Kölluðu til Bandero en fengu ekkert svar Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 27. júlí 2026 23:40 Varðskip Landhelgisgæslunnar fylgdist með Bandeor fyrst um sinn. Vísir/Vilhelm Landhelgisgæslan flaug eftirlitsflug nærri Bandero, skipi í eigu Paul Watson-samtakanna, og kallaði til skipsins. Ekkert svar kom frá skipverjum. „Flugvélin okkar TF-SIF var í eftirlitsflugi á svæðinu og reyndi að kalla um borð í skipið,“ segir Magnús Pálmar Jónsson, aðgerðarstjóri hjá Landhelgisgæslunni, í samtali við fréttastofu. Á Facebook-síðu Paul Watson-samtakanna segir að skipverjar Bandero reyni að komast nær hvalveiðiskipunum Hval 8 og 9 en hafi verið stöðvaðir af Landhelgisgæslunni. Magnús segir kallið vera einu afskiptin sem gæslan hefur haft af skipinu síðan það snéri aftur innan efnahagslögsögu Íslands. Bandero var fyrst siglt inn fyrir efnahagslögsögu Íslands í lok júní og er hluti af Aðgerð 86 sem snýst um að koma endi á hvalveiðar á Íslandi. Fyrst um sinn var varðskipinu Þór siglt að Bandero þar sem fylgst var með ferðum Bandero. Magnús segir að það geti verið ýmsar ástæður fyrir því að Bandero hafi ekki svarað kallinu og sé það ekkert óvenjulegt að vera í sambandi við skipverja úti á hafi. Bandero sé ekki á ferðalagi heldur haldi sig við suðvestanvert landið og hafi hingað til ekki komist nærri hvalveiðiskipunum. Í færslu Bandero segjast þau ætla að halda sig utan tólf mílna lögsögu Íslands og óttast að fari þau inn fyrir hana muni Landhelgisgæslan hafa afskipti af þeim. Landhelgisgæslan Hótanir Paul Watson vegna hvalveiða Íslendinga Mest lesið Ljóst hvar sólin verður um versló og hvar ekki Innlent Sauð upp úr milli ferðamanns og meintra vasaþjófa Innlent Banaslys í Þrengslunum Innlent Barðist fyrir lífi sínu nóttina eftir að ofbeldismaðurinn hlaut dóm Innlent Flugmaðurinn er fundinn Innlent Dæmdur lögreglumaður kenndi neikvæðu umtali samstarfsfélaga um Innlent Varanlegar undanþágur hluti af ESB frá upphafi Innlent Stór skjálfti á Nesjavöllum Innlent Brotlenti í djúpu gili Innlent „Uppáhaldið“ hans Epsteins mun erfa veldið Erlent Fleiri fréttir Rafmagnslaust í Breiðholti Kölluðu til Bandero en fengu ekkert svar „Þetta eru hreinlega loftslagsbreytingar“ Senda norðlenskt rusl úr landi Umfangsmestu rýmingar frá seinni heimsstyrjöldinni: „Tunglið var orðið appelsínugult“ Verst frétta um hvað felst nákvæmlega í fyrirhuguðum niðurskurði Stjórnlausir skógareldar og vertar sem fagna Á þriðja hundrað þegar greitt atkvæði Brotlenti í djúpu gili Dæmdur lögreglumaður kenndi neikvæðu umtali samstarfsfélaga um Varanlegar undanþágur hluti af ESB frá upphafi Snýr aftur á spítalann í skugga kæru til Landsréttar Flugmaðurinn er fundinn Sækja slasaðan göngumann á Esjuna „Fólk er ekki heimskt“ Sorglegt að ekki hafi tekist að vernda konuna Ljóst hvar sólin verður um versló og hvar ekki Varði helginni á spænskri fjöldahjálparstöð Sauð upp úr milli ferðamanns og meintra vasaþjófa Lilja Rafney syrgir eiginmann sinn Fluttur til Danmerkur með alvarleg brunasár Banaslys í Þrengslunum Barðist fyrir lífi sínu nóttina eftir að ofbeldismaðurinn hlaut dóm Skjálftinn fannst í Grundarfirði og Búðardal Lá á bjöllunum og endaði á því að brjótast inn Stór skjálfti á Nesjavöllum Rennibraut vélarinnar hafi virkjast á flughlaði Ekki gott að möguleg lögbrot hafi fengið að malla árum saman „Fólk bara fór í hina úlpuna sína og brosti“ Umræða í hnút: Hann segir, hún segir, þarna stendur... hvað er rétt? Sjá meira