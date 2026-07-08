Bandaríkjaher ætlar að halda áfram árásunum sínum á Íran í kvöld. Þetta tilkynnti Donald Trump Bandaríkjaforseti á blaðamannafundi á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins.
„Við gerðum mjög harðar árásir í gær, mjög mjög harðar,“ sagði Trump á fundinum sem Vólodimír Selenskí Úkraínuforseti var einnig viðstaddur.
„Ég gaf þeim smá viðvörun, við erum að fara gera mjög harðar árásir aftur í kvöld.“
Aðgerðastjórn Bandaríkjahers (CENTCOM) tilkynnti í gærkvöldi að herinn hefði hafið árásir á nýjan leik á Íran. Um væri að ræða hefndaraðgerð við árásum Írana sem hefðu ráðist á þrjú skip á Hormússundi.
Trump sagði einnig á blaðamannafundinum að hann væri ekki ánægður með Írani og ítrekaði áðurnefnda kröfu sína um að Íranir mættu ekki eiga kjarnorkuvopn. Hann hefði þegar unnið hart að því að koma í veg fyrir slíkt.
Einnig sagði Trump að Íranir væru ekki lengur eineltisseggir Miðausturlanda heldur væru leiðtogar þeirra „ruglaðir“.
Aðspurður hvort orð hans um að viðræður um vopnahlé á milli Írans og Bandaríkjanna væru runnin í sandinn þýddu að fram undan væru stórtæk stríðsátök milli ríkjanna tveggja svaraði hann óbeint.
Þess í stað sakaði hann Íran um að brjóta gegn vopnahléssamkomulaginu á hverjum degi og að þeir væru bæði að ljúga og svindla.
„Þeir munu aldrei byggja kjarnorkuvopn á meðan samningurinn okkar er í gildi, en ég veit ekki hvort við munum ná samkomulagi. Við munum kannski gera það án samnings því þú veist, það er auðveldara,“ sagði forsetinn.