Fótbolti

Stones skrifar undir hjá Ítölsku meisturunum

Andri Broddason skrifar
John Stones hefur skrifað undir tveggja ára samning við Inter Milan.
John Stones hefur skrifað undir tveggja ára samning við Inter Milan. FC Internazionale/Getty Images)

John Stones hefur gengið til liðs við Inter Milan þar sem hann skrifaði undir tveggja ára samning við ítölsku meistarana. Hann kemur frítt til þeirra þar sem samningur hans hjá Manchester City rann út.

Samningur John Stones við Manchester City rann út nú í júní og var ekki vilji hjá honum til að framlengja hann. Stones er búinn að eiga frábær tíu ár hjá City þar sem hann vann ensku úrvalsdeildina sex sinnum, Meistaradeild Evrópu, F.A. bikarinn tvisvar ásamt fleiri titlum.

Eftir að tilkynnt var að hann myndi ekki vera lengur hjá City voru mörg lið sem reyndu að ná í hann. Chelsea, Arsenal og Juventus eru nokkur af þeim liðum sem hafa reynt að ná í kappann. Nú hefur verið tilkynnt að ítölsku meistararnir, Inter Milan, munu fá enska varnarmanninn.

Ásamt því að hafa unnið marga titla með Manchester City hefur Stones einnig verið lykilmaður í enska landsliðinu. Þar hefur hann spilað 93 leiki og endaði í þriðja sæti á heimsmeistaramótinu nú í sumar ásamt því að hafa fengið silfurverðlaun á Evrópumótinu 2020.

Ítalski boltinn

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