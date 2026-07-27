Íslenski boltinn

„Hefði nú verið betra að vera með tvo sigra“

Árni Gísli Magnússon skrifar
Hans Viktor var tekinn tali eftir bæjarslag kvöldsins.
Hans Viktor var tekinn tali eftir bæjarslag kvöldsins. sýn sport skjáskot

Hans Viktor Guðmundsson, fyrirliði KA, var virkilega svekktur að hafa einungis náð jafntefli gegn Þór í bæjarslagnum fræga.

„Fyrri hálfleik finnst mér við bara mun betri, algjörir yfirburðir þar. Mér finnst við eiga vera komnir yfir í fyrri hálfleik, jafnast í seinni og lítið að frétta í seinni. Fáum nokkur tækifæri en þetta er bara svekkjandi jafntefli finnst mér.“

KA var mun betri aðilinn í fyrri hálfleik en leikurinn jafnaðist meira út í seinni hálfleik þar sem Þórsarar gátu sótt meira.

„Ég veit ekki hvað olli því, það er ekki planið okkar sko, en jú þeir sækja en þeir skapa ekkert sko þannig þetta var lítil hætta en við áttum að gera miklu betur í seinni líka. Eins og ég segi bara svekkjandi sko að ná ekki að klára þetta.“

„Mér fannst við fá alveg mörg góð færi, margar góðar stöður, en það vantaði lokahnykkinn á þetta“, sagði Hans enn fremur.

Leikurinn í dag var sá fyrsti á nýjum velli KA en ekki verður spilað á honum aftur fyrr en næsta sumar þar sem framkvæmdir standa yfir. Völlurinn var gerður tilbúinn sérstaklega fyrir þennan leik og leiddist Hans ekki að fá að spila á honum.

„Þetta vara geggjað. Bara algjör stemning og komu ótrúlega margir þannig bara þetta var geggjað sko.“

Er montrétturinn enn KA megin?

„Já ætli það ekki eins og er, einn sigur og eitt jafntefli já en það hefði nú verið betra að vera með tvo sigra. Mér finnst þetta ættu að vera tveir sigrar.“

Hvernig takist þið á við fallbaráttuna?

Bara reyna safna stigum, það er bara þannig, bara mæta í öll verkefni og reyna ná í einhverja punkta og berjast fyrir þessu og hafa trú á þessu og bara mjög mikilvægir leikir framundan þannig við erum bara klárir í það“, sagði Hans að lokum.

KA Besta deild karla Þór Akureyri

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