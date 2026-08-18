Þurfa ekki að greiða Eriksen laun

Enn ríkir óvissa um framhald fótboltaferils Christians Eriksen eftir að hann féll til jarðar og fór í hjartastopp í landsleik með Danmörku, í annað sinn á ferlinum, fyrr í sumar. Vinnuveitendur hans hjá þýska félaginu Wolfsburg gefa honum þann tíma sem hann þarf og þurfa ekki að hafa áhyggjur af launakostnaði.
Danski miðillinn Bold segir að forráðamönnum Wolfsburg liggi ekkert á að fá botn í það hvort hinn 34 ára Eriksen ætli sér að halda áfram að spila fótbolta. Reglurnar í Þýskalandi séu nefnilega þannig að tryggingarnar greiði laun hans.
Samkvæmt reglunum þurfi knattspyrnufélög aðeins að greiða leikmönnum laun fyrstu sex vikurnar sem þeir séu fjarverandi vegna meiðsla en leikmenn verði að vera tryggðir fyrir lengri fjarveru. Meira en sex vikur eru síðan að Eriksen hné niður í vináttulandsleik gegn Úkraínu 7. júní, þar sem ígræddur bjargráður kom honum til bjargar og endurræsti hjartað.
Ekkert hefur heyrst af Eriksen undanfarnar vikur, hvorki frá honum né félaginu hans, annað en það að hann sinni sinni endurhæfingu heima í Danmörku og njóti fulls stuðnings Wolfsburg.
Það sást þó til Eriksen í stuttri heimsókn til Wolfsburg í lok júlí þar sem hann fylgdist með æfingaleik gegn Telstar, samkvæmt frétt Bold. Þar segir jafnframt ljóst að útilokað sé að Eriksen verði í danska landsliðshópnum sem komi saman eftir mánuð, til að spila í Þjóðadeildinni. Það hafi einnig verið staðan fyrir ári síðan en af annarri ástæðu, en Eriksen var þá án félags eftir að samningur hans við Manchester United rann út. Hann gekk svo í raðir Wolfsburg í september og er með samning við félagið sem gildir fram á næsta sumar.