Haaland orðinn stærri en Manchester City Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. júlí 2026 23:15 Erling Braut Haaland fagnar sigrinum á Brasilíu í sextán liða úrslitum HM. Getty/Image Photo Agency Það er oft talað um að einn leikmaður liðs sé aldrei stærri en liðið sem hann spilar með en stærsta stjarna Manchester City er bókstaflega orðin stærri en enska úrvalsdeildarfélagið sitt. Hér erum við auðvitað að tala um norsku markavélina Erling Braut Haaland. Haaland hefur skorað sjö mörk í fyrstu fjórum leikjum sínum á heimsmeistaramótinu, þar af sigurmarkið í 32 liða úrslitum á móti Fílabeinsströndinni og bæði mörkin í 2-1 sigri á Brasilíu í 16 liða úrslitunum. Haaland hefur líka vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum fyrir léttleika, gamansemi og að taka vel í alls konar grín með sig og ímynd sína. Haaland hefur fengið yfir tíu milljónir nýrra fylgjenda á Instagram á örfáum dögum og hefur nú fleiri fylgjendur en Manchester City á þeim miðli. Manchester City hefur rúmar 56 milljónir fylgjenda en norski framherjinn er kominn með yfir 57 milljónir. Haaland er jafnframt sá leikmaður Manchester City sem hefur haft flesta fylgjendur á Instagram frá upphafi. View this post on Instagram A post shared by Man City Fever (@mancity.fever2) Enski boltinn HM 2026 í fótbolta Manchester City Mest lesið Norska landsliðið flúði hótelið sitt Fótbolti Lionel Messi: „Ég var mjög reiður“ Fótbolti Úkraínsk tennisstjarna gagnrýnir ákvörðun IOC: „Þetta er hræðilegt“ Sport Haaland orðinn stærri en Manchester City Enski boltinn Ein stærstu félagaskiptin í sögu kvennaknattspyrnunnar Enski boltinn Conor McGregor segist vera sá besti í sögunni og ætlar að sanna það Sport Lýsandinn, Tevez og Agüero sturluðust þegar Messi jafnaði Fótbolti Konurnar fá helminginn af verðlaunafé bandaríska karlalandsliðsins Fótbolti Skoraði í styrktarleik fyrir móður sína Íslenski boltinn Frank Aron Booker yfirgefur Val og semur við Álftanes Körfubolti Fleiri fréttir Haaland orðinn stærri en Manchester City Ein stærstu félagaskiptin í sögu kvennaknattspyrnunnar Bruno Guimaraes tilkynnir Newcastle að hann vilji fara til Arsenal Manchester United kaupir annan Brassa á miðjuna Arbeloa nýr stjóri Fulham og vill taka leikmenn með sér frá Real Madrid Hildur til Newcastle Sleit krossband í sigrinum gegn Bandaríkjunum Newcastle ætlar að nota Tonali-peningana til að kaupa eina af ungu stjörnum HM Kaupa George frá Chelsea Til Tottenham fyrir sautján milljarða Fimmti stjóri Forest á einu ári Skera niður hjá stelpunum Hvað er að gerast hjá Manchester United? Stórhuga Spursarar að kaupa Tonali á metverð Pereira furðu lostinn að hafa verið rekinn frá Forest Þjálfarinn kallaði hana „geðsjúkling“ og stundaði sálfræðileiki við hana Verður sá dýrasti í sögu Tottenham Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. City Manchester City staðfestir loksins Maresca sem stjóra Newcastle með augastað á efnilegum miðjumanni Freiburg Chelsea horfir óvænt til varnarmanns Rayo Vallecano Xabi Alonso vill fá Xhaka til Chelsea Fullviss að möguleg félagaskipti Anderson trufli hann ekki Tilboði Arsenal í lykilmann Newcastle United hafnað Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Fær himinhá laun hjá ungu félagi sem stefnir hátt Onana aftur að láni frá Man. Utd Manchester City þarf að slá met til að klófesta Anderson Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Sjá meira