Ken Bates látinn Valur Páll Eiríksson skrifar 11. júlí 2026 13:57 Ken Bates. Nordic Photos / Getty Images Ken Bates, fyrrverandi eigandi Chelsea og Leeds United, er látinn 94 ára að aldri. Aðeins tveir hafa lengur verið stjórnarformenn hjá Chelsea í sögunni en Bates. Hann stýrði félaginu í 22 ár, milli 1991 og 2003. Hann seldi félagið þá rússneska óligarkanum Roman Abramovich og upphófst mikið blómaskeið í bláum hluta Lundúna. Bates seldi Abramovich félagið á 140 milljónir punda og keypti í kjölfarið 50 prósent hlut í Leeds United. Bates var ávallt umdeildur og undir hans forystu lenti Leeds í miklum fjárhagskröggum og féll niður um deildirnar eftir blómaskeið í kringum og upp úr aldamótum. Í eigendatíð Bates í Lundúnum vann Chelsea FA-bikarinn tvisvar, Evrópukeppni bikarhafa, enska deildabikarinn, Ofurbikar Evrópu og Samfélagsskjöldinn. Í yfirlýsingu frá Chelsea segir: „Chelsea Football Club syrgir í dag andlát fyrrverandi stjórnarformannsins Ken Bates,“ „Félagið sendir innilegar samúðarkveðjur til eiginkonu Kens, Suzannah, fjölskyldu hans og vina,“ „Ákveðni Kens til að berjast fyrir Chelsea þegar tímarnir voru erfiðir og knýja liðið áfram til að vinna titla verður aldrei gleymd,“ „Hvíl í friði, Ken.“ Andlát Chelsea FC Leeds United Mest lesið Kinu Rochford sagður myrtur Körfubolti Goðsögnin lætur Ancelotti heyra það: „Rífið samninginn hans strax“ Fótbolti Segir að það þurfi að skipta oftar um gervigras á Íslandi Fótbolti Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Enski boltinn Súrrealískt að spila golf með Trump Fótbolti Maður dagsins á HM: Tveimur árum of seinn á veitingastaðinn Fótbolti Eiga Englendingar kryptónítið hans Haaland uppi í erminni? Fótbolti Með Haaland á toppi vinsældalistans Fótbolti „Ég trúi þessu eiginlega ekki enn þá“ Fótbolti Klopp um flugferðina þegar hann ætlaði að fá Mbappé til Liverpool Fótbolti Fleiri fréttir Ken Bates látinn Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Manchester City kaupir efnilegan markvörð Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu Newcastle yngir upp á sumri breytinga Arsenal fær Meslier frá Leeds Amorim viðurkenndi mistök og bað stuðningsmenn United afsökunar Fyrsti leikurinn er auðvitað á móti Xabi Alonso Haaland orðinn stærri en Manchester City Ein stærstu félagaskiptin í sögu kvennaknattspyrnunnar Bruno Guimaraes tilkynnir Newcastle að hann vilji fara til Arsenal Manchester United kaupir annan Brassa á miðjuna Arbeloa nýr stjóri Fulham og vill taka leikmenn með sér frá Real Madrid Hildur til Newcastle Sleit krossband í sigrinum gegn Bandaríkjunum Newcastle ætlar að nota Tonali-peningana til að kaupa eina af ungu stjörnum HM Kaupa George frá Chelsea Til Tottenham fyrir sautján milljarða Fimmti stjóri Forest á einu ári Skera niður hjá stelpunum Hvað er að gerast hjá Manchester United? Stórhuga Spursarar að kaupa Tonali á metverð Pereira furðu lostinn að hafa verið rekinn frá Forest Þjálfarinn kallaði hana „geðsjúkling“ og stundaði sálfræðileiki við hana Verður sá dýrasti í sögu Tottenham Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. City Manchester City staðfestir loksins Maresca sem stjóra Newcastle með augastað á efnilegum miðjumanni Freiburg Sjá meira