Stones skrifar undir hjá Ítölsku meisturunum Andri Broddason skrifar 30. júlí 2026 23:15 John Stones hefur skrifað undir tveggja ára samning við Inter Milan. FC Internazionale/Getty Images) John Stones hefur gengið til liðs við Inter Milan þar sem hann skrifaði undir tveggja ára samning við ítölsku meistarana. Hann kemur frítt til þeirra þar sem samningur hans hjá Manchester City rann út. Samningur John Stones við Manchester City rann út nú í júní og var ekki vilji hjá honum til að framlengja hann. Stones er búinn að eiga frábær tíu ár hjá City þar sem hann vann ensku úrvalsdeildina sex sinnum, Meistaradeild Evrópu, F.A. bikarinn tvisvar ásamt fleiri titlum. Eftir að tilkynnt var að hann myndi ekki vera lengur hjá City voru mörg lið sem reyndu að ná í hann. Chelsea, Arsenal og Juventus eru nokkur af þeim liðum sem hafa reynt að ná í kappann. Nú hefur verið tilkynnt að ítölsku meistararnir, Inter Milan, munu fá enska varnarmanninn. John ha firmato ✍🏻 pic.twitter.com/eURhZziS3Z— Inter ⭐⭐ (@Inter) July 30, 2026 Ásamt því að hafa unnið marga titla með Manchester City hefur Stones einnig verið lykilmaður í enska landsliðinu. Þar hefur hann spilað 93 leiki og endaði í þriðja sæti á heimsmeistaramótinu nú í sumar ásamt því að hafa fengið silfurverðlaun á Evrópumótinu 2020. Ítalski boltinn Mest lesið Evrópuþjóðirnar samþykktu að sniðganga HM Fótbolti Sakar leikmann um að halda framhjá sér með mörgum leikmönnum Körfubolti Uppgjörið: Zrinjski Mostar - Valur 2-2 (2-3) | Frábær Frederik og trylltur Tryggvi Fótbolti Standa með Eygló í martröðinni Sport Concacaf mótmælir Fifa en sniðgengur ekki Fótbolti Uppgjörið: Ilves - Stjarnan 2-1 (5-4 eftir vító) | Úr leik eftir maraþonleik í Finnlandi Fótbolti Týndur í fjórtán daga Fótbolti Barnabarn Idi Amin dæmt úr leik fyrir að skalla andstæðing Sport Fljótasti hvíti maður sögunnar Sport Howe hættur hjá Newcastle Enski boltinn Fleiri fréttir Stones skrifar undir hjá Ítölsku meisturunum Leikmenn sem gerast sekir um mismunun fá tíu leikja bann Er ekki bjartsýnn fyrir framtíð Newcastle Lærisveinar Sigga Ragga áfram eftir dramatíska framlengingu og vítaspyrnukeppni Mun það sama gerast við Anderson og gerðist við Philips hjá City? „Leiðinlegt að þetta sé búið“ Smá munur á Qarabag og Lengjudeildinni Uppgjörið: Zrinjski Mostar - Valur 2-2 (2-3) | Frábær Frederik og trylltur Tryggvi Lið Kristians Nökkva tapaði viðureigninni þrátt fyrir endurkomu Concacaf mótmælir Fifa en sniðgengur ekki Kolbeinn og félagar komust áfram þrátt fyrir tvö vítaklúður Uppgjörið: Ilves - Stjarnan 2-1 (5-4 eftir vító) | Úr leik eftir maraþonleik í Finnlandi Gjaldþrota félag á Ítalíu sannfærði Tonali til Tottenham Uppgjörið: Vestri – RFS 1-1 (2-5) | Evrópuævintýri Vestra á enda Vozinha berst fyrir því að halda nafninu hjá nýju liði Arbeloa sækir fyrrum lærisveina úr akademíu Real Madrid Evrópuþjóðirnar samþykktu að sniðganga HM Ancelotti segir landsliðsferli Neymar lokið Telur að Vinícius Júnior sé að spila með Arsenal Chelsea kaupir Lacroix fyrir rúmlega fimmtíu milljónir punda „Þetta er kvikindisleg spurning“ Sjáðu Ollu kveðja með stæl, dramatík í Eyjum og Fram skjóta Valskonur á kaf Kristján Flóki fékk tveggja leikja bann fyrir að traðka á Ívari Mancini fullur iðrunar: „Var eins og að missa konu lífs míns“ Jaissle líklegastur til að taka við af Howe Howe hættur hjá Newcastle AC Milan neitar fregnum af andláti Franco Baresi Rio Ngumoah tryggði Liverpool sigur Val milli grunngilda hreyfingarinnar og gylliboðs Infantino Týndur í fjórtán daga Sjá meira