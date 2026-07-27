Innlent

Sauð upp úr milli ferða­manns og meintra vasaþjófa

Agnar Már Másson skrifar
Meintu vasaþjófarnir við Skógafoss glenntu sig að ferðamanninum þegar hann sakaði þá um þjófnað.
Meintu vasaþjófarnir við Skógafoss glenntu sig að ferðamanninum þegar hann sakaði þá um þjófnað. Vísir/Agnar

Lögreglunni á Suðurlandi bárust tvær tilkynningar um vasaþjófnað um helgina. Þá varð einnig atvik við Skógafoss þar sem ferðamaður hnakkreifst við meinta vasaþjófa, hrifsaði af þeim síma og kastaði honum út á tún. Lögreglumaður á Suðurlandi segir það reglulegt orðið að tilkynningar berist um vasaþjófnað.

Blaðamaður varð vitni að því við Skógafoss síðdegis í gær, sunnudag, að upp úr sauð milli ferðamanns og tveggja kvenna sem hann vildi meina að væru vasaþjófar. 

Rifrildi höfðu brotist út milli ferðamannsins og meintu vasaþjófanna, með þeim afleiðingum að hann tók síma úr hendi annarrar þeirra og fleygði honum út á túnið við göngustíginn.

„Vasaþjófar!“ hrópaði hann þá og sagði viðstöddum að kíkja í vasana sína til að athuga hvort eitthvað vantaði.

Málið við Skógafoss ratað ekki á borð lögreglu en Einar Sigurjónsson, aðalvarðstjóri á Suðurlandi, segir að tvær tilkynningar hafi borist um vasaþjófnað á Suðurlandi um helgina; á Þingvöllum á laugardag og svo við Seljalandsfoss á sunnudag.

„Þetta er reglulegt,“ segir Einar í samtali við Vísi.

Á undanförnum mánuðum hafa ómerktir lögreglumenn verið á vappi um helstu ferðamannastaði á Suðurlandi í von um að koma upp um vasaþjófa.

„Það hefur alveg náðst einhver árangur með því að fara í eftirlit ómerkt,“ svarar Einar aðspurður.

Lögreglu grunar að vasaþjófar séu oft gerðir út hingað til lands til skamms tíma.

„Okkur grunar að þetta séu hópar sem eru gerðir út í þetta, og að það sé skipulögð brotastarfsemi í raun og veru,“ segir Einar.

Á síðustu misserum hefur tilkynningum um vasaþjófnað á Íslandi fjölgað, einkum á helstu ferðamannastöðum, en í fyrrasumar var greint frá hópi vasaþjófa sem var sagður herja á miðborgina. Setti lögreglan upp varðturna til að bregðast við því.

„Þetta eru einhverjir hópar – oftar erlendir ríkisborgarar – sem koma hérna, sem stoppa kannski stutt, fara á staði sem þeir telja vera vænlega fyrir sig, svo eru þeir ekkert endilega hér í marga daga. Þá eru þeir bara farnir og byrja að stunda þessa iðju annars staðar.“

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