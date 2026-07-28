Innlent

Ætlar að á­frýja dómnum

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Agnar Már Másson skrifa
Ming Ting mætti með tvo stóra poka í dómsal í dag.
Ming Ting mætti með tvo stóra poka í dómsal í dag. Vísir/Lýður Valberg

Ming Ting Mancel ætlar að áfrýja dómi Héraðsdóms Reykjavíkur sem dæmdi hana í tólf ára fangelsi. Hún var ákærð fyrir manndráp og brot í nánu sambandi.

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„Hún er vonbrigði, þetta er þyngri dómur en hún átti von á og hún hefur tekið ákvörðun nú þegar að fela mér það að áfrýja málinu,“ segir Ómar Örn Bjarnþórsson, verjandi Ming Ting Mancel, við Agnar Már Másson, fréttamann Sýnar.

Hann segir að í ljósi sögunnar sé tólf ára dómur fyrir manndráp nokkuð vægur dómur. Ming Ting var sakfelld fyrir að hafa, ásamt eiginmanni sínum, orðið 29 ára gamallri dóttur þeirra að bana á hótelherbergi á Edition-hótelinu í Reykjavík.

„Nú veit ég ekki hverjar forsendur niðurstöðurnar eru, hvort hún sé sakfelld fyrir samverknað eða hlutdeild,“ segir Ómar sem átti enn eftir að lesa dóminn.

„Niðurstaðan er sú að hún sættir sig ekki við tólf ára fangelsisdóm og þess vegna ætlar hún að áfrýja.“

Farbann Ming Ting rann úr gildi þegar dómurinn var kveðinn og er Ming Ting því frjáls. Hún dvaldi fyrst um sinn í tvo og hálfan mánuð í gæsluvarðhaldi, sem dregið er frá dómnum, en síðar meira í farbanni fram að dómsuppkvaðningunni. 

„Hún er ekki í gæsluvarðhaldi og ekki í farbanni en í ljósi niðurstöðu dómsins kæmi það mér ekki á óvart ef ég fengi senda kröfu um gæsluvarðhald á meðan áfrýjunarfresti stendur,“ segir hann.

Manndráp á Reykjavík Edition

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