, lýðræðislegri fjarlægð borgara frá ákvarðanatöku og veikingu á sjálfstæðri verkalýðsbaráttu,“ segir í ályktun flokksins.
Jón segir niðurstöðurnar sem birtar voru í gær, þar sem meðal annars kemur fram að 79,2 prósent þeirra sem segjast myndu kjósa Sósíalistaflokkinn ef gengið væri til kosninga í dag hyggjast segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni þann 29. ágúst næstkomandi, ekki koma á óvart.
Hann bendir á að í könnun Maskínu frá því fyrr í sumar hafi rúm 70 prósent stuðningsmanna flokksins sagst myndu segja já.
Jón segir formlega stefnu Sósíalistaflokksins hafa verið myndaða í gegnum fræðslu innan flokksins og rökræðum um stefnuna.
„Hún var svo samþykkt með yfir 90 prósent greiddra atkvæða á aðalfundi flokksins,“ segir hann. „Og það er í raun eina leið okkar til stefnumótunar að hlusta á grasrótina og þar var bara mjög afdráttarlaus skoðun á málinu,“ bætir hann við.
Jón segir stefnu flokksins í Evrópumálunum byggja á hugmyndafræðilegum grunni. Hugmyndafræðin sé afar ígrunduð og þá liggi einnig ákveðin lífsýn að baki. Þrátt fyrir að Evrópusambandsmálið sé stórt, sé það alls ekki þannig að það ráði úrslitum hjá öllum.
„Fólk er í Sósíalistaflokknum af mörgum ástæðum og Evrópusambandið er ekkert þungamiðjan. Þetta er ekki þannig mál að það skeri úr um það hvort þú sért sósíalisti eða ekki; sósíalisminn er miklu víðari.“
Jón segir hins vegar umhugsunarefni að flest rök á móti Evrópusambandinu komi nú frá hægrinu, sem fólk upplifi í hagsmunabaráttu fyrir auðvaldið. Það megi að einhverju leyti rekja til þess að Vinstri græn lögðu blessun sína yfir aðildarumsókn árið 2009.
„Í huga fólks verður þetta bara, þú veist, hægra fólk og sérhagsmunagæsla einhverra auðjöfra í kvótakerfinu og svo framvegis, að þeir séu á móti ESB. En það er bara alls ekki svo einfalt og klippt og skorið.“