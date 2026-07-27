Tómas Bjarki Jónsson, fyrirliði Njarðvíkur í Lengjudeildinni, hefur samið við Val um að leika með liðinu á næstu leiktíð.
Valur tilkynnti um skiptin í kvöld. Tómas Bjarki gengur til liðs við Val eftir að yfirstandandi leiktíð lýkur.
Tómas Bjarki er 22 ára gamall miðjumaður og fyrirliði Njarðvíkur en hann hefur ekkert spilað á leiktíðinni vegna krossbandaslita. Ekki er víst að hann spili aftur fyrir Njarðvíkinga en vera má að hann nái sér ekki að fullu fyrr en á undirbúningstímabili næsta árs, þegar hann verður orðinn leikmaður Vals.
Valsmenn taka fram í tilkynningu um félagaskiptin að félagið hafi háð baráttu við önnur lið hér heima um undirskrift eftirsótts Tómasar Bjarka og miklar vonir bundnar við hann í rauðu.
Valur er í 5. sæti Bestu deildar karla með 19 stig eftir 16 leiki. Liðið hefur tapað öllum þremur deildarleikjum þess undir stjórn Chris Brazell sem tók við af Hermanni Hreiðarssyni fyrr í þessum mánuði.
Liðið vann þó Zrinjski Mostar frá Bosníu í Sambandsdeildinni í vikunni og næsti leikur liðsins er við það sama lið ytra á fimmtudag.
Halldór Árnason verður orðinn þjálfari Vals þegar Tómas Bjarki gengur í raðir Vals, en hann tekur við liðinu eftir leiktíðina.