Fótbolti

Læri­sveinar Sigga Ragga á­fram eftir dramatíska fram­lengingu og vítaspyrnukeppni

Andri Broddason skrifar
Siggi Raggi vann ótrúlegan sigur í vítaspyrnukeppni gegn slóvenska liðinu Koper.
Siggi Raggi vann ótrúlegan sigur í vítaspyrnukeppni gegn slóvenska liðinu Koper. Visir/ Tjörvi

Færeyska Íslendingaliðið NSÍ Runavík náði að tryggja sig áfram í undankeppni Sambandsdeildar Evrópu eftir vítaspyrnukeppni. Liðið mætti slóvenska liðinu Koper.

Fyrri leikur liðanna var spilaður í Færeyjum þar sem Koper vann öruggan 2-0 sigur. Þjálfari Runavíkur, Sigurður Ragnar Eyjólfsson, mætti staðráðinn í að bæta upp fyrir tapið í leiknum í kvöld.

Leikurinn byrjaði ekki alveg eftir plani hjá Sigga þar sem Koper fékk víti eftir aðeins 26 mínútna leik. Leo Rimac fór á punktinn en náði ekki að nýta vítaspyrnuna sína. Það átti eftir að koma í bakið á Slóvenunum þar sem Beinir Molsoe skoraði fyrir Runavík tíu mínútum síðar.

Í seinni hálfleik fékk Marius Kryger Lindh heiðurinn af því að skora annað mark Runavíkur og viðureignin var orðin jöfn. Þetta var síðasta mark venjulegs leiktíma og ljóst að það þurfti að framlengja leikinn.

Í framlengingunni fékk Koper aðra vítaspyrnu og var búið að taka Rimac af velli þannig að Bassirou N’diaye fór á punktinn. Hann gerði betur en samherji hans á punktinum og náði að skora og Koper þá í farþegasætinu.

Siggi Raggi er seint þekktur fyrir að gefast upp og eftir ótrúlegar lokamínútur náði Runavík að jafna viðureignina með marki frá Michal Przybylski. Viðureignin var því jöfn og ljóst að úrslitin leysast í vítaspyrnukeppni.

Mikil spenna var í vítaspyrnukeppni en Runavík náði að tryggja sig áfram með sigri í bráðabana vítaspyrnukepnninnar. Alex Freyr Elísson skoraði mikilvæga vítaspyrnu fyrir Runavík. Siggi Raggi náði því á ótrúlegan hátt að halda Evrópuævintýri sínu áfram.

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