Erlent

Banda­ríkin hefja á­rásir á Íran á ný

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
„Yfirgangssemi Írans var tilefnislaus, hættuleg og skýrt brot á vopnahléinu,“ segir í færslu Aðgerðarstjórnar Bandaríkjahers (CENTCOM) um árásir Írans á Hormússundi.
„Yfirgangssemi Írans var tilefnislaus, hættuleg og skýrt brot á vopnahléinu,“ segir í færslu Aðgerðarstjórnar Bandaríkjahers (CENTCOM) um árásir Írans á Hormússundi. Getty

Bandaríkin segjast hefja árásir á Íran á ný í kjölfar árásar Írans á þrjú olíuflutningaskip á Hormússundi. Bandaríkjastjórn afturkallaði í dag heimild um sölu á íranskri olíu en hún var hluti af bráðabirgðasamkomulagi um endalok átaka milli Bandaríkjanna og Írans. 

Aðgerðarstjórn Bandaríkjahers (CENTCOM) segir í færslu á X að Bandaríkin hefji nú öflugar árásir á Íran sem hefndaraðgerð við árásum Írana á þrjú skip á Hormússundi í dag. „Yfirgangssemi Írans var tilefnislaus, hættuleg og skýrt brot á vopnahléinu,“ segir í færslunni. 

Utanríkisráðuneyti Katar fordæmir harðlega árásir á sádiarabíska olíuflutningaskipið Wedyan í færslu á X og segir árásina skýrt brot á alþjóðalögum. Íran hefur ekki lýst yfir ábyrgð á árásunum á olíuflutningaskipin.

Í kjölfar árásanna afturkallaði Bandaríkjastjórn undanþágu frá viðskiptaþvingunum á sölu íranskrar olíu. Undanþágan, sem heimilaði Íran að selja olíu, var hluti af bráðabirgðasamkomulagi um endalok átakanna á milli Bandaríkjanna og Íran.

Að sögn Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar hafa ekki fleiri árásir verið gerðar á siglingarleiðina samdægurs síðan í apríl. Ríki heimsins höfðu vonast eftir því að skipaflutningar um Hormússund færu brátt í eðlilegt horf en árásirnar ógni þeirri von, segir í umfjöllun AP. 

Fréttin hefur verið uppfærð. 

Bandaríkin Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið