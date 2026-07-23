Enski boltinn

Eftir­maður Trossard er Grikki en kemur frá Belgíu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Christos Tzolis hefur skorað 9 mörk í 33 landsleikjum fyrir Grikkland.
Christos Tzolis hefur skorað 9 mörk í 33 landsleikjum fyrir Grikkland. Getty/Stuart MacFarlane

Englandsmeistarar Arsenal hafa samið við vængmanninn Christos Tzolis sem kemur til félagsins frá Club Brugge.

Arsenal borgar belgíska félaginu 34 milljónir punda sem er það mesta sem lið í belgísku úrvalsdeildinni hefur fengið fyrir einn leikmann.

Tzolis er ætlað að leysa af belgíska landsliðsmanninn Leandro Trossard sem Arsenal seldi til tyrkneska félagsins Besiktas í sumar. 

Tzolis er 24 ára grískur landsliðsmaður sem var hjá enska félaginu Norwich City frá 2021 til 2024 en var lánaður í tvígang, fyrst til Twente í Hollandi og svo til Fortuna Düsseldorf í Þýskalandi. 

Club Brugge keypti hann á sex milljónir punda frá Norwich í júlí 2024 en hann lék því tvö tímabil með belgíska félaginu og hækkaði vel í verði.

Tzolis er orkumikill og áræðinn vængmaður og hans besta staða er á vinstri vængnum þótt hann geti spilað allt í kringum fremsta mann.

Tzolis var með 17 mörk og 23 stoðsendingar í 36 leikjum í belgísku deildinni á síðustu leiktíð en tímabilið á undan var hann með 16 mörk og 10 stoðsendingar í 38 leikjum. Hann bætti því leik sinn á milli tímabila.

„Christos spilar yfirleitt vinstra megin en getur leyst allar stöður í framlínunni,“ sagði Andrea Berta, yfirmaður íþróttamála hjá Arsenal.

„Hann er með frábærar afgreiðslur með báðum fótum, blómstrar í þröngum rýmum og býr yfir ótrúlegri tæknilegri getu,“ sagði Berta.

„Christos hefur skilað framúrskarandi tölum hvað varðar mörk og stoðsendingar síðustu þrjú tímabil og hann er leikmaður sem mun hækka tæknileg gæði hópsins okkar, auk þess að koma með jákvæða orku, eldmóð og sterkt hugarfar inn í liðið,“ sagði Berta.

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