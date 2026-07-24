Minnst 15 látnir í árásum Rússa Áróra L Davíðsdóttir skrifar 24. júlí 2026 21:56 Fimm létust í árásum Rússa á austurhluta borgarinnar Sloviansk í dag. Getty Minnst 15 eru látnir eftir árásir Rússa á Úkraínu í dag, þar af tíu á drónasýningu nærri Kænugarði, að sögn úkraínskra stjórnvalda. Árásin hæfði heræfingarsvæði í Bucha-héraði, um 20-30 kílómetrum frá miðborg Kærugarðs. 27 heimili eru sögð hafa eyðilagst í árásinni. Volodimír Selenskí Úkraínuforseti sagði í færslu á samfélagsmiðlum að um hundrað hefðu særst í árásinni. Árásin var gerð með langdrægum skotflaugum en í gær fundaði Selenskí með fulltrúum Raytheon, bandarísks fyrirtækis sem framleiðir Patriot-loftvarnakerfi sem Úkraína þarfnast sárlega til að verjast þeim flaugum sem Rússar nota til að sækja fram í innrás sinnim, segir í umfjöllun AP. Donald Trump Bandaríkjaforseti hét því að veita Úkraínu leyfi til að framleiða Patriot-varnarkerfi fyrr í mánuðinum. Auk þess hafi fimm látist í annarri árás Rússa í austurhluta borgarinnar Sloviansk í dag. Úkraínuher hafi aukið eigin árásir á innviði Rússlands. Nú síðast hafi herinn ráðist á flutningamiðstöð Wildberries í Sankti-Pétursborg, en Wildberries er ein stærsta netsöluverslun Rússlands. Úkraína hafi beint árásum sínum á fjórar aðrar vörugeymslur Wildberries víðs vegar um Rússland á síðustu dögum og ollið gríðarlegum eldsvoðum. Úkraínuher réðst á vöruhús Wildberries í Sankti-Pétursborg í Rússlandi. Getty Jafnframt hafi sex látist og 26 særst í árás Úkraínuhers á rússnesku borgina Kirov. Selenskí sagði að ráðist hefði verið á „eina mikilvægustu hernaðaraðstöðuna“ í Kirov sem framleiði „íhluti fyrir flugvélar og flugskeytabúnað“ sem notaður er í árásum Rússa á Úkraínu, segir í umfjöllun breska ríkisútvarpsins. Úkraína Rússland Innrás Rússa í Úkraínu Mest lesið „Ég hef aldrei lent í öðru eins“ Innlent Skipverjarnir áttu að fá 2,5 milljónir króna á haus Innlent „Ef við fáum enga ferðamenn, verðum við að skjóta hundana“ Innlent Slasaðist alvarlega við heyskap Innlent Brotist inn í þrjá gáma og dýr verkfæri tekin ófrjálsri hendi Innlent Drykkurinn komi úr flösku ráðherra Innlent Mótorhjól og bíll skullu saman Innlent Ferðamaðurinn fundinn heill á húfi á Suðurlandi Innlent Sjötugur maður tapað hundrað og átta milljónum til fjárkúgara Innlent Stórbruni í Drammen og dularfull staða moskítóflugunnar Innlent Fleiri fréttir Minnst 15 látnir í árásum Rússa Vilja refsiaðgerðir til að sporna gegn „vistmorði“ Kínverja Vopnaframleiðendur reyna að koma til móts við Evrópu Eldar brenna á Spáni og í Frakklandi Vilja tryggja að hægt sé að óvirkja gervigreindina Viðurkenndu mistök og drógu stefnur gegn blaðamönnum til baka Southport-morðinginn fluttur á geðdeild Nýir tollar lagðir á yfir 80 ríki með vísan til vinnuþrælkunar Óttast að hin leiðin lokist með miklum afleiðingum Sádar verði að viðurkenna tilvist Ísrael Slapp naumlega frá hlébarða í vínbúð Hótar Hútum vegna árása á flutningaskip Hútar réðust á olíuflutningaskip frá Sádi Arabíu Réttarhöld yfir Maduro hefjast í júní á næsta ári Bandaríkin og Sádi-Arabía undirrita kjarnorkusaming „Dr. Jihad“ sem talinn var dáinn vill aftur til Ástralíu Gervigreindarlíkan framkvæmdi netárás óumbeðið Rústa brú eða orkuveri fyrir hverja árás á Hormússundi Fyrirsætuveiðari Epsteins fannst látinn Vill að Infantino stýri Sameinuðu þjóðunum Rýnt í deilurnar: Hver er nýr yfirherforingi Úkraínu? Vill billjónir vegna stríðsins og reifst við þingmenn Frakkar lögleiða samfélagsmiðlabann barna Eigandi Michelin-staðar ákærður fyrir notkun maura í mat Undirrita samkomulag sem opnar á úranauðgun Sáda Utanríkisráðherrann lýsir árásunum sem urðu Khamenei að bana Yfirhershöfðingja Úkraínuhers vikið úr embætti Minnst tólf létust í árásum Ísraelshers Handtakan þyrfti að byggja á alþjóðalögum Widdecombe slegin með hamri tuttugu og einu sinni Sjá meira