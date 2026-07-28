Ætlar að áfrýja dómnum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Agnar Már Másson skrifa 28. júlí 2026 13:41 Ming Ting mætti með tvo stóra poka í dómsal í dag. Vísir/Lýður Valberg Ming Ting Mancel ætlar að áfrýja dómi Héraðsdóms Reykjavíkur sem dæmdi hana í tólf ára fangelsi. Hún var ákærð fyrir manndráp og brot í nánu sambandi. Hvernig blasir þessi niðurstaða við þér? „Hún er vonbrigði, þetta er þyngri dómur en hún átti von á og hún hefur tekið ákvörðun nú þegar að fela mér það að áfrýja málinu,“ segir Ómar Örn Bjarnþórsson, verjandi Ming Ting Mancel, við Agnar Már Másson, fréttamann Sýnar. Hann segir að í ljósi sögunnar sé tólf ára dómur fyrir manndráp nokkuð vægur dómur. Ming Ting var sakfelld fyrir að hafa, ásamt eiginmanni sínum, orðið 29 ára gamallri dóttur þeirra að bana á hótelherbergi á Edition-hótelinu í Reykjavík. „Nú veit ég ekki hverjar forsendur niðurstöðurnar eru, hvort hún sé sakfelld fyrir samverknað eða hlutdeild,“ segir Ómar sem átti enn eftir að lesa dóminn. „Niðurstaðan er sú að hún sættir sig ekki við tólf ára fangelsisdóm og þess vegna ætlar hún að áfrýja.“ Farbann Ming Ting rann úr gildi þegar dómurinn var kveðinn og er Ming Ting því frjáls. Hún dvaldi fyrst um sinn í tvo og hálfan mánuð í gæsluvarðhaldi, sem dregið er frá dómnum, en síðar meira í farbanni fram að dómsuppkvaðningunni. „Hún er ekki í gæsluvarðhaldi og ekki í farbanni en í ljósi niðurstöðu dómsins kæmi það mér ekki á óvart ef ég fengi senda kröfu um gæsluvarðhald á meðan áfrýjunarfresti stendur,“ segir hann. Manndráp á Reykjavík Edition Mest lesið Hátt hlutfall karlmanna á tvítugsaldri á bótum Innlent Kölluðu til Bandero en fengu ekkert svar Innlent Áhyggjur uppi vegna nýrrar brúar milli Rússlands og Norður-Kóreu Erlent „Við munum ná markmiðum okkar“ Erlent Johnson & Johnson greiðir 693 milljarða króna vegna málsókna Erlent Skjálfti að stærð 7,1 skók Japan Erlent Stórslysaleg fyrsta upplifun af landinu Innlent Hátt í þúsund atkvæði komin: Margfalt fleiri mættu á fyrsta degi Innlent Saka Kristján um að beita Landhelgisgæslunni fyrir sig Innlent Enn skelfur í Bárðarbungu Innlent Fleiri fréttir Ming Ting dæmd í tólf ára fangelsi Fluttur með þyrlunni eftir vinnuslys Meirihluti aðildarfyrirtækjanna andvígur Saka Kristján um að beita Landhelgisgæslunni fyrir sig Hátt í þúsund atkvæði komin: Margfalt fleiri mættu á fyrsta degi Kannast ekki við afskipti af Bandero og uppkvaðning í Edition málinu Stórslysaleg fyrsta upplifun af landinu Hátt hlutfall karlmanna á tvítugsaldri á bótum Enn skelfur í Bárðarbungu Rafmagnslaust í Breiðholti í um klukkustund Kölluðu til Bandero en fengu ekkert svar „Þetta eru hreinlega loftslagsbreytingar“ Senda norðlenskt rusl úr landi Umfangsmestu rýmingar frá seinni heimsstyrjöldinni: „Tunglið var orðið appelsínugult“ Verst frétta um hvað felst nákvæmlega í fyrirhuguðum niðurskurði Stjórnlausir skógareldar og vertar sem fagna Á þriðja hundrað þegar greitt atkvæði Brotlenti í djúpu gili Dæmdur lögreglumaður kenndi neikvæðu umtali samstarfsfélaga um Varanlegar undanþágur hluti af ESB frá upphafi Snýr aftur á spítalann í skugga kæru til Landsréttar Flugmaðurinn er fundinn Sækja slasaðan göngumann á Esjuna „Fólk er ekki heimskt“ Sorglegt að ekki hafi tekist að vernda konuna Ljóst hvar sólin verður um versló og hvar ekki Varði helginni á spænskri fjöldahjálparstöð Sauð upp úr milli ferðamanns og meintra vasaþjófa Lilja Rafney syrgir eiginmann sinn Fluttur til Danmerkur með alvarleg brunasár Sjá meira