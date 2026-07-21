Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 21. júlí 2026 12:01 Pep Guardiola er einn sigursælasti stjóri í sögu ensku úrvalsdeildarinnar og vann þennan bikar sex sinnum sem knattspyrnustjóri Manchester City. Getty/Visionhaus Pep Guardiola er hættur sem knattspyrnustjóri Manchester City eftir sigursælan áratug en nú ætlar félagið að taka inn pening á sölu hluta tengdum stjóratíð hans. Bolti sem var búinn til eftir að Erling Braut Haaland náði hundrað mörkum í ensku úrvalsdeildinni á mettíma er einn af þeim hlutum sem voru á skrifstofu Guardiola hjá Manchester City. Guardiola hætti sem stjóri City eftir síðasta tímabil en undir hans stjórn varð félagið sex Englandsmeistari og vann alls tuttugu titla. Enzo Maresca tók við liðinu á dögunum og hann hefur greinilega tekið til á gömlu skrifstofu Guardiola. La oficina de Pep Guardiola será protagonista de una subasta online. El Manchester City anunció que varios objetos del entrenador, como su silla, lámpara, tazas de café y adornos, estarán disponibles para los aficionados.#COS pic.twitter.com/B9ES7DvvKC— COS (@COSPanama) July 20, 2026 Til að marka lok tímabils Guardiola í Manchester hefur félagið nú ákveðið að bjóða upp hlutina sem voru á skrifstofu hans. Hægt er að bjóða í bæði skrifstofustólinn, myndir, flautu Guardiola og ýmsar flíkur sem Guardiola notaði á tíma sínum þar. Á skrifborðinu er einnig bolti í glerkassa. Þrír slíkir boltar voru framleiddir eftir að Haaland varð sá fljótasti í sögunni til að skora 100 mörk í ensku úrvalsdeildinni í desember 2025. Norðmaðurinn náði afrekinu í 111 leikjum. Boltinn er einnig áritaður. Several items from @PepTeam's office are up for auction 🤝Explore all the items on offer below ⤵️🔗 https://t.co/ekI9Xe0A2W pic.twitter.com/VEjHno5l9I— Manchester City (@ManCity) July 20, 2026 Hingað til er boltinn sá hlutur sem er með langhæsta verðið á uppboðssíðunni. Á þriðjudagsmorgun hafði verið lagt fram boð upp á tæp 5000 bresk pund, sem jafngildir tæpum 850 þúsund íslenskum krónum. Enski boltinn Manchester City Mest lesið Klipptu Trump út af bikarmyndinni en Hvíta húsið bætti honum aftur inn Fótbolti Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Íslenski boltinn Mætti ekki á úrslitaleik HM til að mótmæla Fifa Sport Gaf mömmu sinni gullmedalíuna: Gekk ófrísk og berfætt yfir eyðimörkina Fótbolti Hituðu upp fyrir heimsleikana í CrossFit með því að trúlofa sig Sport Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Íslenski boltinn Steig á liggjandi mótherja en ekkert dæmt Fótbolti Argentína nú þegar undir rannsókn Fótbolti Giskaði á réttan sigurvegara HM í fimmta skiptið í röð Fótbolti Drifu sig strax í að rífa upp grasið af HM-vellinum Fótbolti Fleiri fréttir Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu Dalglish: „Fótboltinn hefur misst eina af sínum sönnu goðsögnum“ Kevin Keegan látinn Chelsea að kaupa Rogers á 117 milljónir punda „Haldið Tuchel nema Guardiola sé laus“ Lið Ísaks Bergmanns keypti son Emile Heskey Aston Villa vann kapphlaupið um HM-stjörnuna Szoboszlai framlengir samninginn við Liverpool Bowen heldur tryggð eftir fallið Saliba frá í nokkra mánuði Arsenal að landa grískum landsliðsmanni Ný Hillsborough-lög eiga að koma í veg fyrir yfirhylmingar yfirvalda Scaloni: Argentína ekki að spila eins illa og fólk segir Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Youri Tielemans genginn til liðs við Manchester United City tilbúið að greiða 85 milljónir punda fyrir samherja Hákonar Brighton aldrei borgað jafn mikið fyrir leikmann „Það er hluti af töfrunum við að vera stjóri Liverpool“ Xabi Alonso vill halda Fernandez hjá Chelsea Nýr stjóri Liverpool segist þurfa fleiri leikmenn United kaupir Andrey Santos frá Chelsea Villa að stela Manzambi af Newcastle Éderson ekki á leiðinni en Tielemans í viðræðum við United Ken Bates látinn Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Manchester City kaupir efnilegan markvörð Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu Newcastle yngir upp á sumri breytinga Arsenal fær Meslier frá Leeds Sjá meira