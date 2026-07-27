Sauð upp úr milli ferðamanns og meintra vasaþjófa Agnar Már Másson skrifar 27. júlí 2026 11:27 Meintu vasaþjófarnir við Skógafoss glenntu sig að ferðamanninum þegar hann sakaði þá um þjófnað. Vísir/Agnar Lögreglunni á Suðurlandi bárust tvær tilkynningar um vasaþjófnað um helgina. Þá varð einnig atvik við Skógafoss þar sem ferðamaður hnakkreifst við meinta vasaþjófa, hrifsaði af þeim síma og kastaði honum út á tún. Lögreglumaður á Suðurlandi segir það reglulegt orðið að tilkynningar berist um vasaþjófnað. Blaðamaður varð vitni að því við Skógafoss síðdegis í gær, sunnudag, að upp úr sauð milli ferðamanns og tveggja kvenna sem hann vildi meina að væru vasaþjófar. Rifrildi höfðu brotist út milli ferðamannsins og meintu vasaþjófanna, með þeim afleiðingum að hann tók síma úr hendi annarrar þeirra og fleygði honum út á túnið við göngustíginn. „Vasaþjófar!“ hrópaði hann þá og sagði viðstöddum að kíkja í vasana sína til að athuga hvort eitthvað vantaði. Málið við Skógafoss ratað ekki á borð lögreglu en Einar Sigurjónsson, aðalvarðstjóri á Suðurlandi, segir að tvær tilkynningar hafi borist um vasaþjófnað á Suðurlandi um helgina; á Þingvöllum á laugardag og svo við Seljalandsfoss á sunnudag. „Þetta er reglulegt,“ segir Einar í samtali við Vísi. Á undanförnum mánuðum hafa ómerktir lögreglumenn verið á vappi um helstu ferðamannastaði á Suðurlandi í von um að koma upp um vasaþjófa. „Það hefur alveg náðst einhver árangur með því að fara í eftirlit ómerkt,“ svarar Einar aðspurður. Lögreglu grunar að vasaþjófar séu oft gerðir út hingað til lands til skamms tíma. „Okkur grunar að þetta séu hópar sem eru gerðir út í þetta, og að það sé skipulögð brotastarfsemi í raun og veru,“ segir Einar. Á síðustu misserum hefur tilkynningum um vasaþjófnað á Íslandi fjölgað, einkum á helstu ferðamannastöðum, en í fyrrasumar var greint frá hópi vasaþjófa sem var sagður herja á miðborgina. Setti lögreglan upp varðturna til að bregðast við því. „Þetta eru einhverjir hópar – oftar erlendir ríkisborgarar – sem koma hérna, sem stoppa kannski stutt, fara á staði sem þeir telja vera vænlega fyrir sig, svo eru þeir ekkert endilega hér í marga daga. Þá eru þeir bara farnir og byrja að stunda þessa iðju annars staðar.“ Lögreglumál Öryggi á ferðamannastöðum Ferðaþjónusta Mest lesið Barðist fyrir lífi sínu nóttina eftir að ofbeldismaðurinn hlaut dóm Innlent Banaslys í Þrengslunum Innlent Stór skjálfti á Nesjavöllum Innlent Ekki gott að möguleg lögbrot hafi fengið að malla árum saman Innlent Rennibraut vélarinnar hafi virkjast á flughlaði Innlent „Uppáhaldið“ hans Epsteins mun erfa veldið Erlent Skjálftinn fannst í Grundarfirði og Búðardal Innlent Áhrifavaldur drepin eftir hún minntist á ásakanir í garð eiginmannsins Erlent Lá á bjöllunum og endaði á því að brjótast inn Innlent Þrír látnir eftir skothríð á matarhátíð í Seattle Erlent Fleiri fréttir Lilja Rafney syrgir eiginmann sinn Fluttur til Danmerkur með alvarleg brunasár Banaslys í Þrengslunum Barðist fyrir lífi sínu nóttina eftir að ofbeldismaðurinn hlaut dóm Skjálftinn fannst í Grundarfirði og Búðardal Lá á bjöllunum og endaði á því að brjótast inn Stór skjálfti á Nesjavöllum Rennibraut vélarinnar hafi virkjast á flughlaði Ekki gott að möguleg lögbrot hafi fengið að malla árum saman „Fólk bara fór í hina úlpuna sína og brosti“ Umræða í hnút: Hann segir, hún segir, þarna stendur... hvað er rétt? „Alltaf tortryggin gagnvart boði um gull og græna skóga“ „Eins og einhverjir fávitar á gólfinu, korter í að grenja“ Hafi sagt að ekki mætti gefa svo mikið morfín en gerði það samt Strandaglópar á Spáni og vont veður á Brennslunni Fjölskyldur skildar eftir á Alicante um miðja nótt Fokin tjöld og slagsmál á Bræðslunni Fluttur á bráðamóttökuna eftir vinnuslys í Kópavogi Evrópumálin, sala áfengis og kjarasamningar á Sprengisandi Stærsta rafflugvélin fær grænt ljós á fyrsta flug Hvassviðri hefur sett strik í reikninginn á Bræðslunni Flúðu heimili sitt vegna gróðurelda: „Þetta verður ekki fallegt, fjallið er allt brunnið“ Þúsund sjúkraflug á árinu: „Fyrsta skipti sem við brjótum þann múr“ Bráð veikindi og alelda bíll við Kambana Komst undan ásamt fjölskyldunni „Við ákváðum að snúa bara vörn í sókn“ Fæðingardeildin hafi gleymst í hita leiksins Eldur í sumarbústað við Suðurlandsveg Þúsund ára gömul mynt fannst í gamalli verbúð Íslendingur í grennd við Madríd og met í sjúkraflugferðum Sjá meira