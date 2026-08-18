Nýr stjóri Newcastle fær bakvörð sem hann þekkir vel

Newcastle United hefur fest kaup á bosníska landsliðsmanninum Amar Dedic sem kemur til félagsins frá Benfica í Portúgal fyrir 30 milljónir punda.
Dedic á 24 ára afmæli í dag og skrifaði þessi öflugi hægri bakvörður undir samning sem gildir til næstu fimm ára.
Hann endurnýjar þar með kynnin við Matthias Jaissle sem tók við Newcastle í sumar en saman fögnuðu þeir austurríska meistaratitlinum með Red Bull Salzburg árið 2023.
„Það er mjög sérstök tilfinning og mikill heiður fyrir mig að ganga til liðs við Newcastle United. Ég er mjög ánægður með að vera kominn hingað og get ekki beðið eftir að byrja að spila fyrir félagið og þessa stórkostlegu stuðningsmenn,“ sagði Dedic.
Welcome to Newcastle United, Amar Dedić 💪 pic.twitter.com/L7yQS6zKrO— Newcastle United (@NUFC) August 18, 2026
Welcome to Newcastle United, Amar Dedić 💪 pic.twitter.com/L7yQS6zKrO
„Það að fá að starfa aftur með Matthias hafði mikið að segja fyrir mig. Við þekkjum hvorn annan vel. Hann veit hvað ég hef fram að færa á vellinum og ég er mjög ánægður að fá að spila fyrir hann aftur,“ sagði spenntur Dedic.
Fyrsti leikur Newcastle á nýrri leiktíð í ensku úrvalsdeildinni er stórleikurinn við Liverpool á sunnudaginn klukkan 15:30. Svo gæti farið að Dedic verði hent strax út í djúpu laugina því Tino Livramento er enn að jafna sig af kálfameiðslunum frá því á HM í júní.
Newcastle hefur leitað að hægri bakverði í sumar eftir að samningur Kierans Trippier rann út og hann gekk í raðir Wolves.