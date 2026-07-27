Breiðablik vann nauman 1-0 sigur á ÍBV á Eikarvellinum í Kópavogi í 16. umferð Bestu deildar karla í kvöld. Ágúst Orri Þorsteinsson skoraði eina mark leiksins snemma í síðari hálfleik og tryggði Blikum öll þrjú stigin.
Bæði lið voru vel skipulögð og vörðust af festu framan af leik. Þrátt fyrir markaleysið var fyrri hálfleikurinn ágætlega líflegur og bæði lið komust nálægt því að brjóta ísinn.
Eyjamenn áttu ágætis marktilraun á 29. mínútu. Vicente Valor sendi þá aukaspyrnu inn á vítateig Blika þar sem Viggó Valgeirsson skallaði boltann í stöngina. Ívar Örn varnarmaður Blika hafði brotið á Viggó í aðdragandanum og fékk gult spjald fyrir.
Breiðablik svaraði skömmu fyrir leikhlé. Kristinn Steindórsson fékk boltann innan vítateigs og skaut með vinstri fæti í þverslána. Ari í marki ÍBV virtist mögulega ná örlítilli snertingu á boltann en nær komust Blikar ekki í fyrri hálfleik.
Blikar þurftu aðeins sex mínútur til að komast yfir eftir leikhlé. Ágúst Orri Þorsteinsson átti þá skot sem Ari varði út í teiginn, en Ágúst Orri fylgdi vel á eftir sínu eigin skoti og kom boltanum í netið af miklu harðfylgi.
Markið reyndist það eina sem skildi liðin að. Breiðablik hélt fengnum hlut til leiksloka og tryggði sér þar með nauman en dýrmætan 1-0 sigur á heimavelli.
Sigurmarkið hjá Ágústi Orra. Hann sýndi þrautseigju og harðfylgi er hann braut ísinn eftir að hafa fylgt á eftir sínu eigin skoti.
Hjá Breiðablik var Jónatan Guðni beittur og helsta sóknarógn Blika allt þangað til að hann fór út af um miðbik síðari hálfleiks.
Ágúst Orri fær hrós enda skorar hann sigurmark eftir harðfylgi og það skilur einfaldlega á milli í þessum leik. Hlynur Freyr Karlsson voru einnig drjúgur á miðsvæðinu og barðist eins og ljón.
Hjá ÍBV fær Ari í markinu prik fyrir sína frammistöðu; hann átti góð úthlaup og fínar markvörslur inn á milli líka.
Vincente Valor var skeinuhættur í föstum leikatriðum og mikið inni í spili Eyjamanna sömuleiðis.
Skúrkarnir eru sóknarmenn ÍBV í kvöld, þ.e. Róbert Elís, Viggó og Sesar Örn en þeim var öllum skipt út af á einu bretti eftir tuttugu mínútur í síðari hálfleik. Þeir voru ekki nógu beittir og skapandi í þessum leik.
Leikurinn var heilt yfir bara prýðilega dæmdur af Jóhanni Inga Jónssyni og hans teymi. Ágætis stjórn og ekki yfir miklu að kvarta. Einkunn átta sléttir.
Ágætis stemmning í góðu veðri á Eikarvellinum í Kópavogi. Umgjörðin öll eins og best verður á kosið. Stúkan var bæði temmilega þétt setin en 634 manns lögðu leið sína í Kópavoginn.
Aleksandar Linta, þjálfari ÍBV, var að mörgu leyti ánægður með frammistöðu sinna manna þrátt fyrir 1-0 tap gegn Breiðabliki á Eikarvellinum í 16. umferð Bestu deildar karla.
Linta byrjaði á að óska Blikum til hamingju með stigin þrjú en fannst Eyjamenn hafa byrjað leikinn vel og verið góðir bæði með og án bolta í fyrri hálfleik.
„Við stjórnuðum mörgum þáttum leiksins, þó að Breiðablik hafi auðvitað einnig haft sína kafla. Ég var ánægður með hvernig við spiluðum út í fyrri hálfleik, bæði varnarlega og sóknarlega. Við sýndum þolinmæði og héldum boltanum vel.“
Honum fannst þó að liðið hefði á köflum mátt sækja hraðar og beinna fram völlinn.
„Við hefðum kannski getað verið aðeins beinskeyttari, en aðstæðurnar buðu ekki alltaf upp á það.“
Upphaf síðari hálfleiks reyndist Eyjamönnum dýrkeypt. Ágúst Orri Þorsteinsson skoraði sigurmark Breiðabliks skömmu eftir hlé eftir slakan varnarleik gestanna.
„Við byrjuðum síðari hálfleikinn mjög illa. Við fengum á okkur mark á annarri eða þriðju mínútu og það var klaufalegt. Við vorum ekki nógu grimmir og ekki nógu nálægt mönnum.“
Eftir markið opnaðist leikurinn og varð óskipulagðari að mati Linta.
„Eftir það varð leikurinn að hálfgerðum eltingarleik. Bæði lið reyndu að sækja og verjast, það urðu mörg umskipti og minni stjórn á leiknum. Þegar þú reynir að knýja fram mark án þess að hafa alveg skýra hugmynd getur niðurstaðan orðið svona.“
Linta sagðist engu að síður ekki geta sett út á baráttu leikmanna sinna.
„Breiðablik á hrós skilið, en strákarnir mínir líka. Þeir reyndu og lögðu sig fram.“
Þjálfarinn skipti öllum þremur fremstu leikmönnum liðsins af velli í síðari hálfleik. Hann sagði þá ekki hafa verið jafn beitta og venjulega, meðal annars vegna veikinda í aðdraganda leiksins.
„Tveir af þessum þremur höfðu verið veikir í vikunni og náðu ekki að æfa af fullum krafti. Það sást að orkustigið var ekki það sama og venjulega.“
Varamönnunum var meðal annars ætlað að skapa meiri ógn með hlaupum inn fyrir vörn Breiðabliks.
„Við þurftum fleiri hlaup inn fyrir. Mennirnir sem komu inn á eru hins vegar einnig að koma til baka eftir meiðsli og eru ekki komnir í fullt leikform. Þetta er staðan sem við stöndum frammi fyrir og við verðum að finna bestu lausnirnar.“
Linta hvatti stuðningsmenn ÍBV til að halda áfram að standa við bakið á liðinu fyrir næsta verkefni.
„Við viljum að þeir komi og styðji okkur eins og þeir gerðu í dag. Við erum mjög þakklátir fyrir það og strákarnir eiga stuðninginn skilið.“
Hann vonast til þess að liðið geti svarað tapinu með stigum í næsta leik.
„Við höfum alltaf sýnt orku og karakter. Það gerðum við einnig í dag þrátt fyrir tapið. Vonandi getum við náð í stig næst og gefið stuðningsmönnunum ástæðu til að fagna, því þeir eiga það skilið.“