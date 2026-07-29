Skímó á skikkanlegum tíma fyrir ömmur og afa Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 29. júlí 2026 10:07 Gunnar Þór Jónsson, Gunnar Ólason, Jóhann Bachmann, Arngrímur Fannar Haraldsson og Herbert Viðarsson skipa hljómsveitina Skítamóral. Þeir verða með sveitaball um helgina. Gassi „Markhópurinn okkar vill syngja úr sér lungun, komast heim á skikkanlegum tíma og vakna svo eldhress daginn eftir til að fara með barnabörnin í ungbarnasund. Svona er lífið“ segir Addi Fannar, gítarleikari Skítamórals en hljómsveitin stendur fyrir sveitaballi um Verslunarmannahelgina. Laugardagskvöldið 1. ágúst snýr Skítamórall aftur í rætur sínar þegar hljómsveitin stígur á svið í Aratungu í Biskupstungum. Það er orðið þó nokkuð síðan sveitin lék síðast á hefðbundnu sveitaballi og tilhlökkunin innan hljómsveitarinnar er mikil. Aratunga hefur í gegnum árin verið vettvangur fjölmargra eftirminnilegra dansleikja og nú ætla Skítamóralsmenn að endurvekja þá stemningu sem einkenndi íslensk félagsheimili um áratugaskeið. „Það er eitthvað sérstakt við sveitaböllin. Þar er fólk mætt til að skemmta sér, syngja með og hitta gamla vini. Það er stemning sem verður ekki búin til annars staðar,“ segir sveitin en þeir voru vanir því að spila jafnvel til morguns. Addi Fannar, gítarleikari, skýtur inn: „Eini munurinn frá fyrri böllum er kannski sá að við förum á svið klukkan 21:00 og það er 25 ára aldurstakmark. Markhópurinn okkar vill syngja úr sér lungun, komast heim á skikkanlegum tíma og vakna svo eldhress daginn eftir til að fara með barnabörnin í ungbarnasund. Svona er lífið.“ Skímómenn eru fullir tilhlökkunar að troða upp um helgina.Aðsend Kvöldið verður með hefðbundnu sveitaballasniði þar sem Skítamórall fer með öll sín vinsælustu lög og gestir geta átt von á fjöri fram á kvöld. „Þetta verður bara alveg eins og í old days. Það verður enginn bar, þannig að fólk getur stungið pelanum í vasann en fengið sér einn bauk með. Það hefur nú alltaf verið hluti af sveitaballamenningunni.“ Hljómsveitina skipa Gunnar Ólason, Jóhann Bachmann, Herbert Viðarsson, Gunnar Þór Jónsson og Arngrímur Fannar. Skímó er eitt stærsta nafna aldamótakynslóðarinnar og lög eins og Farin, Myndir, Svífum, Ennþá, Fljúgum áfram og fleiri eru meðal einkennislaga þessa kröftuga tímabils í íslenskri tónlist. Viðburðurinn hefst klukkan 21:00 og verður dansað fram til miðnættis. Hér má nálgast nánari upplýsingar. Tónleikar á Íslandi Tónlist Verslunarmannahelgin Mest lesið Vann með fimm poppstjörnum á einni viku Lífið Fjórar konur ásaka Leto um refsiverða háttsemi í nýrri heimildarmynd Lífið Sjóðheitur Patrekur Jaime með stórstjörnuteiti Lífið Patrik hættur að gigga: „Mér líður eins og apa í búri“ Tónlist „Hélt ég myndi aldrei upplifa ást sem þessa“ Lífið Gurrý komin aftur á markaðinn Lífið Skímó á skikkanlegum tíma fyrir ömmur og afa Tónlist Eftirlætis myndir Laufeyjar: „Mig dreymir um þetta augnablik“ Bíó og sjónvarp Kavinsky er látinn Lífið Þýðandi Ódysseifskviðu segir að Nolan eigi að skammast sín Lífið Fleiri fréttir Skímó á skikkanlegum tíma fyrir ömmur og afa Patrik hættur að gigga: „Mér líður eins og apa í búri“ Daniil gefur út lag með Kodak Black: „Trúi þessu ekki ennþá“ Grafalvarlegt nýtt efni: „Jafn tilgangslausar og að selja flugelda inni í helli“ Von á tíu nýjum lögum tíu árum eftir andlátið „Undirstaða Hörpu mun hristast undir hreinum og ómenguðum krafti“ „Þýðir í raun bara endalok fyrir íslenska útgefna tónlist“ Sagði Viktoríu Beckham að „fokka sér“ Litla systir Gretu Thunberg ætlar að verða súperstjarna Innipúkunum fjölgar enn Bonnie Tyler er látin Skvísur og töffarar fögnuðu með Elvari Hvarf vegna athyglisbrests á hæsta stigi Landslið íslenskra söngvara syngur afmælislag Bylgjunnar Söngvari YMCA látinn Halldór Haraldsson er látinn Lofsyngja tónleika Laufeyjar í Kína Hjartað slær í Hafnarfirði: „Við erum búin að sprengja það alveg utan af okkur“ Quarashi hyggst „Do it again“ Kvennatónlistarhátíð Rodrigo vekur athygli Tónlistargoðsögnin Clive Davis er látinn Jeremy Strong „reivaði“ við Retro Stefson Bein útsending frá Bergmáli á Þingvöllum Tay Keith er fallinn frá aðeins 29 ára að aldri Hipsumhaps rýfur þögnina „Ég er skíthræddur“ Tónlistin bjargráð eftir erfiða kulnun Bonnie Tyler vöknuð úr dái Swae Lee heldur tónleika á Íslandi Guðrún Ýr og Birnir í eina sæng Sjá meira