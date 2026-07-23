Arsenal án lykilmanns í marga mánuði

Englandsmeistarar Arsenal þurfa að fara inn í titilvörnina án eins síns traustasta varnarmanns.
Franski miðvörðurinn William Saliba getur ekki klárað heimsmeistaramótið vegna meiðsla og nú berast slæmar fréttir frá Arsenal. Frakkinn verður frá keppni í langan tíma.
Í undanúrslitaleiknum gegn Spáni á HM þurfti William Saliba að fara af velli strax í fyrri hálfleik vegna meiðsla. Stuttu síðar bárust fregnir frá franska stórblaðinu L'Equipe um að miðvörðurinn yrði frá í fjóra til fimm mánuði og að vandamálið væru langvinnir bakverkir.
Nú staðfestir Arsenal, félag leikmannsins, að hann verði frá keppni í langan tíma vegna bakmeiðsla.
„Endurhæfing Williams hefst strax með stöðugu eftirliti með meiðslunum og búist er við að hann verði frá keppni í langan tíma,“ skrifaði Arsenal á heimasíðu sína.
Arsenal skrifar líka að hann þurfi ekki að fara í aðgerð. Þess í stað er lögð áhersla á stýrða endurhæfingaráætlun. Ekki kemur fram í yfirlýsingu félagsins nákvæmlega hvenær búist er við að Saliba snúi aftur eða nákvæmlega hvað hann meiddist í bakinu.
„Nýjar sérfræðirannsóknir eftir að William kom aftur til London í þessari viku hafa staðfest að hann hefur hlotið bakmeiðsli sem krefjast tíma í endurhæfingu. Allir einbeita sér að fullu að því að styðja William til að tryggja að hann komist aftur í sitt besta form eins fljótt og auðið er.“
Þegar aðeins mánuður er í að enska úrvalsdeildin hefjist eru þetta sláandi tíðindi fyrir ríkjandi meistara. Saliba var lykilmaður á gulltímabilinu í fyrra þar sem hann spilaði alla leiki sem hann var tiltækur í.
Miðvörðurinn byrjaði sex leiki á HM áður en hann meiddist. Eini leikurinn sem hann spilaði ekki var gegn Noregi í riðlakeppninni þar sem Frakkland ákvað að rótera byrjunarliðinu.
Arsenal spilar opnunarleik sinn í ensku úrvalsdeildinni gegn Coventry þann 21. ágúst næstkomandi.