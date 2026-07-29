Fulltrúar KSÍ á leið á neyðarfund: „Of snemmt að taka afstöðu“ Valur Páll Eiríksson skrifar 29. júlí 2026 11:27 Þorvaldur Örlygsson, formaður Knattspyrnusambands Íslands, fer á neyðarfund UEFA á morgun. Vísir/Einar Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ, fer á boðaðan neyðarfund Knattspyrnusambands Evrópu, UEFA, á morgun. Fundurinn er vegna áætlana FIFA um að bjóða utanaðkomandi fjárfestum að innviðum sambandsins. UEFA boðaði til neyðarfundar eftir að fregnir bárust af áformum FIFA. Landssambönd stakra ríkja hafa gagnrýnt starfshætti FIFA í málinu þar sem ákvarðanir um málið hafi verið teknar án alls samráðs við hlutaðeigandi aðila. UEFA sendi frá sér harðorða yfirlýsingu þar sem plön FIFA eru sögð fara yfir öll mörk, að fótboltinn sé ekki til sölu. Þá fylgi áætlunum FIFA ekkert gagnsæi um það hverjir hagnist á téðri sölu á innviðum Alþjóðasambandsins, en samkvæmt fréttum erlendra miðla mun Gianni Infantino, forseti FIFA, sjálfur hagnast mjög á viðskiptunum. Frekari gróðakrafa kemur frá utanaðkomandi áhættufjárfestum og leiða má að því líkur að fyrirhuguðu verkefni fylgi einnig þensla á stórmótum FIFA. Þau verði stærri og fari oftar fram. Það mun að líkindum þrengja að hefðbundnum deildum alþjóðaboltans og álfukeppnum, líkt og Meistaradeild Evrópu, á dagatali fótboltans sem þegar er við þenslumörk þegar kemur að álagi á leikmenn. Ekki nægar upplýsingar liggja fyrir til að taka afstöðu Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ, fer á boðaðan fund UEFA á morgun fyrir hönd KSÍ. Í svari við skriflegri fyrirspurn Vísis segir hann of litlar upplýsingar liggja fyrir til að sambandið taki afstöðu. „UEFA hefur boðað til fundar um málið. Það er rafrænn fundur með öllum aðildarlöndum UEFA á fimmtudag,“ segir í skriflegu svari formannsins við fyrirspurn Vísis. Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ, ásamt Gianni Infantino, forseta FIFA.Mynd/KSÍ „Akkúrat núna liggja ekki fyrir nægar upplýsingar um útfærslu á hugmynd FIFA og því of snemmt að segja til um nokkra afstöðu. FIFA mun væntanlega kynna málið vel fyrir samböndunum, því eins og hefur komið fram er framkvæmdin og útfærslan háð samþykki aðildarlanda FIFA,“ segir Þorvaldur sem var einnig spurður um samráð við Norðurlönd. Lise Klaveness, formaður norska knattspyrnusambandsins, hefur verið hvað háværust í opinberri gagnrýni á Gianni Infantino, forseta FIFA, en aðrir formenn sambanda Norðurlanda heldur haldið sig til hlés. Þorvaldur segir Norðurlöndin ekki hafa rætt málið sérstaklega, enn sem komið er. „Norðurlöndin hafa alla jafna gott samráð um ýmsa hluti en við höfum þó ekki rætt þetta mál sérstaklega enn sem komið er, enda takmarkaðar upplýsingar komið fram,“ segir Þorvaldur sem segir stjórn KSÍ þá ekki hafa fundað sérstaklega um málið, en hafi verið upplýst um stöðuna. „Stjórn KSÍ hefur verið upplýst um málið en í sjálfu sér ekki meira en fram hefur komið m.a. í fjölmiðlum og því og snemmt að segja nokkuð til um afstöðu KSÍ, eins og við gerum ráð fyrir að eigi við um flest önnur knattspyrnusambönd. En auðvitað verður málið rætt á stjórnarfundi þegar þar að kemur,“ „Við eigum von á meiri upplýsingum bæði frá UEFA og FIFA, sem við munum kynna okkur vel,“ segir í skriflegu svari Þorvaldar að endingu. Hvað má lesa út úr svörunum? Fulltrúar KSÍ hafa stigið varlega til jarðar þegar kemur að umræðu um stjórnarhætti alþjóðasambanda fótboltans. Líklegt má þykja að KSÍ taki afstöðu með UEFA eftir fund morgundagsins en köldu hefur andað milli Aleksander Ceferin, forseta UEFA, og Infantino. Alexander Ceferin, forseti UEFA, ásamt Þorvaldi Örlygssyni.KSÍ Ceferin