Ruben Amorim bað stuðningsmenn Manchester United afsökunar þegar hann var kynntur til leiks sem nýr knattspyrnustjóri AC Milan.
Amorim stýrði United í rúmt ár en var rekinn frá félaginu í janúar síðastliðnum.
Portúgalinn var harðlega gagnrýndur meðan hann var stjóri United, meðal annars fyrir að vera of fastheldinn á leikkerfið 3-4-3.
„Það er erfitt að útskýra mistökin því þá þyrfti ég að útskýra allt samhengið í síðasta ævintýri,“ sagði Amorim á blaðamannafundi í gær, þeim fyrsta eftir að hann tók við Milan.
„Það eina sem ég get sagt er að ég lærði margt og gerði nokkur mistök. Ég hafði ekki tækifæri, og biðst afsökunar á því, að geta ekki sagt eitthvað við stuðningsmenn Manchester United en ég er mjög stoltur að hafa verið þjálfari liðsins í ár. Núna er annað tekið við. Það er margt sem ég hefði getað gert betur í síðasta starfi. En stundum er þetta svona. Þú þarft að læra til að komast á næsta stig. Þannig hugsa ég hérna.“
Um miðjan júní var Amorim tilkynntur sem nýr stjóri Milan. Hann tekur við liðinu af Max Allegri.
Milan var lengi vel í titilbaráttu á síðasta tímabili en undir lok þess fjaraði undan gengi liðsins og það endaði í 5. sæti ítölsku úrvalsdeildarinnar og missti af Meistaradeildarsæti.