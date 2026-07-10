Lægðardrag skammt norðaustur af landinu beinir suðvestan- og vestanátt til landsins og verður víða gola eða kaldi og skúrir nú í morgunsárið.
Á vef Veðurstofunnar segir að í dag fjarlægist dragið og það mun draga úr vætu, yfirleitt úrkomulítið síðdegis.
Hiti verður á bilinu átta til átján stig, mildast suðaustan- og austanlands. Bætir í vind norðvestantil í kvöld. Búast má við hvössum sunnan- og suðvestan vindstrengjum á norðvestanverðu landinu í nótt og fyrramálið, til dæmis á norðanverðu Snæfellsnesi og Ströndum.
„Á morgun verður öflug hæð á milli Íslands og Skotlands og mun hún beina til okkar hlýrri suðvestan- og sunnanátt, víða 5-13 m/s en allhvasst um landið norðvestanvert. Á Norðaustur- og Austurlandi verður léttskýjað og mjög hlýtt, hiti á bilinu 17 til 25 stig, en suðvestan- og vestantil má búast við súld eða dálítilli rigningu og 10 til 15 stiga hita,“ segir á vef Veðurstofunnar,“ sergir á vef Veðurstofunnar.
Á laugardag: Suðvestan 5-13 m/s, en 13-18 um landið norðvestanvert. Súld eða dálítil rigning suðvestan- og vestantil og hiti 10 til 15 stig, en léttskýjað á Norðaustur- og Austurlandi með hita 17 til 25 stig.
Á sunnudag: Sunnan og suðvestan 8-15, en 13-20 um landið norðvestanvert. Rigning eða súld vestanlands, en bjart með köflum á austurhelmingi landsins. Hiti breytist lítið.
Á mánudag: Sunnan og suðvestan 5-13 og rigning eða súld, en úrkomuminna á Norður- og Austurlandi. Hiti 10 til 20 stig, hlýjast um landið norðaustanvert.
Á þriðjudag: Sunnan 5-13 og rigning, einkum um landið vestanvert. Hiti breytist lítið.
Á miðvikudag: Breytileg átt og rigning víða um land. Hiti 9 til 18 stig, mildast á Austurlandi.
Á fimmtudag: Norðvestlæg eða breytileg átt og dálítil væta með köflum. Hiti 8 til 17 stig, mildast syðst.