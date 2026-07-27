„Mjög ánægður með margt í leiknum en óánægður með jafntefli“ Árni Gísli Magnússon skrifar 27. júlí 2026 22:30 Hallgrímur Jónasson í leik kvöldsins Vísir/Guðmundur Þórlaugarson KA og Þór gerðu markalast jafntefli í Akureyrarslag Bestu deildarinnar nú í kvöld. Leikurinn fór fram á nýjum velli KA sem var sérstaklega útbúinn fyrir þennan leik áður en framkvæmdir halda áfram. Hallgrímur Jónasson, þjálfari KA, var vonsvikinn að ná ekki að taka öll stigin sem voru í boði en fann þó ýmislegt jákvætt í leik liðsins. „Ég held að við séum aðeins súrari en Þórsararnir, vorum frábærir í fyrri hálfleik, komumst í svo margar stöður og fáum tvö, þrjú mjög góð færi. Hann (Aron Birkir Stefánsson) ver vel einu sinni og skutum í slá og mér fannst við einhvern veginn stjórna leiknum frá A til Ö. Síðan er seinni hálfleikur jafnari, við erum aðeins meira með boltann en sköpum ekkert voðalega mikið,“ segir Hallgrímur og bætir við: „Það svona leit út fyrir það þegar seinni hálfleikur var hálfnaður að þetta gæti farið 0-0 og það fór þannig og við erum svekktir með það en erum bara svona ánægðir með þennan viðburð. Það er fullt af fólki búið að leggja á sig mikla vinnu hérna við að láta þetta takast, æðisleg stemning hérna, stúkan og þetta var bara frábært. Því miður þá vantaði bara eitt sem var að skora mark, af því að við höldum hreinu hérna á heimavelli. Eins og ég segi, við sköpum sénsa en inn vildi boltinn ekki og þá fór bara 0-0.“ Valdimar Logi Sævarsson sem er uppalinn ungur leikmaður KA var nálægt því að skora sigurmark í uppbótartíma en skot hans endaði í varnarmanni á síðustu stundu. Algjört drauma augnablik fyrir hann og KA sem virtist vera eiga sér stað en allt kom fyrir ekki. „Já hann gerði það gífurlega vel, fer inn á völlinn og platar þá og svo héldu allir að hann myndi skjóta þá tekur hann auka snertingu og bara allt galopið en svona er þetta stundum. Hann er með mikil gæði á boltann og hann skorar bara næst“. KA sótti mikið upp hægra megin í fyrri hálfleik þar sem Adam Ægir Pálsson var fyrirferðarmikill en færanýtingin í teignum brást. „Já það er hárrétt. Við náðum að skapa virkilega margar góðar stöður og mér fannst við bara fara illa með það. Svo fórum við bara pínu illa líka með færin en Jakob (Héðinn Róbertsson) var nálægt því að skora, hann ver hann einu sinni, Aron (Birkir Stefánsson) vel. Eins og ég segi við sköpum nóg en við erum svona aðeins búnir að vera í vandræðum fram á við, bæði með Jakob Héðinn sem hefur spilað aðeins meiddur og við erum með þrjá langtíma meidda framherja þannig það er svona eitt af þeim atriðum sem við þurfum svona að vinna vel í, það er síðasti þriðjungur, en mér fannst við komast í frábærar stöður í dag, náðum bara ekki að klára það. Það er bara stundum þannig í fótbolta en strákarnir lögðu sig mikið fram og ég var mjög ánægður með margt í leiknum en óánægður með jafntefli.