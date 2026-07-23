Enski boltinn

Mateus Fernandes með stór­brotið mark í fyrsta leik með Tottenham

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Mateus Fernandes stimplaði sig inn með tilþrifum.
Mateus Fernandes stimplaði sig inn með tilþrifum. @spursofficial

Tottenham vann 1-0 sigur á Milton Keynes Dons í æfingaleik í gær en sigurmarkið var alvöru innkoma hjá nýjum leikmanni liðsins.

Tottenham keypti Mateus Fernandes frá West Ham fyrir 85 milljónir punda í sumar og hafði þar betur í kapphlaupi við Manchester United.

Þessi 22 ára Portúgali hafði fallið úr deildinni tvö ár í röð með Southampton og West Ham United og þurfti því helst að sýna stuðningsmönnum Spurs eitthvað í fyrsta leik. Það tókst heldur betur hjá honum.

Það tók aðeins fimm mínútur fyrir Fernandes að stimpla sig inn því hann skoraði eina mark leiksins eftir fimm mínútur.

Markið skoraði Fernandes með stórkostlegu viðstöðulausu skoti fyrir utan teig eins og sjá má hér fyrir neðan.

„Þetta var uppáhaldsmarkið mitt á ferlinum og hefur þar yfirburði,“ sagði Fernandes eftir leikinn en BBC segir frá.

„Ég þarf að gera þetta oftar og oftar, skjóta fyrir utan teig, ég veit að ég get það. Þetta gefur mér bara sjálfstraust fyrir komandi daga,“ sagði Fernandes.

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