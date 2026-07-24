Erlent

Minnst 15 látnir í á­rásum Rússa

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Fimm létust í árásum Rússa á austurhluta borgarinnar Sloviansk í dag.
Fimm létust í árásum Rússa á austurhluta borgarinnar Sloviansk í dag. Getty

Minnst 15 eru látnir eftir árásir Rússa á Úkraínu í dag, þar af tíu á drónasýningu nærri Kænugarði, að sögn úkraínskra stjórnvalda. 

Árásin hæfði heræfingarsvæði í Bucha-héraði, um 20-30 kílómetrum frá miðborg Kærugarðs. 27 heimili eru sögð hafa eyðilagst í árásinni. Volodimír Selenskí Úkraínuforseti sagði í færslu á samfélagsmiðlum að um hundrað hefðu særst í árásinni. 

Árásin var gerð með langdrægum skotflaugum en í gær fundaði Selenskí með fulltrúum Raytheon, bandarísks fyrirtækis sem framleiðir Patriot-loftvarnakerfi sem Úkraína þarfnast sárlega til að verjast þeim flaugum sem Rússar nota til að sækja fram í innrás sinnim, segir í umfjöllun AP.

Donald Trump Bandaríkjaforseti hét því að veita Úkraínu leyfi til að framleiða Patriot-varnarkerfi fyrr í mánuðinum. 

Auk þess hafi fimm látist í annarri árás Rússa í austurhluta borgarinnar Sloviansk í dag. 

Úkraínuher hafi aukið eigin árásir á innviði Rússlands. Nú síðast hafi herinn ráðist á flutningamiðstöð Wildberries í Sankti-Pétursborg, en Wildberries er ein stærsta netsöluverslun Rússlands. Úkraína hafi beint árásum sínum á fjórar aðrar vörugeymslur Wildberries víðs vegar um Rússland á síðustu dögum og ollið gríðarlegum eldsvoðum.

Úkraínuher réðst á vöruhús Wildberries í Sankti-Pétursborg í Rússlandi. Getty

Jafnframt hafi sex látist og 26 særst í árás Úkraínuhers á rússnesku borgina Kirov. Selenskí sagði að ráðist hefði verið á „eina mikilvægustu hernaðaraðstöðuna“ í Kirov sem framleiði „íhluti fyrir flugvélar og flugskeytabúnað“ sem notaður er í árásum Rússa á Úkraínu, segir í umfjöllun breska ríkisútvarpsins. 

Úkraína Rússland Innrás Rússa í Úkraínu

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið