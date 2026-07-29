Fótbolti

Full­trúar KSÍ á leið á neyðarfund: „Of snemmt að taka af­stöðu“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Þorvaldur Örlygsson, formaður Knattspyrnusambands Íslands, fer á neyðarfund UEFA á morgun.
Þorvaldur Örlygsson, formaður Knattspyrnusambands Íslands, fer á neyðarfund UEFA á morgun. Vísir/Einar

Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ, fer á boðaðan neyðarfund Knattspyrnusambands Evrópu, UEFA, á morgun. Fundurinn er vegna áætlana FIFA um að bjóða utanaðkomandi fjárfestum að innviðum sambandsins.

UEFA boðaði til neyðarfundar eftir að fregnir bárust af áformum FIFA. Landssambönd stakra ríkja hafa gagnrýnt starfshætti FIFA í málinu þar sem ákvarðanir um málið hafi verið teknar án alls samráðs við hlutaðeigandi aðila.

UEFA sendi frá sér harðorða yfirlýsingu þar sem plön FIFA eru sögð fara yfir öll mörk, að fótboltinn sé ekki til sölu. Þá fylgi áætlunum FIFA ekkert gagnsæi um það hverjir hagnist á téðri sölu á innviðum Alþjóðasambandsins, en samkvæmt fréttum erlendra miðla mun Gianni Infantino, forseti FIFA, sjálfur hagnast mjög á viðskiptunum.

Frekari gróðakrafa kemur frá utanaðkomandi áhættufjárfestum og leiða má að því líkur að fyrirhuguðu verkefni fylgi einnig þensla á stórmótum FIFA. Þau verði stærri og fari oftar fram. Það mun að líkindum þrengja að hefðbundnum deildum alþjóðaboltans og álfukeppnum, líkt og Meistaradeild Evrópu, á dagatali fótboltans sem þegar er við þenslumörk þegar kemur að álagi á leikmenn.

Ekki nægar upplýsingar liggja fyrir til að taka afstöðu

Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ, fer á boðaðan fund UEFA á morgun fyrir hönd KSÍ. Í svari við skriflegri fyrirspurn Vísis segir hann of litlar upplýsingar liggja fyrir til að sambandið taki afstöðu.

„UEFA hefur boðað til fundar um málið. Það er rafrænn fundur með öllum aðildarlöndum UEFA á fimmtudag,“ segir í skriflegu svari formannsins við fyrirspurn Vísis.

Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ, ásamt Gianni Infantino, forseta FIFA.Mynd/KSÍ

„Akkúrat núna liggja ekki fyrir nægar upplýsingar um útfærslu á hugmynd FIFA og því of snemmt að segja til um nokkra afstöðu. FIFA mun væntanlega kynna málið vel fyrir samböndunum, því eins og hefur komið fram er framkvæmdin og útfærslan háð samþykki aðildarlanda FIFA,“ segir Þorvaldur sem var einnig spurður um samráð við Norðurlönd.

Lise Klaveness, formaður norska knattspyrnusambandsins, hefur verið hvað háværust í opinberri gagnrýni á Gianni Infantino, forseta FIFA, en aðrir formenn sambanda Norðurlanda heldur haldið sig til hlés.

Þorvaldur segir Norðurlöndin ekki hafa rætt málið sérstaklega, enn sem komið er.

„Norðurlöndin hafa alla jafna gott samráð um ýmsa hluti en við höfum þó ekki rætt þetta mál sérstaklega enn sem komið er, enda takmarkaðar upplýsingar komið fram,“ segir Þorvaldur sem segir stjórn KSÍ þá ekki hafa fundað sérstaklega um málið, en hafi verið upplýst um stöðuna.

„Stjórn KSÍ hefur verið upplýst um málið en í sjálfu sér ekki meira en fram hefur komið m.a. í fjölmiðlum og því og snemmt að segja nokkuð til um afstöðu KSÍ, eins og við gerum ráð fyrir að eigi við um flest önnur knattspyrnusambönd. En auðvitað verður málið rætt á stjórnarfundi þegar þar að kemur,“

„Við eigum von á meiri upplýsingum bæði frá UEFA og FIFA, sem við munum kynna okkur vel,“ segir í skriflegu svari Þorvaldar að endingu.

Hvað má lesa út úr svörunum?

Fulltrúar KSÍ hafa stigið varlega til jarðar þegar kemur að umræðu um stjórnarhætti alþjóðasambanda fótboltans. Líklegt má þykja að KSÍ taki afstöðu með UEFA eftir fund morgundagsins en köldu hefur andað milli Aleksander Ceferin, forseta UEFA, og Infantino.

Alexander Ceferin, forseti UEFA, ásamt Þorvaldi Örlygssyni.KSÍ

Ceferin neitaði til að mynda að mæta á úrslitaleik HM til að mótmæla umdeildri afléttingu leikbanns Folarin Balogun, leikmanns Bandaríkjanna, sem virðist hafa verið fyrir tilstilli Donalds Trump og Infantino.

Fram kom í fréttum í gær að aðildarsambönd að FIFA, þar á meðal KSÍ, geti fengið 20 milljónir dala fyrir þáttöku í verkefninu. Samkvæmt bréfi Infantino til allra aðildarsambanda er sú upphæð hins vegar nær 40 milljónum dala, um fimm milljaðar króna, í „einskiptis fé“ (e. one-off capital). Það bjóðist þó aðeins þeim þjóðum sem taki þátt í verkefninu.

Að Infantino lofi því jaðrar við atkvæðakaup en erfitt er fyrir sambönd víðs vegar um heim að ætla að segja nei við slíku gylliboði.

KSÍ hefur þurft að fara í niðurskurð á undanförnum árum og óhætt að segja að slík fjárhæð myndi skipta sköpum fyrir sambandið. Spurningin er hver fórnarkostnaðurinn af því sé, að FIFA selji frá sér eignir sem öll sambönd heimsins hagnist nú þegar á.

Um 80 prósent árlegs fjármagns KSÍ kemur frá FIFA og UEFA og skiljanlegt að erfitt sé að styggja svo sterkan bakhjarl.

Nú þegar hefur eitt evrópskt samband lýst yfir stuðningi við áform FIFA. David Trunda, forseti knattspyrnusambands Tékklands, styður tillögu Infantino heilshugar.

Menn hjá KSÍ hafa ekki langan tíma til að ákveða sig. Samkvæmt áðurnefndu bréfi Infantino þurfa aðildarsamböndin að ákveða fyrir 19. september hvort þau taki við gylliboði hans til að taka þátt í verkefninu.

Vísir væntir frekari svara eftir fund morgundagsins.

Fréttin hefur verið uppfærð.

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