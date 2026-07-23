Mateus Fernandes með stórbrotið mark í fyrsta leik með Tottenham Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 23. júlí 2026 09:20 Mateus Fernandes stimplaði sig inn með tilþrifum. @spursofficial Tottenham vann 1-0 sigur á Milton Keynes Dons í æfingaleik í gær en sigurmarkið var alvöru innkoma hjá nýjum leikmanni liðsins. Tottenham keypti Mateus Fernandes frá West Ham fyrir 85 milljónir punda í sumar og hafði þar betur í kapphlaupi við Manchester United. Þessi 22 ára Portúgali hafði fallið úr deildinni tvö ár í röð með Southampton og West Ham United og þurfti því helst að sýna stuðningsmönnum Spurs eitthvað í fyrsta leik. Það tókst heldur betur hjá honum. View this post on Instagram A post shared by L'Équipe (@lequipe) Það tók aðeins fimm mínútur fyrir Fernandes að stimpla sig inn því hann skoraði eina mark leiksins eftir fimm mínútur. Markið skoraði Fernandes með stórkostlegu viðstöðulausu skoti fyrir utan teig eins og sjá má hér fyrir neðan. „Þetta var uppáhaldsmarkið mitt á ferlinum og hefur þar yfirburði,“ sagði Fernandes eftir leikinn en BBC segir frá. „Ég þarf að gera þetta oftar og oftar, skjóta fyrir utan teig, ég veit að ég get það. Þetta gefur mér bara sjálfstraust fyrir komandi daga,“ sagði Fernandes. View this post on Instagram A post shared by Tottenham Hotspur (@spursofficial) Tottenham Hotspur Enski boltinn Mest lesið Er nýi Haaland íslenskur? Fótbolti Veggmynd hetju Spánverja á HM eyðilögð strax Fótbolti Bergrós meðal fimmtán efstu eftir fyrsta daginn Sport „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ Íslenski boltinn Verið að rannsaka Inter Miami eftir kaupin á Casemiro Fótbolti Fengu þyngd sína í tómötum fyrir að verða heimsmeistarar Fótbolti Messi er mesti yfirburðamaður eins liðs í HM-sögunni Fótbolti Þurfti að hætta við æfingu eftir mótmæli leikmanns Fótbolti Féll í yfirlið í miðjum leik Sport Kærustuparið gerði það sem engum hafði tekist í sögu heimsleikanna Sport Fleiri fréttir Mateus Fernandes með stórbrotið mark í fyrsta leik með Tottenham „Okkur vantar klárlega kantmann“ Sir Alex um Keegan: Ég bar gríðarlega virðingu fyrir honum Fjórði ríkasti maður heims orðaður við kaup á hluta í Liverpool Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu Dalglish: „Fótboltinn hefur misst eina af sínum sönnu goðsögnum“ Kevin Keegan látinn Chelsea að kaupa Rogers á 117 milljónir punda „Haldið Tuchel nema Guardiola sé laus“ Lið Ísaks Bergmanns keypti son Emile Heskey Aston Villa vann kapphlaupið um HM-stjörnuna Szoboszlai framlengir samninginn við Liverpool Bowen heldur tryggð eftir fallið Saliba frá í nokkra mánuði Arsenal að landa grískum landsliðsmanni Ný Hillsborough-lög eiga að koma í veg fyrir yfirhylmingar yfirvalda Scaloni: Argentína ekki að spila eins illa og fólk segir Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Youri Tielemans genginn til liðs við Manchester United City tilbúið að greiða 85 milljónir punda fyrir samherja Hákonar Brighton aldrei borgað jafn mikið fyrir leikmann „Það er hluti af töfrunum við að vera stjóri Liverpool“ Xabi Alonso vill halda Fernandez hjá Chelsea Nýr stjóri Liverpool segist þurfa fleiri leikmenn United kaupir Andrey Santos frá Chelsea Villa að stela Manzambi af Newcastle Éderson ekki á leiðinni en Tielemans í viðræðum við United Ken Bates látinn Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Sjá meira