Knattspyrnusambönd þjóða innan Evrópu samþykktu einróma á neyðarfundi UEFA nú síðdegis að sniðganga heimsmeistaramótið í fótbolta ef áætlanir FIFA um utanaðkomandi fjárfestingar fá fram að ganga.
Greint var frá áætlunum Gianni Infantino forseta FIFA um utanaðkomandi fjárfestingar í fyrradag.
Þar kom fram að knattspyrnusamböndum hefðu verið boðið háar fjárhæðir, 40 milljónir dollara, fyrir að samþykkja breytinguna og hleypa utanaðkomandi fjárfestum að fjársjóðum FIFA. Þeir sem myndu kjósa á móti breytingunum myndu ekki njóta góðs af nýfengnu fénu.
Evrópska knattspyrnusambandið UEFA brást harkalega við í gær með harðorðri yfirlýsingu þar sem sagt var að „sál fótboltans“ væri ekki til sölu og boðaði öll knattspyrnusambönd Evrópu á neyðarfund í dag.
Á fundinum nú síðdegis var ákveðið að knattspyrnusambönd Evrópu myndu sniðganga HM og allar keppnir FIFA ef áætlanir Infantino ganga eftir.
Sky Sports, BBC, The Times og fleiri erlendir miðlar greindu frá tíðindunum og UEFA hefur nú sent frá sér yfirlýsingu til staðfestingar.
„Það er bæði óábyrgt og óverjandi að tillaga af slíkri þýðingu fyrir knattspyrnuna hafi verið unnin í leyni og nánast samþykkt án nokkurs marktæks samráðs við þá sem falið er að gæta íþróttarinnar. Þetta er ekki aðeins alvarlegur brestur í forystu, heldur afsal FIFA á skyldu sinni sem verndari alþjóðlegrar knattspyrnu...
Landsambönd um allan heim standa nú frammi fyrir úrslitakostum: að samþykkja óafturkræft yfirtöku á stærstu mótum knattspyrnunnar eða bera afleiðingarnar. Þetta er ekki „lýðræðisleg ákvörðun“, heldur stjórnun með hótunum – þvingunaraðgerð sem er óverðug stofnun sem falið er að gæta alþjóðlegrar knattspyrnu.
En andstaða okkar nær mun lengra en aðeins að ferlinu.
Um leið og utanaðkomandi fjárfestar eignast hlut í mótum FIFA breytist knattspyrnan að eilífu. Arðsemi verður varanleg skylda. Væntingar fjárfesta verða daglegur þrýstingur. Frá þeirri stundu verður hver ákvörðun um alþjóðlegt leikjadagatal, hver ákvörðun um keppnisfyrirkomulag og hver ákvörðun sem mótar framtíð knattspyrnunnar ekki lengur tekin með það að leiðarljósi sem þjónar íþróttinni best, heldur því sem þjónar hluthöfum best.
Þetta líkan á ekki heima í alþjóðlegri knattspyrnu,“ segir í yfirlýsingu UEFA sem má lesa í heild sinni að neðan.
Evrópskar þjóðir munu sniðganga allar keppnir, karla og kvenna, á vegum FIFA en þar bera heimsmeistaramótin auðvitað hæst.
Ekki þarf að eyða mörgum orðum í að útskýra hversu mikið fjárhagslegt áfall það yrði fyrir FIFA að missa Evrópuþjóðirnar út af HM.
Fyrst myndi reyna á sniðgönguna þegar undankeppni HM kvenna 2027 hefst í október en Infantino hefur einmitt sett 19. september sem síðasta dag til að skila inn atkvæði.
Fulltrúar úr stjórn Knattspyrnusambands Íslands sátu neyðarfundinn síðdegis. Stjórn KSÍ mun koma saman í fyrramálið og fjölmiðlum verða veitt viðtöl í kjölfarið, að sögn Ómars Smárasonar samskiptafulltrúa KSÍ.
