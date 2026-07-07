Bandaríkin hefja árásir á Íran á ný Áróra L Davíðsdóttir skrifar 7. júlí 2026 22:02 „Yfirgangssemi Írans var tilefnislaus, hættuleg og skýrt brot á vopnahléinu,“ segir í færslu Aðgerðarstjórnar Bandaríkjahers (CENTCOM) um árásir Írans á Hormússundi. Getty Bandaríkin segjast hefja árásir á Íran á ný í kjölfar árásar Írans á þrjú olíuflutningaskip á Hormússundi. Bandaríkjastjórn afturkallaði í dag heimild um sölu á íranskri olíu en hún var hluti af bráðabirgðasamkomulagi um endalok átaka milli Bandaríkjanna og Írans. Aðgerðarstjórn Bandaríkjahers (CENTCOM) segir í færslu á X að Bandaríkin hefji nú öflugar árásir á Íran sem hefndaraðgerð við árásum Írana á þrjú skip á Hormússundi í dag. „Yfirgangssemi Írans var tilefnislaus, hættuleg og skýrt brot á vopnahléinu,“ segir í færslunni. U.S. Central Command forces have begun launching a series of powerful strikes against Iran to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The U.S. strikes are in response to Iranian attacks on three…— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 7, 2026 Utanríkisráðuneyti Katar fordæmir harðlega árásir á sádiarabíska olíuflutningaskipið Wedyan í færslu á X og segir árásina skýrt brot á alþjóðalögum. Íran hefur ekki lýst yfir ábyrgð á árásunum á olíuflutningaskipin. Í kjölfar árásanna afturkallaði Bandaríkjastjórn undanþágu frá viðskiptaþvingunum á sölu íranskrar olíu. Undanþágan, sem heimilaði Íran að selja olíu, var hluti af bráðabirgðasamkomulagi um endalok átakanna á milli Bandaríkjanna og Íran. Að sögn Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar hafa ekki fleiri árásir verið gerðar á siglingarleiðina samdægurs síðan í apríl. Ríki heimsins höfðu vonast eftir því að skipaflutningar um Hormússund færu brátt í eðlilegt horf en árásirnar ógni þeirri von, segir í umfjöllun AP. Fréttin hefur verið uppfærð. Bandaríkin Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Mest lesið Nauðgaði konu í lok ferðar þeirra um Ísland Innlent „Draga mig, mitt nám og minn starfsferil niður í svaðið“ Innlent „Ég fer og kíki og þá er þarna þetta stærðarinnar lambalæri“ Innlent „Hafa útsendara á sínum snærum á Íslandi“ Innlent Kastriot og Sævar ákærðir í Dettifoss-málinu Innlent Farage segir af sér þingmennsku eftir uppljóstranir um gjafir Erlent Þau sóttu um starf sveitarstjóra á Skagaströnd Innlent Stígur fram og segir að kviknað hafi í honum út frá rafbyssu lögreglu Innlent Heilsufarsskoðanir skuli framkvæmdar að lágmarki fjórum sinnum Innlent Vill afnema sektir við vændiskaupum Innlent Fleiri fréttir Bandaríkin hefja árásir á Íran á ný Trump sló harðan tón við upphaf leiðtogafundar NATO Le Pen staðfestir forsetaframboð Gæti hætt að styðja við Evrópu fái Bandaríkin ekki Grænland Daily Mail hafði betur gegn Harry Farage segir af sér þingmennsku eftir uppljóstranir um gjafir Óvíst með framboð Le Pen eftir tvíræðan dóm Tilræðiskona í Mónakó sögð fundin látin í Úkraínu Þrír á sjúkrahús eftir fyrsta nautahlaup ársins í Pamplona Örlög forsetaframboðs Le Pen gætu ráðist í dag Tóku sýni úr munni móðurinnar og rannsaka mögulegt mannát NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Sprengja sprakk við hótel Macron í Damaskus Meta hvort hefja eigi réttarhöld yfir meintum morðingja Kirk Ákærð fyrir að kæfa börn sín sem hún sagði hafa látist af völdum bólusetningar Hamas byrjar að sleppa tökunum á Gasa Gerðu árás á stærstu olíuhreinsunarstöð Rússa í Síberíu Fimmtán látnir í aurskriðum og flóðum í Kína Yfir 300 börn farist eða særst og varað við stórslysi Úkraínumenn uppiskroppa með loftvarnarflugskeyti Rússar ógnuðu bresku herskipi sem siglir við Ísland Hvetur leiðtoga Nató til að taka afgerandi ákvarðanir Telja gestinn úr öðru sólkerfi mun eldri en sólin okkar Vilja nýja rannsókn á Farage vegna gjafa frá sakamanni Tyrkir neita skipi fullu af hommum um að leggja að bryggju Kínverjar gera tilraunir með langdræga eldflaug á Kyrrahafi Nord Stream skemmdarverkin: Yfirvofandi réttarhöld gætu orðið bandamönnum erfið Tíu látnir í árásum Rússa á Kænugarð Enn besta lausnin að kaupa Grænland Mætti ekki í útför föður síns Sjá meira