Innlent

Fluttur með þyrlunni eftir vinnu­slys

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Manninum var ekið í átt að þyrlunni.
Manninum var ekið í átt að þyrlunni. Aðsend

Lögreglan, sjúkraflutningamenn og þyrlusveit Landhelgisgæslunnar var kölluð út í dreifbýli Hellu vegna vinnuslyss.

Þetta staðfestir Einar Sigurjónsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Lögreglunni barst tilkynning um slysið rétt eftir klukkan ellefu.

Óskað var eftir aðstoð þyrlusveitarinnar og hinum slasaða, sem er karlmaður, ekið á móti þyrlunni. Þyrlan er rétt ókomin á höfuðborgarsvæðið nú rétt fyrir klukkan eitt. 

„Ég veit ekki um alvarleika meiðslanna,“ segir Einar.

Lögreglumál Landhelgisgæslan

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