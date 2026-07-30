Lærisveinar Sigga Ragga áfram eftir dramatíska framlengingu og vítaspyrnukeppni Andri Broddason skrifar 30. júlí 2026 21:42 Siggi Raggi vann ótrúlegan sigur í vítaspyrnukeppni gegn slóvenska liðinu Koper. Visir/ Tjörvi Færeyska Íslendingaliðið NSÍ Runavík náði að tryggja sig áfram í undankeppni Sambandsdeildar Evrópu eftir vítaspyrnukeppni. Liðið mætti slóvenska liðinu Koper. Fyrri leikur liðanna var spilaður í Færeyjum þar sem Koper vann öruggan 2-0 sigur. Þjálfari Runavíkur, Sigurður Ragnar Eyjólfsson, mætti staðráðinn í að bæta upp fyrir tapið í leiknum í kvöld. Leikurinn byrjaði ekki alveg eftir plani hjá Sigga þar sem Koper fékk víti eftir aðeins 26 mínútna leik. Leo Rimac fór á punktinn en náði ekki að nýta vítaspyrnuna sína. Það átti eftir að koma í bakið á Slóvenunum þar sem Beinir Molsoe skoraði fyrir Runavík tíu mínútum síðar. Í seinni hálfleik fékk Marius Kryger Lindh heiðurinn af því að skora annað mark Runavíkur og viðureignin var orðin jöfn. Þetta var síðasta mark venjulegs leiktíma og ljóst að það þurfti að framlengja leikinn. Í framlengingunni fékk Koper aðra vítaspyrnu og var búið að taka Rimac af velli þannig að Bassirou N’diaye fór á punktinn. Hann gerði betur en samherji hans á punktinum og náði að skora og Koper þá í farþegasætinu. Siggi Raggi er seint þekktur fyrir að gefast upp og eftir ótrúlegar lokamínútur náði Runavík að jafna viðureignina með marki frá Michal Przybylski. Viðureignin var því jöfn og ljóst að úrslitin leysast í vítaspyrnukeppni. Mikil spenna var í vítaspyrnukeppni en Runavík náði að tryggja sig áfram með sigri í bráðabana vítaspyrnukepnninnar. Alex Freyr Elísson skoraði mikilvæga vítaspyrnu fyrir Runavík. Siggi Raggi náði því á ótrúlegan hátt að halda Evrópuævintýri sínu áfram. Sambandsdeild Evrópu Færeyski boltinn Íslendingar erlendis Mest lesið Evrópuþjóðirnar samþykktu að sniðganga HM Fótbolti Sakar leikmann um að halda framhjá sér með mörgum leikmönnum Körfubolti Standa með Eygló í martröðinni Sport Uppgjörið: Zrinjski Mostar - Valur 2-2 (2-3) | Frábær Frederik og trylltur Tryggvi Fótbolti Uppgjörið: Ilves - Stjarnan 2-1 (5-4 eftir vító) | Úr leik eftir maraþonleik í Finnlandi Fótbolti Concacaf mótmælir Fifa en sniðgengur ekki Fótbolti Týndur í fjórtán daga Fótbolti Barnabarn Idi Amin dæmt úr leik fyrir að skalla andstæðing Sport Howe hættur hjá Newcastle Enski boltinn Fljótasti hvíti maður sögunnar Sport Fleiri fréttir Er ekki bjartsýnn á framtíð Newcastle Lærisveinar Sigga Ragga áfram eftir dramatíska framlengingu og vítaspyrnukeppni Mun það sama gerast við Anderson og gerðist við Philips hjá City? „Leiðinlegt að þetta sé búið“ Smá munur á Qarabag og Lengjudeildinni Uppgjörið: Zrinjski Mostar - Valur 2-2 (2-3) | Frábær Frederik og trylltur Tryggvi Lið Kristians Nökkva tapaði viðureigninni þrátt fyrir endurkomu Concacaf mótmælir Fifa en sniðgengur ekki Kolbeinn og félagar komust áfram þrátt fyrir tvö vítaklúður Uppgjörið: Ilves - Stjarnan 2-1 (5-4 eftir vító) | Úr leik eftir maraþonleik í Finnlandi Gjaldþrota félag á Ítalíu sannfærði Tonali til Tottenham Uppgjörið: Vestri – RFS 1-1 (2-5) | Evrópuævintýri Vestra á enda Vozinha berst fyrir því að halda nafninu hjá nýju liði Arbeloa sækir fyrrum lærisveina úr akademíu Real Madrid Evrópuþjóðirnar samþykktu að sniðganga HM Ancelotti segir landsliðsferli Neymar lokið Telur að Vinícius Júnior sé að spila með Arsenal Chelsea kaupir Lacroix fyrir rúmlega fimmtíu milljónir punda „Þetta er kvikindisleg spurning“ Sjáðu Ollu kveðja með stæl, dramatík í Eyjum og Fram skjóta Valskonur á kaf Kristján Flóki fékk tveggja leikja bann fyrir að traðka á Ívari Mancini fullur iðrunar: „Var eins og að missa konu lífs míns“ Jaissle líklegastur til að taka við af Howe Howe hættur hjá Newcastle AC Milan neitar fregnum af andláti Franco Baresi Rio Ngumoah tryggði Liverpool sigur Val milli grunngilda hreyfingarinnar og gylliboðs Infantino Týndur í fjórtán daga Enska deildin mótmælir ákvörðunum Infantino Fifa gefur út hvað Argentína er rannsakað fyrir eftir heimsmeistaramótið Sjá meira