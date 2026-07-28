Móðir April Dobbins og dóttir eru meðal þeirra sem lentu í miklum hremmingum á Keflavíkurflugvelli við komuna til landsins nú fyrir helgi. April segir móður sína, sem er á áttræðisaldri, hafa verið algjörlega búna eftir að hafa staðið í tveggja tíma röð í Leifsstöð.
„Hún hefur aldrei farið frá Bandaríkjunum áður. Ég hef búið hér í nokkur ár og hef verið að leggja að henni að sækja mig og landið heim. Hún lét loksins verða af því,“ segir April.
April segir að sem betur fer hafi dóttir hennar Imani, sem er við nám í Bandaríkjunum, verið með Taffie móður hennar í för. Hún veit ekki hvernig þetta hefði farið öðrum kosti.
„Dóttir mín er 22 ára gömul en þær voru báðar í Alabama. Þær flugu til Nashville og þaðan fóru þær í vél frá Icelandair og héldu til Íslands.“
Vísir hefur fjallað ítarlega um örtröðina sem myndaðist á Keflavíkurflugvelli fyrir helgi en þar myndaðist til að mynda mikil teppa við töskufæriböndin:
April á íslenskan eiginmann og hann var að fara til Mallorca þannig að það hentaði vel að þau hjónin færu saman út á Leifsstöð til að sækja þær Imani og Taffie. Biðin ætlaði engan enda að taka.
„Þetta tók svakalega langan tíma. Ég hef aldrei vitað annað eins. Það var gríðarleg örtröð í móttökusalnum. Þetta var eins og á tónleikum og fólk var afar ráðvillt. Þarna voru íslenskir ökumenn sem voru að hringja í ofboði; ég heyrði þá tala um að þetta væri stórslys. Ég hef aldrei séð nokkuð í líkingu við þetta.“
Eftir að þær Imani og Taffie komust loks í gegnum vegabréfaeftirlitið og út voru þær gersamlega búnar á því að sögn April. Hún segir varla hægt að leggja svona nokkuð á gamla konu.
„En hún er baráttujaxl og jákvæð að upplagi. Ég hef farið með hana og sýnt henni staði sem gera Ísland algjörlega einstakt.
Fólkið hér er líka einstaklega vingjarnlegt og hún er að ná sér,“ segir April sem lætur þessa hörmulegu reynslu af umferðaröngþveitinu í Leifsstöð ekki slá sig út af laginu. En hún telur að þau á Leifsstöð geti gert svo miklu miklu betur. Leiðinlegt sé að eiga heimsmet fyrir skipulagsslys af þessu tagi.
Vísir hefur sent fyrirspurn til Isavia þar sem meðal annars er grennslast fyrir um hvenær fólk getur vænst þess að hlutirnir á Keflavíkurflugvelli verði komnir í eðlilegt horf?
Bjarni Ólafur Ólafsson, lögreglufulltrúi hjá lögreglunni á Suðurnesjum, ræddi tafir síðustu vikna við fréttastofu í síðustu viku. Aukning á flugi og árlegur háannatími ylli því að biðtími lengdist. Nú væri biðin þó enn lengri en vanalega á landamærunum fyrir ferðamenn sem komi hingað frá ríkjum utan Schengen-svæðisins. Bandaríkin eru utan Schengen.
Innleiðing nýs komukerfis Schengen-ríkja hófst í október á síðasta ári hér á landi en þar af leiðandi þurfa farþegar frá löndum utan svæðisins nú að gefa lífkennaupplýsingar, s.s. fingraför, við komuna til Íslands. Bjarni sagði að breytingin ylli því að nú taki ríflega þrefalt lengri tíma að skrá fólk inn í landið en áður. Sjálfsafgreiðsluvélar sem hafi átt að gera ferlið skilvirkt og fljótlegt hafi ekki enn komist í gagnið.
„Í fyrra, áður en þetta nýja kerfi var tekið inn, vorum við að skoða vegabréf sem tók um það bil tuttugu sekúndur en núna erum við að skoða vegabréf og skrá viðkomandi inn í þetta EES-kerfi, Entry/Exit-kerfi sem allar þjóðir í Evrópu eru að gera,“ sagði Bjarni. Sá tími tæki sextíu til sjötíu sekúndur.
Það þyki ansi gott miðað við önnur lönd sem hafi tekið kerfið upp á sama tíma. Hann sagði lögregluna á Suðurnesjum hafa lagt sig fram við að gera breytinguna sem skilvirkasta og meðal annars aukið við mannskap þegar flestir færu í gegnum landamærahliðin, á morgnana og síðdegis.
Það gæfi þó auga leið að raðirnar í landamæraeftirlitið lengist í kjölfar þessarar breytingar en Bjarni sagðist vona að nýjar sjálfsafgreiðsluvélar yrðu komnar í lag í haust.“