Fréttin hefur verið uppfærð.
UEFA og 55 aðildarsambönd þess standa saman sem eitt. Við höfnum einróma og afdráttarlaust tillögu FIFA um að færa eignarhald á heimsmeistaramótinu og öðrum mótum á vegum FIFA til einkafjárfesta.
Ekki er hægt að meðhöndla heimsmeistaramótið sem fjárfestingarvöru. Það er ein mesta arfleifð knattspyrnunnar. Mótið hefur verið byggt upp af kynslóðum leikmanna, landsliða og stuðningsmanna í öllum heimsálfum. Enginn hluti þess ætti nokkurn tíma að vera afhentur einkafjárfestum. Heimsmeistaramótið er ekki til sölu.
Það er bæði óábyrgt og óverjandi að tillaga af slíkri þýðingu fyrir knattspyrnuna hafi verið unnin í leyni og nánast samþykkt án nokkurs marktæks samráðs við þá sem falið er að gæta íþróttarinnar. Þetta er ekki aðeins alvarlegur brestur í forystu, heldur afsal FIFA á skyldu sinni sem verndari alþjóðlegrar knattspyrnu.
Landsambönd um allan heim standa nú frammi fyrir úrslitakostum: að samþykkja óafturkræft yfirtöku á stærstu mótum knattspyrnunnar eða bera afleiðingarnar. Þetta er ekki „lýðræðisleg ákvörðun“, heldur stjórnun með hótunum – þvingunaraðgerð sem er óverðug stofnun sem falið er að gæta alþjóðlegrar knattspyrnu.
En andstaða okkar nær mun lengra en aðeins að ferlinu.
Um leið og utanaðkomandi fjárfestar eignast hlut í mótum FIFA breytist knattspyrnan að eilífu. Arðsemi verður varanleg skylda. Væntingar fjárfesta verða daglegur þrýstingur. Frá þeirri stundu verður hver ákvörðun um alþjóðlegt leikjadagatal, hver ákvörðun um keppnisfyrirkomulag og hver ákvörðun sem mótar framtíð knattspyrnunnar ekki lengur tekin með það að leiðarljósi sem þjónar íþróttinni best, heldur því sem þjónar hluthöfum best.
Þetta líkan á ekki heima í alþjóðlegri knattspyrnu. Framtíð knattspyrnunnar getur ekki ráðist af væntingum þeirra sem hafa það að aðalskyldu að hámarka fjárhagslegan ávinning. Hagsmunir landsambanda, deilda, félaga, leikmanna og stuðningsmanna geta heldur ekki orðið undirgefnir arðsemi fjárfesta. Knattspyrnan getur ekki veðsett framtíð sína fyrir fjárhagslegan ávinning.
Afstaða Evrópu er skýr. Við munum aldrei veita þessu líkani lögmæti okkar. Enginn hefur siðferðislegt vald til að selja það sem hann hefur aðeins í vörslu fyrir næstu kynslóð.
Vegna umræðna dagsins munu engin landslið UEFA taka þátt í neinu móti á vegum FIFA svo lengi sem þessar tillögur eru enn til staðar, nema fallið hafi verið frá tillögunni í heild sinni og gefnar hafi verið bindandi tryggingar fyrir því að FIFA muni aldrei aftur opna stjórnkerfi sitt eða mót fyrir einkaeignarhaldi.
Enginn ætti að vera í vafa: UEFA og aðildarsambönd þess munu berjast gegn þessum áformum af fullri einurð.
Það koma tímar þegar stofnanir eru ekki dæmdar af því sem þær eru tilbúnar að samþykkja, heldur af því sem þær neita að gefa eftir. Þetta er ein af þeim stundum.
Sumt er einfaldlega of mikilvægt til að selja. Heimsmeistaramót FIFA tilheyrir knattspyrnunni. Það mun það alltaf gera. Og svo lengi sem Evrópa hefur rödd, verður það aldrei til sölu.