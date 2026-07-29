Fótboltamaður dreginn út úr bílnum sínum og rændur

Belgíska lögreglan hefur handtekið mann eftir að knattspyrnumaður hjá Union Saint-Gilloise varð fórnarlamb í ofbeldisfullu ráni um síðustu helgi.
Myndband sem birt var á samfélagsmiðlum sýnir þegar ráðist var á framherjann Mohammed Fuseini á götum Brussel á sunnudagsmorgun.
Fuseini var dreginn út úr bíl sínum af grímuklæddum einstaklingum og tekinn hálstaki í þessu skelfilega atviki.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Union Saint-Gilloise winger Mohammed Fuseini was brutally attacked and robbed in broad daylight in Brussels.Five masked men dragged him out of his car before stealing his phone, wallet and luxury watch. He was taken to hospital but thankfully escaped with… pic.twitter.com/d90BrG10pT— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 28, 2026
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Union Saint-Gilloise winger Mohammed Fuseini was brutally attacked and robbed in broad daylight in Brussels.Five masked men dragged him out of his car before stealing his phone, wallet and luxury watch. He was taken to hospital but thankfully escaped with… pic.twitter.com/d90BrG10pT
Belgíski miðillinn Het Laatste Nieuws segir að Rolex-úri hans, að verðmæti á bilinu átta til fjórtán þúsund evrur, hafi verið stolið í ráninu en það jafngildir á bilinu 1,1 milljón til tveggja milljóna íslenskra króna.
Árásarmennirnir flúðu síðan af vettvangi en einn af liðsfélögum Fuseini náði árásinni upp á myndband.
Atvikið er sagt hafa átt sér stað nálægt útganginum á Bloody Louis, sem er næturklúbbur í miðborg Brussel.
Félagið hans, Union SG, gaf út yfirlýsingu um líðan Fuseini: „Myndirnar frá síðasta sunnudegi eru sérstaklega sláandi. Hann fór í kjölfarið á sjúkrahús í skoðun og fékk þar frábæra aðhlynningu. Við þökkum öllum sem komu til aðstoðar innilega fyrir framúrskarandi störf. Meiðslin eru ekki alvarleg og hann hóf æfingar aftur í gær.“
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