“ Frábær stuðningur á nýjum velli KA spilaði leikinn nýjum velli félagsins sem er enn í byggingu og verður ekki endanlega tilbúinn fyrr en næsta sumar en var gerður tilbúinn fyrir leikinn í dag svo fleiri áhorfendur komist að. Hallgrímur segir stuðninginn í dag hafa verið frábæran. „Hann var bara æðislegur, frábær. Ég er bara stoltur af því að vera hluti af KA, það er bara þannig, og við erum búin að gera margt saman núna í nokkur ár og mér finnst þetta bara svona helvíti skemmtilegt skref. Stórt skref fyrir KA að spila fyrsta leikinn hérna og þetta mannvirki verður æðislegt. Ég held að séu verklok eftir rúmt ár og það er bara að koma frábær aðstaða í KA og við erum bara á leiðinni upp. Við verðum bara stærri og stærri og betri, betra félag, hvort sem það er í fótbolta eða handbolta eða blaki þá erum að standa okkur vel og við ætlum bara að verða ennþá sterkari.“ Adam Ægir Pálsson og Marcel Römer hafa bæst í hóp KA nú í sumarglugganum en mögulega eru fleiri leikmenn á leiðinni norður. „Það er ekkert ákveðið, eigum bara eftir að ræða saman. Ég fékk tvær styrkingar sem ég er mjög ánægður með og nú kemur Versló og við bara spjöllum um það en það bara kemur í ljós, ég hef ekkert svar við því akkúrat núna. Við erum með mun fleiri meiðsli en við ætluðum okkur þannig við erum svona reglulega að spjalla um hvað þarf. Ef menn eru að koma til baka þá nei, ef að menn eru ekki að koma til baka þá gætum við skoðað það“, sagði Hallgrímur að lokum.“ KA Besta deild karla Þór Akureyri Mest lesið „Það fyrsta sem sést er rassinn á mér“ Sport Tekur ekki við afsökunarbeiðninni og segir hann ljúga Fótbolti Uppgjörið: KA - Þór 0-0 | Steindauður norðanslagur Íslenski boltinn Eiginkona þjálfara hjá Chiefs skotin Sport Mbappé sár eftir HM Fótbolti Uppgjörið: Breiðablik - ÍBV 1-0 | Ágúst Orri hetjan Íslenski boltinn Endurkomur hjá kærustuparinu: „Þakklát og hamingjusöm“ Sport Nýr leikmaður Tindastóls féll á lyfjaprófi þegar hann spilaði í G-deild NBA Körfubolti Samstarf við rússneskt veðmálafyrirtæki varð Pirlo að falli Fótbolti Rosenborgarar Freys óstöðvandi Fótbolti Fleiri fréttir „Hefði nú verið betra að vera með tvo sigra“ „Mjög ánægður með margt í leiknum en óánægður með jafntefli“ Uppgjörið: KA - Þór 0-0 | Steindauður norðanslagur „Þetta eru fagmenn sem lifa fyrir boltann“ Fyrirliði Njarðvíkur til Vals Uppgjörið: Breiðablik - ÍBV 1-0 | Ágúst Orri hetjan Aðstoðarþjálfari Jökuls í Vesturbæinn „Við eigum harma að hefna“ Sjáðu mörkin þegar ÍA kjöldró Stjörnuna Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Jóhannes Karl: Strákarnir eiga skilið frí yfir helgina Uppgjörið: ÍA-Stjarnan 5-1 | Draumabyrjun ÍA í martraðarheimkomu Jóns Þórs Uppgjörið: FH-Fram 0-0 | Mörg mörk síðast en ekkert í kvöld Kláraði Harvard og samdi við Blika Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Í skýjunum eftir sögulegan sigur: „Þetta var dýrðardagur“ Var strax sannfærð: „Bjóst eiginlega við að þetta myndi vera svona“ Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Skotarnir staðfesta að Víkingur hafi keypt íslensku landsliðskonuna Fyrsti sigur ÍR-inga síðan á Þjóðhátíðardeginum Æfir íslenskuna daglega í klefanum Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar „Virkilega sáttur við framlag leikmannanna“ „Bárum of mikla virðingu fyrir þeim“ Uppgjörið: Víkingur R. - Keflavík 5-1 | Engin Evrópuþynnka í Víkingum „Búin að slá út ansi öflug lið“ Taugarnar þandar í endurkomusigri Njarðvíkur Tap í fyrsta leik Söru Bjarkar fyrir Hauka síðan 2008 Uppgjörið: Þróttur - ÍBV 1-0 | Þróttarar í bikarúrslit Sjá meira