Hitatölurnar hækka fyrir austan Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 8. júlí 2026 20:56 Einar Sveinbjörnsson er veðurfræðingur. Vísir/Vilhelm Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur hjá Bliku, segir að hitinn gæti farið upp í allt að 25 stiga hita á Austurlandi um helgina. Mikill gangur sé í veðrinu. „Það eru heitir púlsar að koma úr suðvestri og það er gangur í veðrinu. Þetta er ekki eins og stundum á sumrin þar sem hann leggst í einhvern farveg og hann er bara í einhverja viku, tíu daga eða svoleiðis veður,“ segir Einar sem ræddi málin í Reykjavík síðdegis. Í gær fór hitinn yfir tuttugu stig á Norðaustur- og Austurlandi og sömuleiðis í dag. Þrátt fyrir að svalara loft komi yfir landið inn á milli er ekki að fara að kólna í veðri. Næsti svokallaði heiti púls mótast nú við austurströnd Bandaríkjanna og Kanada en kemur til Íslands um helgina. „Það verður ansi hlýtt, sérstaklega á Austurlandi. Einnig gæti það farið í 20 til 25 stig þar sem best lætur,“ segir Einar. „En það fylgir þessu dálítill vindur, sérstaklega á Norðvestur- og Norðurlandi, þá getur orðið dálítil suðvestanátt með þessu. Við þurfum að skoða það þegar nær dregur, það er svona strekkingsvindur eða allhvass vindur þegar hlýja loftið er að koma til okkar.“ Miðað við þessar veðuraðstæður mun hins vegar ekki sjást mikið til sólar á Suður- og Vesturlandi. Kaldur sjór suður af Grænlandi hafi áhrif á loftstraumana. Ekki bara gott veður fyrir austan Þrátt fyrir að íbúum á Suður- og Vesturlandi líði þannig þá segir Einar það ekki rétt að það sé alltaf gott veður fyrir austan. „Ef þú ferð alveg aftur til 2015 eða svo þá getur þú fundið fréttir um vol og víl Austfirðinga um að það væri bara búið að vera þoka og leiðindi hjá þeim. Góða veðrið væri fyrir sunnan og vestan. En málið er það að það eru bara mikil áraskipti í þessu,“ segir hann. „Ég held það hafi verið sumarið 21 sem var alveg svakalega hlýtt fyrir norðan og austan, bæði í júlí og ágúst voru sett met og maður horfir kannski til þess sem viðmiðis núna. Vissulega hafa komið góðir kaflar fyrir norðan og austan flest undanfarin sumur en það hefur líka alveg verið fínasta veður sunnan og vestanlands svona heilt yfir undanfarin sumur og það er dálítið langt síðan við höfum fengið svona sumar sem hefur verið hrakviðrasamt.“ Hitatölurnar þurfi að fara yfir 25 stiga hita til þess að Einar fari að lyfta brúnum. Á Suðvesturlandi má þó búast við ágætisveðri um helgina án rigningar. „Þetta er þannig að háloftavindurinn rekur lægðardrög eða smálægðir úr suðvestri sem fara hratt yfir þannig að það er stutt á milli rigningarbakkanna.“ Veður Mest lesið Ekki jákvætt þegar lögregla tekur af manni launin Innlent Sneri sér við, greip í spaðann á Kristrúnu og gekk út Innlent Skemmdarvargar máluðu yfir regnbogafánann Innlent „Líkist meira fána Grænhöfðaeyja heldur en þeim íslenska“ Innlent Lentu í slysi á flugbraut í Kirgistan: „Börn farin að gráta og fullorðnir farnir að öskra“ Innlent Sníkjudýrsaðferðin komin til Íslands: Hvers vegna var efnunum komið fyrir í sjókistu? Innlent Kominn með nóg af áfengisauglýsingum áhrifavalda Innlent Lögreglan leitar þessara manna Innlent Trump fer hamförum í Ankara: Búinn að fá nóg af Írönum, sparkar í Nató og vill hætta öllum viðskiptum við Spán Erlent Fær mál vegna sáðláts í andlit ekki tekið upp á ný Innlent Fleiri fréttir Hitatölurnar hækka fyrir austan Varhugaverðar hviður á Suðurlandi Víða allhvass vindur og úrkomubakki nálgast Spá sautján stiga hita á höfuðborgarsvæðinu Allt að sautján stiga hiti Bjart og hlýtt sunnan heiða Siggi stormur spáir góðu veðri um allt land Hlýjast fyrir austan Kaldi eða strekkingur á suðvestan- og vestanverðu landinu Væta með stífri norðaustanátt Stíf norðanátt með rigningu víða um land Allvíða skúrir og lægð nálgast Víða rigning en hiti að átján stigum Úrkoma í flestum landshlutum í dag Úrkoma víða og hiti að sextán stigum Víða skúraleiðingar og hiti að fimmtán stigum Sextán stig en líkur á síðdegisskúrum Bjartviðri suðvestanlands en líkur á skúrum Allhvasst suðaustantil og sums staðar rigning Viðrar vel til hátíðarhalda á höfuðborgarsvæðinu Hiti að átján stigum norðan og vestantil Austlæg átt og víða líkur á vætu 250 skjálftar en enginn gosórói að svo stöddu Áfram rólegheitaveður en líkur á síðdegisskúrum Sólin sleikir landsmenn Áfram bongó í kortunum og nú um allt land „Gegnumgangandi bongó um helgina“ Hitinn náði yfir tuttugu stig Möguleiki á að hiti fari yfir tuttugu stig í höfuðborginni Möguleiki á tuttugu stiga hita Sjá meira