neitaði til að mynda að mæta á úrslitaleik HM til að mótmæla umdeildri afléttingu leikbanns Folarin Balogun, leikmanns Bandaríkjanna, sem virðist hafa verið fyrir tilstilli Donalds Trump og Infantino. Fram kom í fréttum í gær að aðildarsambönd að FIFA, þar á meðal KSÍ, geti fengið 20 milljónir dala fyrir þáttöku í verkefninu. Samkvæmt bréfi Infantino til allra aðildarsambanda er sú upphæð hins vegar nær 40 milljónum dala, um fimm milljaðar króna, í „einskiptis fé“ (e. one-off capital). Það bjóðist þó aðeins þeim þjóðum sem taki þátt í verkefninu. Að Infantino lofi því jaðrar við atkvæðakaup en erfitt er fyrir sambönd víðs vegar um heim að ætla að segja nei við slíku gylliboði. KSÍ hefur þurft að fara í niðurskurð á undanförnum árum og óhætt að segja að slík fjárhæð myndi skipta sköpum fyrir sambandið. Spurningin er hver fórnarkostnaðurinn af því sé, að FIFA selji frá sér eignir sem öll sambönd heimsins hagnist nú þegar á. Um 80 prósent árlegs fjármagns KSÍ kemur frá FIFA og UEFA og skiljanlegt að erfitt sé að styggja svo sterkan bakhjarl. Nú þegar hefur eitt evrópskt samband lýst yfir stuðningi við áform FIFA. David Trunda, forseti knattspyrnusambands Tékklands, styður tillögu Infantino heilshugar. Menn hjá KSÍ hafa ekki langan tíma til að ákveða sig. Samkvæmt áðurnefndu bréfi Infantino þurfa aðildarsamböndin að ákveða fyrir 19. september hvort þau taki við gylliboði hans til að taka þátt í verkefninu. Vísir væntir frekari svara eftir fund morgundagsins. Fréttin hefur verið uppfærð. KSÍ FIFA UEFA Mest lesið Var sagt upp á stórafmælinu og er haldinn út í heim Handbolti UEFA mun ræða sniðgöngu á HM á neyðarfundi Fótbolti UEFA logar í ljósi áforma Infantino: „Sál fótboltans ekki til sölu“ Fótbolti Fótboltamaður dreginn út úr bílnum sínum og rændur Fótbolti Gylfi ósáttur: „Ótrúleg ákvörðun hjá KSÍ“ Sport Besti handboltamaður heims fór í markið Handbolti Kröfur umboðsmanns Salah valda vandræðum Fótbolti Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Enski boltinn Blatter gagnrýnir áætlanir FIFA: „Mjög skaðlegt fyrir fótboltann“ Fótbolti Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lélegasti á æfingum Enski boltinn Fleiri fréttir Fulltrúar KSÍ á leið á neyðarfund: „Of snemmt að taka afstöðu“ „Er hægt að bjóða upp á þetta ár eftir ár?“ Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lélegasti á æfingum „Ég þarf bara að teipa þetta aðeins“ Húðflúraði andlit þjálfarans á sig Liverpool undirbýr viðræður við PSG um Barcola Blatter gagnrýnir áætlanir FIFA: „Mjög skaðlegt fyrir fótboltann“ Segja að VAR-reglunum hafi verið beitt rangt á HM UEFA mun ræða sniðgöngu á HM á neyðarfundi Fótboltamaður dreginn út úr bílnum sínum og rændur Kröfur umboðsmanns Salah valda vandræðum „Ekki það sem við lögðum upp með“ Sara Björk leitar enn fyrsta sigursins Njarðvík marði botnliðið Uppgjörið: Stjarnan - Grindavík/Njarðvík 0-0 | Fer seint í sögubækurnar Uppgjörið: Þróttur - Víkingur 1-1 | Botnliðið náði í stig Tókst á við stjörnurnar í La Liga en heldur nú til Þórs Annað tap svo Tómas og félagar fara í Evrópudeildina UEFA logar í ljósi áforma Infantino: „Sál fótboltans ekki til sölu“ Emelía skoraði í fyrsta leik Varamarkvörður City verður einn dýrasti markvörður sögunnar Stones sagður hafa náð samkomulagi við Inter „Af hverju er þessi leikvangur ekki troðfullur í hvert einasta skipti?“ Sölvi keyptur til KR Mancini tekur aftur við ítalska landsliðinu „Frábær leikmaður og skemmtilegur karakter sem við munum sakna“ „Iraola spilar neðri deildar fótbolta á háu stigi“ Sjáðu Ágúst Orra tryggja Breiðabliki sigur og viðhalda ótrúlegri tölfræði Freyja seld til Svíþjóðar Valdi tíu verstu augnablik Stjörnumanna á Skaganum: „Eins og þeir væru drukknir“ Sjá meira