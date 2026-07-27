Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, sagði 1-0 sigurinn á ÍBV í 16. umferð Bestu deildar karla mögulega falla undir skilgreininguna á iðnaðarsigri. Honum fannst leikurinn jafn og viðurkenndi að frammistaða Blika hefði ekki verið sannfærandi allan tímann.
„Mér fannst við ekki góðir í byrjun leiks. Við vorum passífir, bæði í pressunni og á boltanum. Á köflum vorum við allt í lagi en það vantaði aðeins upp á síðasta hlutann og við kláruðum sóknirnar ekki nógu vel,“ sagði Ólafur Ingi.
Allt annað var þó uppi á teningnum í byrjun síðari hálfleiks. Blikar tóku þá völdin og komust yfir þegar Ágúst Orri Þorsteinsson skoraði eina mark leiksins.
„Mér fannst við vera mjög góðir fram að markinu og halda áfram með gott orkustig í nokkrar mínútur eftir það. Síðan urðum við aftur aðeins passífir og hættum að gera það sem hafði verið að virka. Við buðum þeim aftur inn í leikinn.“
Ólafur Ingi sagði það andlega geta reynst erfitt að verja eins marks forystu þegar líður á leikinn.
„Þegar þú ert 1-0 yfir ferðu að líta á klukkuna. Menn þora kannski síður að spila boltanum fram og fara frekar til baka. Það hleypti þeim aftur inn í leikinn en við náðum að halda út.“
Jónatan Guðni Arnarsson var ógnandi í leiknum en fór af velli eftir um 70 mínútur. Ólafur Ingi sagði skiptinguna ekki hafa verið hugsaða til þess að loka leiknum.
„Alls ekki. Jónatan hefur verið mikið meiddur, bæði í vetur og í sumar, og við erum að byggja hann upp. Sjötíu mínútur voru einfaldlega nóg fyrir hann í dag.“
Hann fagnaði því jafnframt að leikmenn væru að snúa aftur úr meiðslum og að loksins væri hægt að nýta leikmannahópinn betur.
„Við erum farnir að fá menn til baka og getum farið að nýta hópinn af einhverju viti. Það var því alls ekki pælingin að þétta raðirnar.“
Breiðablik mætir Þór 4. ágúst og leikmenn liðsins fá tvo frídaga í kringum verslunarmannahelgina. Ólafur Ingi sagðist ekki hafa áhyggjur af því hvernig hinn ungi leikmannahópur myndi haga sér.
„Við erum með okkar reglur og leikmennirnir vita hvað þær fela í sér. Þetta eru fagmenn. Þó að við séum með marga unga leikmenn þá eru þetta strákar sem lifa fyrir boltann og ég hef engar áhyggjur af þeim.“