Enski boltinn

Sir Alex um Keegan: Ég bar gríðar­lega virðingu fyrir honum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Kevin Keegan bregður á leik með Alex Ferguson þegar þeir voru knattspyrnustjórar Newcastle og Manchester United.
Kevin Keegan bregður á leik með Alex Ferguson þegar þeir voru knattspyrnustjórar Newcastle og Manchester United. Getty/ Adam Butler

Manchester United-goðsögnin Sir Alex Ferguson er einn þeirra fjölmörgu sem minnst hafa Kevin Keegan eftir að fréttist að hann hefði tapað stríðinu við krabbamein.

Fyrrverandi knattspyrnustjóri Manchester United segir að hann hafi borið gríðarlega virðingu fyrir Kevin Keegan heitnum. Hann nefnir sérstaklega ást knattspyrnugoðsagnarinnar á fótboltanum.

Knattspyrnuheimurinn syrgir eftir fréttirnar af andláti Keegan. Fjölskylda hans tilkynnti á mánudag að goðsögn Liverpool og Newcastle hefði látist umkringd sínum nánustu.

Keegan hafði verið með krabbamein síðan í janúar og í júní varð ljóst að sjúkdómurinn hefði dreift sér.

Sir Alex Ferguson hrósar nú fyrrum kollega sínum sem Skotinn telur að hafi byggt upp „besta lið Newcastle frá upphafi“.

„Ég bar gríðarlega virðingu fyrir honum. Við áttum í mörgum rimmum þegar hann var stjóri Newcastle, en ég verð að segja að starfið sem hann vann þar var frábært,“ sagði Ferguson í viðtali við Track Radio.

„Hann fékk líka þrjá frábæra leikmenn til félagsins – David Ginola, Faustino Asprilla og Philippe Albert – og bætti gæðum við liðið. Ég verð bara að segja að áskoranirnar sem við í United stóðum frammi fyrir gegn Newcastle á þeim tíma voru gríðarlegar,“ sagði Ferguson.

Í apríl 1996 lentu Ferguson og Keegan í orðaskaki þegar Newcastle keppti við United um deildarmeistaratitilinn. Nú segir Ferguson að þeir tveir hafi hist á krá nokkrum vikum eftir að tímabilinu lauk. Þar lauk rígnum.

„Það frábæra við hann var að hann bar ekki kala. Það var frábær eiginleiki sem hann hafði og við áttum frábært kvöld. Þótt ýmislegt hefði gerst vikurnar á undan var það fljótt gleymt. Ég virti hann virkilega fyrir það,“ sagði Skotinn.

Keegan er hylltur af öllum knattspyrnuheiminum eftir andlát sitt.

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