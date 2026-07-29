Leikarinn Jared Leto hafnar ásökunum í sinn garð um refsiverða háttsemi og segist aldrei hafa brotið kynferðislega á neinum í lífi sínu. Fjórar konur stigu nýverið fram í heimildarmynd og sökuðu hann um kynferðislegt ofbeldi og hótanir.
Heimildarmyndin Jared Leto: Hollywood's Dark Secret var frumsýnd á BBC í morgun. Þar er rætt við tíu konur sem allar eiga það sameiginlegt að hafa komist í kynni við Leto á árunum 2002 til 2016 og saka hann um ýmist óviðeigandi eða refsiverða hegðun.
Leto er meðal annars sakaður um að hafa brotið kynferðislega á sautján ára stúlku inni á mótelbaðherbergi, hótað nítján ára konu á hótelherbergi og sofið hjá sautján ára stúlku þegar hann var 34 ára. Aðrar konur lýsa því að hafa fengið undarleg og kynferðisleg símtöl frá Leto þegar þær voru yngri.
Einnig var rætt við fólk sem starfaði fyrir hljómsveit leikarans, Thirty Seconds to Mars, sem lýsa því hvernig hann fékk þau til að „útvega“ sér ungar konur til að koma baksviðs eftir tónleika.
Leto svaraði ekki fyrirspurnum BBC um ásakanirnar meðan á framleiðslu heimildarmyndarinnar stóð eða eftir að hún kom út. Hann sendi hins vegar frá sér yfirlýsingu síðdegis í dag eftir að fjallað var um ásakanirnar í fjölmiðlum.
„Ég hef aldrei brotið kynferðisleg á neinum á ævi minni. Þessar fullyrðingar eru fullkomlega og afdráttarlaust ósannar,“ sagði Leto í yfirlýsingunni.
Ásakanirnar eru ekki þær fyrstu sem eru bornar á hendur Leto sem er þekktastur fyrir leik sinn í Dallas Buyers Club (2013), Morbius (2022) og Masters of the Universe (2026). Fjölmiðillinn Air Mail greindi í fyrra frá ásökunum níu kvenna í hans garð um óviðeigandi hegðun og sama ár greindi plötusnúðurinn Allie Teilz frá því að leikarinn hefði brotið gegn sér þegar hún var sautján ára.