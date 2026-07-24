Eftir hitabylgjur sumarsins glíma Evrópuþjóðir nú margar hverjar við mikla gróður- og skógarelda.
Þúsundir hafa flúið heimili sín í Frakklandi og Spáni vegna þessa og hafa Frakkar farið fram á aðstoð frá Evrópusambandinu til að tækla elda sem þar brenna við Atlantshafsströndina. Á Spáni hefur neyðarástandið verið lýst yfir í kringum höfuðborgina Madrid og í Avila héraði þar sem eldar brenna nú stjórnlaust.
Í Frakklandi brenna eldarnir helst í Gironde í suðvesturhluta landsins og segir Emmanuel Macron Frakklandsforseti í færslu á samfélagsmiðlum að ástandið sé afar taugatrekkjandi. Hann segir að von sé á aðstoð frá Evrópusambandsríkjum á borð við Portúgal og Króatíu auk þess sem Tékkar og Slóvakar ætli að senda þeim þyrlur sérútbúnar til slökkvistarfs.
Gróðureldarnir í Evrópu þetta árið hafa þegar slegið met samkvæmt umfjöllun Guardian. Í miðri þessari viku höfðu umþaðbil tvisvar sinnum fleiri hektarar brunnið en sem samsvarar meðaltali síðustu tveggja áratuga í álfunni. Í Frakklandi hefur aldrei eins mikið flatarmál brunnið á einu ári og á Spáni hafa aldrei eins margir eldar kviknað.