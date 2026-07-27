„Hefði nú verið betra að vera með tvo sigra“ Árni Gísli Magnússon skrifar 27. júlí 2026 23:07 Hans Viktor var tekinn tali eftir bæjarslag kvöldsins. sýn sport skjáskot Hans Viktor Guðmundsson, fyrirliði KA, var virkilega svekktur að hafa einungis náð jafntefli gegn Þór í bæjarslagnum fræga. „Fyrri hálfleik finnst mér við bara mun betri, algjörir yfirburðir þar. Mér finnst við eiga vera komnir yfir í fyrri hálfleik, jafnast í seinni og lítið að frétta í seinni. Fáum nokkur tækifæri en þetta er bara svekkjandi jafntefli finnst mér.“ KA var mun betri aðilinn í fyrri hálfleik en leikurinn jafnaðist meira út í seinni hálfleik þar sem Þórsarar gátu sótt meira. „Ég veit ekki hvað olli því, það er ekki planið okkar sko, en jú þeir sækja en þeir skapa ekkert sko þannig þetta var lítil hætta en við áttum að gera miklu betur í seinni líka. Eins og ég segi bara svekkjandi sko að ná ekki að klára þetta.“ „Mér fannst við fá alveg mörg góð færi, margar góðar stöður, en það vantaði lokahnykkinn á þetta“, sagði Hans enn fremur. Leikurinn í dag var sá fyrsti á nýjum velli KA en ekki verður spilað á honum aftur fyrr en næsta sumar þar sem framkvæmdir standa yfir. Völlurinn var gerður tilbúinn sérstaklega fyrir þennan leik og leiddist Hans ekki að fá að spila á honum. „Þetta vara geggjað. Bara algjör stemning og komu ótrúlega margir þannig bara þetta var geggjað sko.“ Er montrétturinn enn KA megin? „Já ætli það ekki eins og er, einn sigur og eitt jafntefli já en það hefði nú verið betra að vera með tvo sigra. Mér finnst þetta ættu að vera tveir sigrar.“ Hvernig takist þið á við fallbaráttuna? Bara reyna safna stigum, það er bara þannig, bara mæta í öll verkefni og reyna ná í einhverja punkta og berjast fyrir þessu og hafa trú á þessu og bara mjög mikilvægir leikir framundan þannig við erum bara klárir í það“, sagði Hans að lokum. KA Besta deild karla Þór Akureyri Mest lesið „Það fyrsta sem sést er rassinn á mér“ Sport Tekur ekki við afsökunarbeiðninni og segir hann ljúga Fótbolti Endurkomur hjá kærustuparinu: „Þakklát og hamingjusöm“ Sport Björgvin Karl vann sitt þriðja brons á heimsleikunum Sport Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Íslenski boltinn Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Íslenski boltinn Uppgjörið: KA - Þór 0-0 | Steindauður norðanslagur Íslenski boltinn Eiginkona þjálfara hjá Chiefs skotin Sport „Stærstu fréttir ferilsins“ Sport Kláraði Harvard og samdi við Blika Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Góðir tímar framundan“ „Hefði nú verið betra að vera með tvo sigra“ „Mjög ánægður með margt í leiknum en óánægður með jafntefli“ Uppgjörið: KA - Þór 0-0 | Steindauður norðanslagur „Þetta eru fagmenn sem lifa fyrir boltann“ Fyrirliði Njarðvíkur til Vals Uppgjörið: Breiðablik - ÍBV 1-0 | Ágúst Orri hetjan Aðstoðarþjálfari Jökuls í Vesturbæinn „Við eigum harma að hefna“ Sjáðu mörkin þegar ÍA kjöldró Stjörnuna Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Jóhannes Karl: Strákarnir eiga skilið frí yfir helgina Uppgjörið: ÍA-Stjarnan 5-1 | Draumabyrjun ÍA í martraðarheimkomu Jóns Þórs Uppgjörið: FH-Fram 0-0 | Mörg mörk síðast en ekkert í kvöld Kláraði Harvard og samdi við Blika Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Í skýjunum eftir sögulegan sigur: „Þetta var dýrðardagur“ Var strax sannfærð: „Bjóst eiginlega við að þetta myndi vera svona“ Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Skotarnir staðfesta að Víkingur hafi keypt íslensku landsliðskonuna Fyrsti sigur ÍR-inga síðan á Þjóðhátíðardeginum Æfir íslenskuna daglega í klefanum Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar „Virkilega sáttur við framlag leikmannanna“ „Bárum of mikla virðingu fyrir þeim“ Uppgjörið: Víkingur R. - Keflavík 5-1 | Engin Evrópuþynnka í Víkingum „Búin að slá út ansi öflug lið“ Taugarnar þandar í endurkomusigri Njarðvíkur Tap í fyrsta leik Söru Bjarkar fyrir Hauka síðan 2008 Sjá meira