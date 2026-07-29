UEFA mun ræða sniðgöngu á HM á neyðarfundi

Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, hefur brugðist mjög harkalega við fréttum um plön Gianni Infantino, forseta FIFA, að hleypa fjárfestum að innviðum sambandsins, þar á meðal HM í fótbolta.
UEFA ætlar að halda neyðarfund með 55 aðildarsamböndum sínum í þessari viku.FIFA vinnur með alþjóðlega fjármálaþjónustufyrirtækinu J.P. Morgan og meðal fjárfesta væri Thrive Eternal, sem var stofnað af Joshua Kushner, en bróðir hans, Jared Kushner, er tengdasonur Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna.
UEFA is accelerating efforts to hold an emergency meeting of its 55 member associations this week, sources told ESPN, to discuss plans, including a potential World Cup boycott, to oppose a FIFA proposal to raise $20 billion from a sale of equity to outside investors.…— ESPN (@espn) July 29, 2026
UEFA is accelerating efforts to hold an emergency meeting of its 55 member associations this week, sources told ESPN, to discuss plans, including a potential World Cup boycott, to oppose a FIFA proposal to raise $20 billion from a sale of equity to outside investors.…
UEFA brást skjótt við áætlununum á þriðjudag og sagði að íþróttin væri „ekki til sölu hjá FIFA“. FIFA gæti aflað tuttugu milljarða dala með sölu á hlutafé heimsmeistaramótsins til utanaðkomandi fjárfesta og ljóst er að Infantino sjálfur myndi væntanlega hagnast verulega sjálfur á slíkum viðskiptum.
Heimildarmenn erlendra miðla segja að mikil andstaða væri innan UEFA gegn tillögum FIFA.
„UEFA tekur þetta afar alvarlega. Það sama ætti að eiga við um knattspyrnusambönd allra landa. Það sama á við um alla hagsmunaaðila sem láta sig framtíð íþróttarinnar varða,“ segir í yfirlýsingunni og beinir þar af leiðandi orðum sínum til KSÍ og annarra knattspyrnusambanda ríkja víða um heim.
„Sál og stjórnun knattspyrnunnar eru ekki eignir til að eiga viðskipti með – sérstaklega þar sem ekkert gagnsæi er um hverjir hagnast fjárhagslega. Enginn okkar á knattspyrnuna. Það er ekki FIFA að selja hana.“
Erlendir miðlar segja að mjög líklegt væri að fjarfundur yrði haldinn fyrir lok vikunnar.
FIFA hætti við tillögu árið 2021 um að halda heimsmeistaramótið á tveggja ára fresti vegna hótunar um sniðgöngu af hálfu UEFA og búist er við að sami fælingarmáttur verði notaður til að berjast gegn nýjustu áætlun FIFA.
Major escalation between FIFA and UEFAFIFA wants to raise around £3 billion by selling a minority stake in a new entity called FIFA Forward Enterprise that covers its competitions, including the World Cup. European nations are discussing a potential boycott of the next World…— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 29, 2026
Major escalation between FIFA and UEFAFIFA wants to raise around £3 billion by selling a minority stake in a new entity called FIFA Forward Enterprise that covers its competitions, including the World Cup. European nations are discussing a potential boycott of the next World…