Enski boltinn

Ken Bates látinn

Valur Páll Eiríksson skrifar
Ken Bates.
Ken Bates. Nordic Photos / Getty Images

Ken Bates, fyrrverandi eigandi Chelsea og Leeds United, er látinn 94 ára að aldri.

Aðeins tveir hafa lengur verið stjórnarformenn hjá Chelsea í sögunni en Bates. Hann stýrði félaginu í 22 ár, milli 1991 og 2003.

Hann seldi félagið þá rússneska óligarkanum Roman Abramovich og upphófst mikið blómaskeið í bláum hluta Lundúna. Bates seldi Abramovich félagið á 140 milljónir punda og keypti í kjölfarið 50 prósent hlut í Leeds United.

Bates var ávallt umdeildur og undir hans forystu lenti Leeds í miklum fjárhagskröggum og féll niður um deildirnar eftir blómaskeið í kringum og upp úr aldamótum.

Í eigendatíð Bates í Lundúnum vann Chelsea FA-bikarinn tvisvar, Evrópukeppni bikarhafa, enska deildabikarinn, Ofurbikar Evrópu og Samfélagsskjöldinn.

Í yfirlýsingu frá Chelsea segir: „Chelsea Football Club syrgir í dag andlát fyrrverandi stjórnarformannsins Ken Bates,“

„Félagið sendir innilegar samúðarkveðjur til eiginkonu Kens, Suzannah, fjölskyldu hans og vina,“

„Ákveðni Kens til að berjast fyrir Chelsea þegar tímarnir voru erfiðir og knýja liðið áfram til að vinna titla verður aldrei gleymd,“

„Hvíl í friði, Ken.“

Andlát Chelsea FC Leeds United

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