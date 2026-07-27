Innlent

Raf­magns­laust í Breið­holti

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Bilunin varð klukkan hálf 12.
Bilunin varð klukkan hálf 12. Vísir/Vilhelm

Vegna bilunar er rafmagnslaust í Breiðholti og nágrenni.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Veitum. Þar segir að rafmagnslaust sé við Bakka, Seljahverfi og nágrenni. 

Bilunin varð klukkan 23:30 og er unnið að viðgerð.

„Við biðjumst velvirðingar á þeim óþægindum sem þetta kann að valda,“ segir í tilkynningunni.

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