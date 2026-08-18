Samkvæmt heimildum Tipsbladet mun Rosenborg kaupa Amin Chiakha á metverð frá FC Kaupmannahöfn. Chiakha hefur farið á kostum með norska liðinu að undanförnu.
Alfreð Finnbogason er yfirmaður knattspyrnumála hjá Rosenborg og í frétt Tipsbladet segir að félagið sé að ganga frá kaupunum á Chiakha frá FCK fyrir fimm milljónir evra. Það gerir hann að dýrasta leikmanni í sögu Rosenborg samkvæmt heimildum Tipsbladet. Chiakha mun gera fjögurra ára samning við norska félagið.
Rosenborg fékk Chiakha á láni frá FCK í ársbyrjun en félagið hefur nú nýtt sér kaupákvæði í lánssamningnum.
Chiakha hefur farið mikinn með Rosenborg síðan Freyr Alexandersson tók við liðinu. Hann hefur skorað í öllum sex deildarleikjunum undir stjórn Freys, alls sjö mörk auk þess sem hann hefur gefið tvær stoðsendingar.
Í frétt Tipsbladet er Alfreð hrósað fyrir að næla í Chiakha og ganga frá kaupunum á honum. Félagið gæti svo hæglega selt hann fyrir háa fjárhæð í framtíðinni.
Chiakha fékk fá tækifæri með aðalliði FCK og var lánaður til Vejle í fyrra. Hann lék fjórtán leiki með Vejle í dönsku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili og skoraði tvö mörk.
Hinn tvítugi Chiakha er fæddur í Danmörku en leikur fyrir heimaland föður síns, Alsír.