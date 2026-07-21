Enski boltinn

Manchester City með skrif­stofu Guardiola til sölu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Pep Guardiola er einn sigursælasti stjóri í sögu ensku úrvalsdeildarinnar og vann þennan bikar sex sinnum sem knattspyrnustjóri Manchester City.
Pep Guardiola er einn sigursælasti stjóri í sögu ensku úrvalsdeildarinnar og vann þennan bikar sex sinnum sem knattspyrnustjóri Manchester City. Getty/Visionhaus

Pep Guardiola er hættur sem knattspyrnustjóri Manchester City eftir sigursælan áratug en nú ætlar félagið að taka inn pening á sölu hluta tengdum stjóratíð hans.

Bolti sem var búinn til eftir að Erling Braut Haaland náði hundrað mörkum í ensku úrvalsdeildinni á mettíma er einn af þeim hlutum sem voru á skrifstofu Guardiola hjá Manchester City. Guardiola hætti sem stjóri City eftir síðasta tímabil en undir hans stjórn varð félagið sex Englandsmeistari og vann alls tuttugu titla.

Enzo Maresca tók við liðinu á dögunum og hann hefur greinilega tekið til á gömlu skrifstofu Guardiola.

Til að marka lok tímabils Guardiola í Manchester hefur félagið nú ákveðið að bjóða upp hlutina sem voru á skrifstofu hans.

Hægt er að bjóða í bæði skrifstofustólinn, myndir, flautu Guardiola og ýmsar flíkur sem Guardiola notaði á tíma sínum þar.

Á skrifborðinu er einnig bolti í glerkassa. Þrír slíkir boltar voru framleiddir eftir að Haaland varð sá fljótasti í sögunni til að skora 100 mörk í ensku úrvalsdeildinni í desember 2025. Norðmaðurinn náði afrekinu í 111 leikjum. Boltinn er einnig áritaður.

Hingað til er boltinn sá hlutur sem er með langhæsta verðið á uppboðssíðunni. Á þriðjudagsmorgun hafði verið lagt fram boð upp á tæp 5000 bresk pund, sem jafngildir tæpum 850 þúsund íslenskum krónum.

Enski boltinn Manchester City

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið