Leikmenn sem gerast sekir um mismunun fá tíu leikja bann Andri Broddason skrifar 30. júlí 2026 22:33 Enska knattspyrnusambandið er að herða reglur til þess að stöðva alla mismunun í fótbolta Stuart MacFarlane/Getty Images Enska knattspyrnusambandið mun herða reglur sínar gagnvart allri mismunun fyrir komandi tímabil. Allir leikmenn sem gerast sekir um slíkt munu fá að minnsta kosti tíu leikja bann. Síðustu tímabil hafa leikmenn fengið á bilinu sex til tólf leikja bann fyrir alla mismunun. Nú er enska knattspyrnusambandið að herða reglurnar og allir leikmenn munu fá að minnsta kosti tíu leikja bann. Mismunun sem inniheldur allar skírskotanir í litarhaft, kynþátt, trúarbrögð, kyn, fötlun og kynhneigð svo eitthvað sé nefnt mun vera refsanleg með tíu leikja banni. Með þessu er verið að hreinsa fordóma í fótbolta. Enska knattspyrnusambandið sagði í tilkynningu að miklar framfarir hefðu orðið í baráttunni gegn hatursfullri orðræðu í fótbolta. Það er þó alltaf hægt að gera betur og er tilgangur þessarar ákvörðunar að bæta umhverfi í kringum íþróttina. Leikmenn sem gerast sekir um mismunun geta stytt bannið sitt í sex leiki ef þeir viðurkenna brotið og sýna iðrun. Það á þó að vera undantekningaratriði og flestir sem gerast sekir eiga að fá bann í tíu leiki. Ef leikmaður gerist sekur um mismunun oftar en einu sinni mun hann að lágmarki fá tólf leikja bann eða til lengri tíma í alvarlegum tilfellum. Enski boltinn Mest lesið Evrópuþjóðirnar samþykktu að sniðganga HM Fótbolti Sakar leikmann um að halda framhjá sér með mörgum leikmönnum Körfubolti Uppgjörið: Zrinjski Mostar - Valur 2-2 (2-3) | Frábær Frederik og trylltur Tryggvi Fótbolti Standa með Eygló í martröðinni Sport Concacaf mótmælir Fifa en sniðgengur ekki Fótbolti Uppgjörið: Ilves - Stjarnan 2-1 (5-4 eftir vító) | Úr leik eftir maraþonleik í Finnlandi Fótbolti Týndur í fjórtán daga Fótbolti Barnabarn Idi Amin dæmt úr leik fyrir að skalla andstæðing Sport Fljótasti hvíti maður sögunnar Sport Howe hættur hjá Newcastle Enski boltinn Fleiri fréttir Stones skrifar undir hjá Ítölsku meisturunum Leikmenn sem gerast sekir um mismunun fá tíu leikja bann Er ekki bjartsýnn fyrir framtíð Newcastle Lærisveinar Sigga Ragga áfram eftir dramatíska framlengingu og vítaspyrnukeppni Mun það sama gerast við Anderson og gerðist við Philips hjá City? „Leiðinlegt að þetta sé búið“ Smá munur á Qarabag og Lengjudeildinni Uppgjörið: Zrinjski Mostar - Valur 2-2 (2-3) | Frábær Frederik og trylltur Tryggvi Lið Kristians Nökkva tapaði viðureigninni þrátt fyrir endurkomu Concacaf mótmælir Fifa en sniðgengur ekki Kolbeinn og félagar komust áfram þrátt fyrir tvö vítaklúður Uppgjörið: Ilves - Stjarnan 2-1 (5-4 eftir vító) | Úr leik eftir maraþonleik í Finnlandi Gjaldþrota félag á Ítalíu sannfærði Tonali til Tottenham Uppgjörið: Vestri – RFS 1-1 (2-5) | Evrópuævintýri Vestra á enda Vozinha berst fyrir því að halda nafninu hjá nýju liði Arbeloa sækir fyrrum lærisveina úr akademíu Real Madrid Evrópuþjóðirnar samþykktu að sniðganga HM Ancelotti segir landsliðsferli Neymar lokið Telur að Vinícius Júnior sé að spila með Arsenal Chelsea kaupir Lacroix fyrir rúmlega fimmtíu milljónir punda „Þetta er kvikindisleg spurning“ Sjáðu Ollu kveðja með stæl, dramatík í Eyjum og Fram skjóta Valskonur á kaf Kristján Flóki fékk tveggja leikja bann fyrir að traðka á Ívari Mancini fullur iðrunar: „Var eins og að missa konu lífs míns“ Jaissle líklegastur til að taka við af Howe Howe hættur hjá Newcastle AC Milan neitar fregnum af andláti Franco Baresi Rio Ngumoah tryggði Liverpool sigur Val milli grunngilda hreyfingarinnar og gylliboðs Infantino Týndur í fjórtán daga Sjá meira