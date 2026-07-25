Erlent

Ekkert lát á á­rásum Banda­ríkjanna og Íran

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Frá því stríð Bandaríkjanna og Íran fór aftur á skrið fyrir um tveimur vikum hefur ekkert gengið að hefja viðræður á nýjan leik.
Frá því stríð Bandaríkjanna og Íran fór aftur á skrið fyrir um tveimur vikum hefur ekkert gengið að hefja viðræður á nýjan leik. Getty

Bandaríkin gerðu árás á kaupskip sem reyndi að rjúfa hafnarbann íranskra hafna, að sögn Bandaríkjahers. Jafnframt beindu Íranir áfram spjótum sínum að bandarískum herstöðvum og mannvirkjum á Persaflóa. Sádi-Arabar gerðu hefndarárás á Jemen fyrir árásir Húta á sádi-arabísk olíuskip.

Tim Hawkins, talsmaður yfirstjórnar Bandaríkjahers (CENTCOM), sagði í samtali við AP að skipið M/T Lavine hefði reynt að rjúfa hafnarbann minnst fjórum sinnum og ekki farið eftir skipunum hersins. Árásin hefði verið gerð til þess að „draga enn frekar úr getu Írans til að ógna almennum sjófarendum og kaupskipum.“

Í borginni Irbil, höfuðborg sjálfstjórnarsvæðis Kúrda, í norðurhluta Íraks hafi hersveitir undir forystu Bandaríkjanna skotið niður fimm dróna, að sögn öryggisyfirvalda á svæðinu. Íranski byltingarvörðurinn sagði Írani hafa gert árás á bandarískarherstöðvar í Kúveit og Barein. Bandaríkin hafi í kjölfarið beint spjótum sínum að flotastöð Byltingarvarðarins í norðurhluta Íran.

Sádar hafi jafnframt gert árás á hafnarborgina Hodeia í Jemen til að bregðast við árásum Húta á sádi-arabísk olíuskip í Rauðahafi. Donald Trump sagði að ef Hútar héldu áfram árásum á olíuflutningaskip á Rauðahafi muni hann draga bæði Írani og Húta til ábyrgðar.

Frá því stríð Bandaríkjanna og Íran fór aftur á skrið fyrir um tveimur vikum hefur ekkert gengið að hefja viðræður á nýjan leik. Bandaríkjaforseti hefur bæði sagt að stjórnvöld í Íran grátbiðji um að fá að komast að samningaborðinu og að þau séu ekki tilbúin til að semja.

Bandarísk sendiráð í Mið-Austurlöndum hafa varað Bandaríkjamenn á svæðinu við því að flóttaleiðir gætu reynst takmarkaðri en Byltingarvörðurinn ráðlagði íbúum nágrannaríkja að halda sig fjarri herstöðvum Bandaríkjanna á svæðinu, segir í umfjöllun AP. 

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