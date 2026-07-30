Fótbolti

Leik­menn sem gerast sekir um mis­munun fá tíu leikja bann

Andri Broddason skrifar
Enska knattspyrnusambandið er að herða reglur til þess að stöðva alla mismunun í fótbolta
Enska knattspyrnusambandið er að herða reglur til þess að stöðva alla mismunun í fótbolta Stuart MacFarlane/Getty Images

Enska knattspyrnusambandið mun herða reglur sínar gagnvart allri mismunun fyrir komandi tímabil. Allir leikmenn sem gerast sekir um slíkt munu fá að minnsta kosti tíu leikja bann.

Síðustu tímabil hafa leikmenn fengið á bilinu sex til tólf leikja bann fyrir alla mismunun. Nú er enska knattspyrnusambandið að herða reglurnar og allir leikmenn munu fá að minnsta kosti tíu leikja bann.

Mismunun sem inniheldur allar skírskotanir í litarhaft, kynþátt, trúarbrögð, kyn, fötlun og kynhneigð svo eitthvað sé nefnt mun vera refsanleg með tíu leikja banni. Með þessu er verið að hreinsa fordóma í fótbolta.

Enska knattspyrnusambandið sagði í tilkynningu að miklar framfarir hefðu orðið í baráttunni gegn hatursfullri orðræðu í fótbolta. Það er þó alltaf hægt að gera betur og er tilgangur þessarar ákvörðunar að bæta umhverfi í kringum íþróttina.

Leikmenn sem gerast sekir um mismunun geta stytt bannið sitt í sex leiki ef þeir viðurkenna brotið og sýna iðrun. Það á þó að vera undantekningaratriði og flestir sem gerast sekir eiga að fá bann í tíu leiki. Ef leikmaður gerist sekur um mismunun oftar en einu sinni mun hann að lágmarki fá tólf leikja bann eða til lengri tíma í alvarlegum tilfellum.

Enski boltinn

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