Á upptöku úr myndavél dómarans Slavkos Vincic frá úrslitaleik heimsmeistaramótsins heyrist hann biðja Lionel Messi, fyrirliða Argentínu, um að hafa hemil á Leandro Paredes. Auk þess fékk Vincic hrós fyrir vel unnin störf frá Donald Trump Bandaríkjaforseta.
Á HM voru aðaldómarar allra 104 leikjanna með búkmyndavél á sér. FIFA hefur nú birt samantekt af því helsta úr dómaramyndavélinni frá úrslitaleik HM þar sem Spánn vann Argentínu, 1-0.
Argentínumenn gengu hart fram í leiknum, enginn eins og Paredes sem kom inn á sem varamaður í hálfleik. Skömmu síðar fékk hann gult spjald og var á hálum ís eftir það. Vincic ræddi við Messi og bað hann um að róa Paredes niður.
„Messi, hafðu stjórn á Paredes. Ég vil ekki ... Hann er með gult spjald. Stjórn, takk. Alltaf, alltaf,“ sagði Vincic við Messi.
Paredes slapp við frekari refsingu og kláraði leikinn. Eftir hann missti hann hins vegar stjórn á skapi sínu og réðst að Eric García og Gavi. FIFA er með hegðun Paredes eftir úrslitaleikinn til rannsóknar.
Í myndbandinu sem FIFA birtir sést Dani Olmo, miðjumaður Spánar, hrósa Vincic fyrir góða frammistöðu eftir úrslitaleikinn. Það sama gerði Trump á verðlaunaathöfninni.
Vincic sagði Olmo einnig að hann hefði verið að dæma sinn síðasta leik á ferlinum. Nokkrum dögum eftir úrslitaleikinn var það staðfest að Vincic hefði lagt flautuna á hilluna.