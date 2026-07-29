Tónlist

Skímó á skikkan­legum tíma fyrir ömmur og afa

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Gunnar Þór Jónsson, Gunnar Ólason, Jóhann Bachmann, Arngrímur Fannar Haraldsson og Herbert Viðarsson skipa hljómsveitina Skítamóral. Þeir verða með sveitaball um helgina.
Gunnar Þór Jónsson, Gunnar Ólason, Jóhann Bachmann, Arngrímur Fannar Haraldsson og Herbert Viðarsson skipa hljómsveitina Skítamóral. Þeir verða með sveitaball um helgina. Gassi

„Markhópurinn okkar vill syngja úr sér lungun, komast heim á skikkanlegum tíma og vakna svo eldhress daginn eftir til að fara með barnabörnin í ungbarnasund. Svona er lífið“ segir Addi Fannar, gítarleikari Skítamórals en hljómsveitin stendur fyrir sveitaballi um Verslunarmannahelgina.

Laugardagskvöldið 1. ágúst snýr Skítamórall aftur í rætur sínar þegar hljómsveitin stígur á svið í Aratungu í Biskupstungum. Það er orðið þó nokkuð síðan sveitin lék síðast á hefðbundnu sveitaballi og tilhlökkunin innan hljómsveitarinnar er mikil.

Aratunga hefur í gegnum árin verið vettvangur fjölmargra eftirminnilegra dansleikja og nú ætla Skítamóralsmenn að endurvekja þá stemningu sem einkenndi íslensk félagsheimili um áratugaskeið.

„Það er eitthvað sérstakt við sveitaböllin. Þar er fólk mætt til að skemmta sér, syngja með og hitta gamla vini. Það er stemning sem verður ekki búin til annars staðar,“ segir sveitin en þeir voru vanir því að spila jafnvel til morguns. Addi Fannar, gítarleikari, skýtur inn:

„Eini munurinn frá fyrri böllum er kannski sá að við förum á svið klukkan 21:00 og það er 25 ára aldurstakmark. Markhópurinn okkar vill syngja úr sér lungun, komast heim á skikkanlegum tíma og vakna svo eldhress daginn eftir til að fara með barnabörnin í ungbarnasund. Svona er lífið.“

Skímómenn eru fullir tilhlökkunar að troða upp um helgina.Aðsend

Kvöldið verður með hefðbundnu sveitaballasniði þar sem Skítamórall fer með öll sín vinsælustu lög og gestir geta átt von á fjöri fram á kvöld. 

„Þetta verður bara alveg eins og í old days. Það verður enginn bar, þannig að fólk getur stungið pelanum í vasann en fengið sér einn bauk með. Það hefur nú alltaf verið hluti af sveitaballamenningunni.“

Hljómsveitina skipa Gunnar Ólason, Jóhann Bachmann, Herbert Viðarsson, Gunnar Þór Jónsson og Arngrímur Fannar. Skímó er eitt stærsta nafna aldamótakynslóðarinnar og lög eins og Farin, Myndir, Svífum, Ennþá, Fljúgum áfram og fleiri eru meðal einkennislaga þessa kröftuga tímabils í íslenskri tónlist.

Viðburðurinn hefst klukkan 21:00 og verður dansað fram til miðnættis. Hér má nálgast nánari upplýsingar.

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