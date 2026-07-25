Ekkert lát á árásum Bandaríkjanna og Íran Áróra L Davíðsdóttir skrifar 25. júlí 2026 00:20 Frá því stríð Bandaríkjanna og Íran fór aftur á skrið fyrir um tveimur vikum hefur ekkert gengið að hefja viðræður á nýjan leik. Getty Bandaríkin gerðu árás á kaupskip sem reyndi að rjúfa hafnarbann íranskra hafna, að sögn Bandaríkjahers. Jafnframt beindu Íranir áfram spjótum sínum að bandarískum herstöðvum og mannvirkjum á Persaflóa. Sádi-Arabar gerðu hefndarárás á Jemen fyrir árásir Húta á sádi-arabísk olíuskip. Tim Hawkins, talsmaður yfirstjórnar Bandaríkjahers (CENTCOM), sagði í samtali við AP að skipið M/T Lavine hefði reynt að rjúfa hafnarbann minnst fjórum sinnum og ekki farið eftir skipunum hersins. Árásin hefði verið gerð til þess að „draga enn frekar úr getu Írans til að ógna almennum sjófarendum og kaupskipum.“ Í borginni Irbil, höfuðborg sjálfstjórnarsvæðis Kúrda, í norðurhluta Íraks hafi hersveitir undir forystu Bandaríkjanna skotið niður fimm dróna, að sögn öryggisyfirvalda á svæðinu. Íranski byltingarvörðurinn sagði Írani hafa gert árás á bandarískarherstöðvar í Kúveit og Barein. Bandaríkin hafi í kjölfarið beint spjótum sínum að flotastöð Byltingarvarðarins í norðurhluta Íran. Sádar hafi jafnframt gert árás á hafnarborgina Hodeia í Jemen til að bregðast við árásum Húta á sádi-arabísk olíuskip í Rauðahafi. Donald Trump sagði að ef Hútar héldu áfram árásum á olíuflutningaskip á Rauðahafi muni hann draga bæði Írani og Húta til ábyrgðar. Frá því stríð Bandaríkjanna og Íran fór aftur á skrið fyrir um tveimur vikum hefur ekkert gengið að hefja viðræður á nýjan leik. Bandaríkjaforseti hefur bæði sagt að stjórnvöld í Íran grátbiðji um að fá að komast að samningaborðinu og að þau séu ekki tilbúin til að semja. Bandarísk sendiráð í Mið-Austurlöndum hafa varað Bandaríkjamenn á svæðinu við því að flóttaleiðir gætu reynst takmarkaðri en Byltingarvörðurinn ráðlagði íbúum nágrannaríkja að halda sig fjarri herstöðvum Bandaríkjanna á svæðinu, segir í umfjöllun AP. Íran Bandaríkin Sádi-Arabía Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Mest lesið Slasaðist alvarlega við heyskap Innlent Brotist inn í þrjá gáma og dýr verkfæri tekin ófrjálsri hendi Innlent Drykkurinn komi úr flösku ráðherra Innlent Ferðamaðurinn fundinn heill á húfi á Suðurlandi Innlent Mótorhjól og bíll skullu saman Innlent Sjötugur maður tapað hundrað og átta milljónum til fjárkúgara Innlent Stórbruni í Drammen og dularfull staða moskítóflugunnar Innlent Einbreiðar brýr við Berufjörð og Reyðarfjörð líklega næstar Innlent Nálægt því að útrýma moskítóflugu á Suðurlandi Innlent Jákvætt ef stjórnvöld séu loksins farin að horfast í augu við stöðuna Innlent Fleiri fréttir Ekkert lát á árásum Bandaríkjanna og Íran Minnst 15 látnir í árásum Rússa Vilja refsiaðgerðir til að sporna gegn „vistmorði“ Kínverja Vopnaframleiðendur reyna að koma til móts við Evrópu Eldar brenna á Spáni og í Frakklandi Vilja tryggja að hægt sé að óvirkja gervigreindina Viðurkenndu mistök og drógu stefnur gegn blaðamönnum til baka Southport-morðinginn fluttur á geðdeild Nýir tollar lagðir á yfir 80 ríki með vísan til vinnuþrælkunar Óttast að hin leiðin lokist með miklum afleiðingum Sádar verði að viðurkenna tilvist Ísrael Slapp naumlega frá hlébarða í vínbúð Hótar Hútum vegna árása á flutningaskip Hútar réðust á olíuflutningaskip frá Sádi Arabíu Réttarhöld yfir Maduro hefjast í júní á næsta ári Bandaríkin og Sádi-Arabía undirrita kjarnorkusaming „Dr. Jihad“ sem talinn var dáinn vill aftur til Ástralíu Gervigreindarlíkan framkvæmdi netárás óumbeðið Rústa brú eða orkuveri fyrir hverja árás á Hormússundi Fyrirsætuveiðari Epsteins fannst látinn Vill að Infantino stýri Sameinuðu þjóðunum Rýnt í deilurnar: Hver er nýr yfirherforingi Úkraínu? Vill billjónir vegna stríðsins og reifst við þingmenn Frakkar lögleiða samfélagsmiðlabann barna Eigandi Michelin-staðar ákærður fyrir notkun maura í mat Undirrita samkomulag sem opnar á úranauðgun Sáda Utanríkisráðherrann lýsir árásunum sem urðu Khamenei að bana Yfirhershöfðingja Úkraínuhers vikið úr embætti Minnst tólf létust í árásum Ísraelshers Handtakan þyrfti að byggja á alþjóðalögum Sjá meira