Fjórði ríkasti maður heims orðaður við kaup á hluta í Liverpool

Sky News hefur greint frá því að Jeff Bezos, stofnandi Amazon, hafi átt í viðræðum um að ganga í hóp fjárfesta sem eru í viðræðum um kaup á minnihluta í enska úrvalsdeildarfélaginu Liverpool.
Fyrir fjárfestunum fer Amit Bhatia, fyrrverandi meðeigandi Queens Park Rangers og tengdasonur milljarðamæringsins og stáljöfursins Lakshmi Mittal.
Tímaritið Forbes áætlar að auður auðjöfursins á bak við Amazon og Blue Origin, sem einnig á Washington Post, nemi tæpum 257 milljörðum dala, sem gerir hann að fjórða ríkasta manni heims.
Sagt er að hann hafi áður kannað tilboð í Seattle Seahawks, sigurvegara Ofurskálarinnar í ár, og Washington Commanders, annað NFL-lið, þótt hann hafi ekki gengið frá hvorugum samningnum.
Ef Bezos heldur áfram með fjárfestingu í Liverpool kæmi það samt á óvart samkvæmt Sky Sport, þrátt fyrir að því er virðist linnulaust innstreymi bandarísks fjármagns í efstu deild enska fótboltans.
Um helmingur af tuttugu liðum ensku úrvalsdeildarinnar er í eigu fjárfesta sem eru aðallega með aðsetur í Bandaríkjunum, þótt eitt þeirra, Crystal Palace, sé nú að kanna sölu.
Meðal annarra liða með bandaríska eigendur eru nýkrýndir meistarar Arsenal, á meðan Manchester United er enn undir stjórn Glazer-fjölskyldunnar, ásamt Sir Jim Ratcliffe, stofnanda INEOS Group.
Fjárfestahópurinn – undir forystu Bhatia og með stuðningi Mittal-fjölskyldunnar – hefur ráðið ráðgjafa til að vinna að hugsanlegum samningi við núverandi eigendur Liverpool, Fenway Sports Group (FSG).
Bhatia, tengdasonur indverska milljarðamæringsins Lakshmi Mittal, var stjórnarmaður og meðeigandi í QPR í 18 tímabil en sagði sig úr stjórninni og afsalaði sér eignarhaldi í félaginu í gær.
„Fjárfestahópur undir forystu, stjórn og í forsvari Amit Bhatia hefur lýst yfir áhuga á að gera stefnumarkandi minnihlutafjárfestingu í Liverpool Football Club,“ sögðu eigendur Liverpool, Fenway Sports Group, FSG, í yfirlýsingu til breska ríkissjónvarpsins:
BBC Sport hefur heimildir fyrir því að samningurinn við FSG hafi ekki enn verið frágenginn.
Ef af fjárfestingunni yrði myndi hún fylgja svipuðu fyrirkomulagi og samningur sem gerður var árið 2023, þegar FSG seldi minnihluta í Rauða hernum til alþjóðlega íþróttafjárfestingafyrirtækisins Dynasty.
FSG keypti Liverpool árið 2010 fyrir þrjú hundruð milljónir punda, þegar félagið var á barmi gjaldþrots.
Samkvæmt Financial Times myndi samningur við fjárfestahópinn undir forystu Bhatia meta Liverpool á meira en sex milljarða dollara eða meira en 755 milljarða íslenskra króna.