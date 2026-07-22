Sir Alex um Keegan: Ég bar gríðarlega virðingu fyrir honum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 22. júlí 2026 11:00 Kevin Keegan bregður á leik með Alex Ferguson þegar þeir voru knattspyrnustjórar Newcastle og Manchester United. Getty/ Adam Butler Manchester United-goðsögnin Sir Alex Ferguson er einn þeirra fjölmörgu sem minnst hafa Kevin Keegan eftir að fréttist að hann hefði tapað stríðinu við krabbamein. Fyrrverandi knattspyrnustjóri Manchester United segir að hann hafi borið gríðarlega virðingu fyrir Kevin Keegan heitnum. Hann nefnir sérstaklega ást knattspyrnugoðsagnarinnar á fótboltanum. Knattspyrnuheimurinn syrgir eftir fréttirnar af andláti Keegan. Fjölskylda hans tilkynnti á mánudag að goðsögn Liverpool og Newcastle hefði látist umkringd sínum nánustu. Sir Alex Ferguson pays tribute to former rival Kevin Keegan Read more 🔗 https://t.co/OlwrtOH6CL— Sky News (@SkyNews) July 21, 2026 Keegan hafði verið með krabbamein síðan í janúar og í júní varð ljóst að sjúkdómurinn hefði dreift sér. Sir Alex Ferguson hrósar nú fyrrum kollega sínum sem Skotinn telur að hafi byggt upp „besta lið Newcastle frá upphafi“. „Ég bar gríðarlega virðingu fyrir honum. Við áttum í mörgum rimmum þegar hann var stjóri Newcastle, en ég verð að segja að starfið sem hann vann þar var frábært,“ sagði Ferguson í viðtali við Track Radio. „Hann fékk líka þrjá frábæra leikmenn til félagsins – David Ginola, Faustino Asprilla og Philippe Albert – og bætti gæðum við liðið. Ég verð bara að segja að áskoranirnar sem við í United stóðum frammi fyrir gegn Newcastle á þeim tíma voru gríðarlegar,“ sagði Ferguson. Í apríl 1996 lentu Ferguson og Keegan í orðaskaki þegar Newcastle keppti við United um deildarmeistaratitilinn. Nú segir Ferguson að þeir tveir hafi hist á krá nokkrum vikum eftir að tímabilinu lauk. Þar lauk rígnum. „Það frábæra við hann var að hann bar ekki kala. Það var frábær eiginleiki sem hann hafði og við áttum frábært kvöld. Þótt ýmislegt hefði gerst vikurnar á undan var það fljótt gleymt. Ég virti hann virkilega fyrir það,“ sagði Skotinn. Keegan er hylltur af öllum knattspyrnuheiminum eftir andlát sitt. 🚨EXCLUSIVE🚨Sir Alex Ferguson joined @VassosA this morning to pay tribute to Kevin Keegan.🏆 THAT 1995 title chase 🏆🎹 A chance encounter 🎹💥 ‘He gave Newcastle their best ever team’ 💥Listen NOW in full, OR get the app to listen again at https://t.co/ORu9iqrMxg pic.twitter.com/QyqJ09dWUL— Track Radio (@wearetrackradio) July 21, 2026 Enski boltinn Manchester United Newcastle United Mest lesið Segir Messi hafa rifist við þjálfarann um taktíkina í úrslitaleiknum Fótbolti Vinicius hefur gjörbreyst eftir lýtaaðgerð Fótbolti Fór á kostum í vítakeppninni og ekki síður í fögnuðinum Íslenski boltinn Yamal sagði frá því hvað hann sagði við Messi Fótbolti Vill afsögn Infantino: „Veit ekki hvort þögnin eða meðsektin er verri“ Fótbolti Orðin hans Gavi gerðu Paredes alveg snaróðan eftir úrslitaleikinn Fótbolti Fjórði ríkasti maður heims orðaður við kaup á hluta í Liverpool Enski boltinn Liðalaus Stones eftirsóttur Fótbolti Skoraði tvennu þrátt fyrir fjólubláan fót: „Hefðum kannski átt að refsa þeim meira“ Fótbolti „Ekki bara handbolti, heldur lífið líka“ Handbolti Fleiri fréttir Sir Alex um Keegan: Ég bar gríðarlega virðingu fyrir honum Fjórði ríkasti maður heims orðaður við kaup á hluta í Liverpool Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu Dalglish: „Fótboltinn hefur misst eina af sínum sönnu goðsögnum“ Kevin Keegan látinn Chelsea að kaupa Rogers á 117 milljónir punda „Haldið Tuchel nema Guardiola sé laus“ Lið Ísaks Bergmanns keypti son Emile Heskey Aston Villa vann kapphlaupið um HM-stjörnuna Szoboszlai framlengir samninginn við Liverpool Bowen heldur tryggð eftir fallið Saliba frá í nokkra mánuði Arsenal að landa grískum landsliðsmanni Ný Hillsborough-lög eiga að koma í veg fyrir yfirhylmingar yfirvalda Scaloni: Argentína ekki að spila eins illa og fólk segir Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Youri Tielemans genginn til liðs við Manchester United City tilbúið að greiða 85 milljónir punda fyrir samherja Hákonar Brighton aldrei borgað jafn mikið fyrir leikmann „Það er hluti af töfrunum við að vera stjóri Liverpool“ Xabi Alonso vill halda Fernandez hjá Chelsea Nýr stjóri Liverpool segist þurfa fleiri leikmenn United kaupir Andrey Santos frá Chelsea Villa að stela Manzambi af Newcastle Éderson ekki á leiðinni en Tielemans í viðræðum við United Ken Bates látinn Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Manchester City kaupir efnilegan markvörð Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu Sjá meira