Andoni Iraola, þjálfari Liverpool, segir augljóst að félagið þurfi að styrkja ákveðnar stöður í leikmannahópi þess fyrir komandi leiktíð. Undirbúningstímabil liðsins er komið á fullt í Chicago í Bandaríkjunum.
Mánuður er þar til flautað verður til leiks í ensku úrvalsdeildinni og eftir að heimsmeistaramótinu lauk á sunnudaginn var má gera ráð fyrir að félagsskiptamarkaðurinn í Evrópu fari á fullt. Undirbúningur er hafinn hjá öllum liðum fyrir komandi átök.
Liverpool æfir í Chicago í Bandaríkjunum þessa dagana og á fyrir höndum þrjá æfingaleiki vestanhafs. Sá fyrsti er við Sunderland í Nashville á laugardaginn, svo við Wrexham í New York um miðja næstu viku áður en liðið mætir Leeds United þann 2. ágúst.
Andoni Iraola, þjálfari liðsins, er með unglegan hóp við æfingar þar vestanhafs enda hafa leikmenn sem léku á nýafstöðnu heimsmeistaramóti ekki komið til móts við hópinn enn sem komið er.
Liverpool hefur þegar keypt tvo leikmenn í sumar; franska varnarmanninn Jérémy Jacquet og spænska kantmanninn Víctor Munoz. Enn er þó þörf á frekari kaupum, eftir brottför þeirra Mohamed Salah, Andy Robertson og Ibrahima Konaté.
Aðspurður um hvað vantaði sagði Iraola:
„Ég held að það sé erfitt að segja til um tölu. Þegar markaðurinn er opinn verður maður alltaf að vera opinn fyrir nýjum möguleikum til að bæta hópinn,“
„Það eru augljósar stöður á vellinum þar sem er klárt að við þurfum nýja leikmenn. Til dæmis vængmenn, okkur vantar klárlega kantmann. Hvað aðrar stöður varðar þurfum að greina hvað markaðurinn býður upp á, hver kostnaðurinn er og hvernig við sjáum líka leikmennina sem við höfum,“ segir Iraola og bætir við:
„Svo eru einhverjar stöður þar sem erum með meidda leikmenn sem við treystum, en það er samt ekki kjörstaða, svo það fer eftir ýmsu.“
Liverpool hefur hvað helst verið orðað við Bradley Barcola, kantmann PSG, og Yan Diomande, kantmann RB Leipzig. Báðir eru í dýrari kantinum og ekki víst að stjórnarmenn félagsins séu reiðubúnir að greiða uppsett verð.
Aðrir kantmenn sem hafa verið nefndir til sögunnar eru Said El Mala, 19 ára kantmaður Köln og Andreas Schelderup, Benfica, sem heillaði með norska landsliðinu á HM.