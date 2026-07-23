Eftirmaður Trossard er Grikki en kemur frá Belgíu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 23. júlí 2026 13:15 Christos Tzolis hefur skorað 9 mörk í 33 landsleikjum fyrir Grikkland. Getty/Stuart MacFarlane Englandsmeistarar Arsenal hafa samið við vængmanninn Christos Tzolis sem kemur til félagsins frá Club Brugge. Arsenal borgar belgíska félaginu 34 milljónir punda sem er það mesta sem lið í belgísku úrvalsdeildinni hefur fengið fyrir einn leikmann. Tzolis er ætlað að leysa af belgíska landsliðsmanninn Leandro Trossard sem Arsenal seldi til tyrkneska félagsins Besiktas í sumar. Welcome to The Arsenal, Christos Tzolis 🙌— Arsenal (@Arsenal) July 23, 2026 Tzolis er 24 ára grískur landsliðsmaður sem var hjá enska félaginu Norwich City frá 2021 til 2024 en var lánaður í tvígang, fyrst til Twente í Hollandi og svo til Fortuna Düsseldorf í Þýskalandi. Club Brugge keypti hann á sex milljónir punda frá Norwich í júlí 2024 en hann lék því tvö tímabil með belgíska félaginu og hækkaði vel í verði. Tzolis er orkumikill og áræðinn vængmaður og hans besta staða er á vinstri vængnum þótt hann geti spilað allt í kringum fremsta mann. Tzolis var með 17 mörk og 23 stoðsendingar í 36 leikjum í belgísku deildinni á síðustu leiktíð en tímabilið á undan var hann með 16 mörk og 10 stoðsendingar í 38 leikjum. Hann bætti því leik sinn á milli tímabila. „Christos spilar yfirleitt vinstra megin en getur leyst allar stöður í framlínunni,“ sagði Andrea Berta, yfirmaður íþróttamála hjá Arsenal. „Hann er með frábærar afgreiðslur með báðum fótum, blómstrar í þröngum rýmum og býr yfir ótrúlegri tæknilegri getu,“ sagði Berta. „Christos hefur skilað framúrskarandi tölum hvað varðar mörk og stoðsendingar síðustu þrjú tímabil og hann er leikmaður sem mun hækka tæknileg gæði hópsins okkar, auk þess að koma með jákvæða orku, eldmóð og sterkt hugarfar inn í liðið,“ sagði Berta. 💬 “It’s absolutely amazing to sign for the champions of England.” Our exclusive interview with Christos Tzolis features his Premier League experience, his pride at joining The Arsenal and much more 📺— Arsenal (@Arsenal) July 23, 2026 Enski boltinn Arsenal FC Mest lesið Er nýi Haaland íslenskur? Fótbolti Veggmynd hetju Spánverja á HM eyðilögð strax Fótbolti The Times: Norska sambandið mun kvarta undan Trump Fótbolti „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ Íslenski boltinn Bergrós meðal fimmtán efstu eftir fyrsta daginn Sport Verið að rannsaka Inter Miami eftir kaupin á Casemiro Fótbolti Messi er mesti yfirburðamaður eins liðs í HM-sögunni Fótbolti Kærustuparið gerði það sem engum hafði tekist í sögu heimsleikanna Sport Fengu þyngd sína í tómötum fyrir að verða heimsmeistarar Fótbolti Mateus Fernandes með stórbrotið mark í fyrsta leik með Tottenham Enski boltinn Fleiri fréttir Sveigja fram hjá reglum og fá Garnacho fyrst að láni Eftirmaður Trossard er Grikki en kemur frá Belgíu Arsenal án lykilmanns í marga mánuði Mateus Fernandes með stórbrotið mark í fyrsta leik með Tottenham „Okkur vantar klárlega kantmann“ Sir Alex um Keegan: Ég bar gríðarlega virðingu fyrir honum Fjórði ríkasti maður heims orðaður við kaup á hluta í Liverpool Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu Dalglish: „Fótboltinn hefur misst eina af sínum sönnu goðsögnum“ Kevin Keegan látinn Chelsea að kaupa Rogers á 117 milljónir punda „Haldið Tuchel nema Guardiola sé laus“ Lið Ísaks Bergmanns keypti son Emile Heskey Aston Villa vann kapphlaupið um HM-stjörnuna Szoboszlai framlengir samninginn við Liverpool Bowen heldur tryggð eftir fallið Saliba frá í nokkra mánuði Arsenal að landa grískum landsliðsmanni Ný Hillsborough-lög eiga að koma í veg fyrir yfirhylmingar yfirvalda Scaloni: Argentína ekki að spila eins illa og fólk segir Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Youri Tielemans genginn til liðs við Manchester United City tilbúið að greiða 85 milljónir punda fyrir samherja Hákonar Brighton aldrei borgað jafn mikið fyrir leikmann „Það er hluti af töfrunum við að vera stjóri Liverpool“ Xabi Alonso vill halda Fernandez hjá Chelsea Nýr stjóri Liverpool segist þurfa fleiri leikmenn United kaupir Andrey Santos frá Chelsea Villa að stela Manzambi af Newcastle Éderson ekki á leiðinni en Tielemans í viðræðum við United Sjá meira