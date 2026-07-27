Uppgjörið: KA - Þór 0-0 | Steindauður norðanslagur Árni Gísli Magnússon skrifar 27. júlí 2026 21:10 KA og Þór gerðu markalaust jafntefli í Akureyrarslagnum í 16. umferð Bestu deildar karla. Leikurinn fór fram á nýjum velli KA manna sem er enn í byggingu en var gerður tilbúinn í þennan eina leik áður en framkvæmdir halda áfram fram á næsta sumar. KA menn byrjuðu leikinn af miklum krafti á meðan Þórsarar áttu í erfiðleikum. Strax á fyrstu mínútu slapp Jakob Héðinn Róbertsson í gegn en tók ranga ákvörðun þegar hann reyndi fyrirgjöf í stað þess að skjóta og sóknin rann út í sandinn. KA liðið fór mikið upp völlinn hægra megin þar sem Adam Ægir Pálsson spilaði og náði hann ófáum fyrirgjöfum sem vantaði að reka endahnútinn á. Besta færi leiksins kom á 37. mínútu en Hallgrímur Mar Steingrímsson átti þá fyrirgjöf sem rataði á Jakob Héðinn en Aron Birkir Stefánsson í marki Þórs varði vel. Þórsarar náðu aðeins betri tökum eftir því sem leið á hálfleikinn en án þess þó að skapa sér nein dauðafæri og var staðan markalaus í hálfleik. Þórsarar mættu beittari til leiks í síðari hálfleik og úr varð mikið jafnari seinni hálfleikur.KA menn héldu boltanum áfram meira en Þórsarar náðu góðum köflum þar sem boltinn gekk vel manna á milli og fínar sóknir urðu til. Það var í raun ekkert alvöru færi sem varð til fyrr en á þriðju mínútu uppbótartíma en þá komst Valdimar Logi Sævarsson inn á teig Þórsara og gerði frábærlega í að plata nokkra varnarmenn áður en hann læt vaða á markið en varnarmaður komst fyrir skotið á síðustu stundu og eyðilagði drauma augnablikið sem Valdimar var eflaust farinn að sjá fyrir sér í hyllingum. Leiknum lauk því með markalausu jafntefli og fara allir hálf svekktir heim. Atvik leiksins Þegar Valdimar Logi Sævarsson var næstum búinn að skora sigurmarkið í lokið. Uppalinn KA strákur sem hefði notið þess augnabliks svakalega að skora sigurmarkið í uppbótartíma gegn erkifjendunum en allt kom fyrir ekki. Stjörnur og skúrkar Ívar Arnbro Þórhallsson stóð pliktina vel í marki KA og er góður í löppunum eins og nútíma markmanni sæmir.Hans Viktor Guðmundsonn var öflugur í vörinni og Adam Ægir Pálsson átti fínan fyrri hálfleik en dalaði mikið í þeim seinni. Hjá Þórsurum átti Aron Birkir Stefánsson enn eina góðu frammistöðuna og varði frábærlega dauðafæri í eitt skipti.Gyrðir Hrafn Guðbrandsson er frábær leikmaður fyrir Þór sem gefur ekki tommu eftir og hefur gott auga fyrir spili og átti góðan leik í dag.Atli Sigurjónsson sýndi snilli sína fljótlega eftir að hafa komið inn á sem varamaður og verður frábært fyrir Þórsara þegar hann verður kominn í toppstand aftur eftir meiðsli. Dómarinn Hún var skrítin línan sem dómari leiksins, Þórður Þorsteinn Þórðarson, fylgdi í dag. Stundum var flautað mjög mikið og virtist þá litlu skipta hversu smávægileg snertingin var en svo á öðrum köflum leiksins leyfði hann ýmislegt sem mátti ekki augnabliki áður. Stemning og umgjörð Algjörlega frábær stemning sem myndaðist á nýja vellinum hjá KA mönnum sem gerðu vel í að hafa völlinn tilbúinn sérstaklega í þennan leik.Það á enginn leikur roð í KA – Þór þegar kemur að stemningu og skemmtanagildi stuðningsmanna. Besta deild karla KA Þór Akureyri