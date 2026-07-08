Enski boltinn

Haaland orðinn stærri en Manchester City

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Erling Braut Haaland fagnar sigrinum á Brasilíu í sextán liða úrslitum HM.
Erling Braut Haaland fagnar sigrinum á Brasilíu í sextán liða úrslitum HM. Getty/Image Photo Agency

Það er oft talað um að einn leikmaður liðs sé aldrei stærri en liðið sem hann spilar með en stærsta stjarna Manchester City er bókstaflega orðin stærri en enska úrvalsdeildarfélagið sitt.

Hér erum við auðvitað að tala um norsku markavélina Erling Braut Haaland.

Haaland hefur skorað sjö mörk í fyrstu fjórum leikjum sínum á heimsmeistaramótinu, þar af sigurmarkið í 32 liða úrslitum á móti Fílabeinsströndinni og bæði mörkin í 2-1 sigri á Brasilíu í 16 liða úrslitunum. Haaland hefur líka vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum fyrir léttleika, gamansemi og að taka vel í alls konar grín með sig og ímynd sína.

Haaland hefur fengið yfir tíu milljónir nýrra fylgjenda á Instagram á örfáum dögum og hefur nú fleiri fylgjendur en Manchester City á þeim miðli.

Manchester City hefur rúmar 56 milljónir fylgjenda en norski framherjinn er kominn með yfir 57 milljónir.

Haaland er jafnframt sá leikmaður Manchester City sem hefur haft flesta fylgjendur á Instagram frá upphafi.

Enski boltinn HM 2026 í fótbolta Manchester City

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið