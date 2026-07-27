Innlent

Kölluðu til Bandero en fengu ekkert svar

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Varðskip Landhelgisgæslunnar fylgdist með Bandeor fyrst um sinn.
Varðskip Landhelgisgæslunnar fylgdist með Bandeor fyrst um sinn. Vísir/Vilhelm

Landhelgisgæslan flaug eftirlitsflug nærri Bandero, skipi í eigu Paul Watson-samtakanna, og kallaði til skipsins. Ekkert svar kom frá skipverjum.

„Flugvélin okkar TF-SIF var í eftirlitsflugi á svæðinu og reyndi að kalla um borð í skipið,“ segir Magnús Pálmar Jónsson, aðgerðarstjóri hjá Landhelgisgæslunni, í samtali við fréttastofu.

Á Facebook-síðu Paul Watson-samtakanna segir að skipverjar Bandero reyni að komast nær hvalveiðiskipunum Hval 8 og 9 en hafi verið stöðvaðir af Landhelgisgæslunni. Magnús segir kallið vera einu afskiptin sem gæslan hefur haft af skipinu síðan það snéri aftur innan efnahagslögsögu Íslands. 

Bandero var fyrst siglt inn fyrir efnahagslögsögu Íslands í lok júní og er hluti af Aðgerð 86 sem snýst um að koma endi á hvalveiðar á Íslandi. Fyrst um sinn var varðskipinu Þór siglt að Bandero þar sem fylgst var með ferðum Bandero.

Magnús segir að það geti verið ýmsar ástæður fyrir því að Bandero hafi ekki svarað kallinu og sé það ekkert óvenjulegt að vera í sambandi við skipverja úti á hafi.

Bandero sé ekki á ferðalagi heldur haldi sig við suðvestanvert landið og hafi hingað til ekki komist nærri hvalveiðiskipunum. Í færslu Bandero segjast þau ætla að halda sig utan tólf mílna lögsögu Íslands og óttast að fari þau inn fyrir hana muni Landhelgisgæslan hafa afskipti af þeim.

Landhelgisgæslan Hótanir Paul Watson vegna hvalveiða Íslendinga

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið