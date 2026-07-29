Fótbolti

Fótboltamaður dreginn út úr bílnum sínum og rændur

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Mohammed Fuseini í leik með Union SG á móti Atalanta í Meistaradeildinni.
Mohammed Fuseini í leik með Union SG á móti Atalanta í Meistaradeildinni. EPA/OLIVIER HOSLET

Belgíska lögreglan hefur handtekið mann eftir að knattspyrnumaður hjá Union Saint-Gilloise varð fórnarlamb í ofbeldisfullu ráni um síðustu helgi.

Myndband sem birt var á samfélagsmiðlum sýnir þegar ráðist var á framherjann Mohammed Fuseini á götum Brussel á sunnudagsmorgun.

Fuseini var dreginn út úr bíl sínum af grímuklæddum einstaklingum og tekinn hálstaki í þessu skelfilega atviki.

Belgíski miðillinn Het Laatste Nieuws segir að Rolex-úri hans, að verðmæti á bilinu átta til fjórtán þúsund evrur, hafi verið stolið í ráninu en það jafngildir á bilinu 1,1 milljón til tveggja milljóna íslenskra króna.

Árásarmennirnir flúðu síðan af vettvangi en einn af liðsfélögum Fuseini náði árásinni upp á myndband.

Atvikið er sagt hafa átt sér stað nálægt útganginum á Bloody Louis, sem er næturklúbbur í miðborg Brussel.

Félagið hans, Union SG, gaf út yfirlýsingu um líðan Fuseini: „Myndirnar frá síðasta sunnudegi eru sérstaklega sláandi. Hann fór í kjölfarið á sjúkrahús í skoðun og fékk þar frábæra aðhlynningu. Við þökkum öllum sem komu til aðstoðar innilega fyrir framúrskarandi störf. Meiðslin eru ekki alvarleg og hann hóf æfingar aftur í gær.“

Belgíski boltinn

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