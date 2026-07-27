„Þetta eru hreinlega loftslagsbreytingar“ Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 27. júlí 2026 22:49 Eldar geysa í suðurhluta Evrópu. Samsett Skæðir gróðureldar í suðurhluta Evrópu eru birtingarmynd loftslagsbreytinga samkvæmt fagstjóra hjá Veðurstofu Íslands. Sömuleiðis er aukin hætta á Íslandi sem sést í lengra sumri. Rúmlega þrjú hundruð þúsund íbúum hefur verið gert að rýma heimili sín vegna gróðurelda í Frakklandi og á Spáni. Í Frakklandi eru gróðureldarnir um fimmtán kílómetrum frá stórborginni Bordeaux og í Spáni eru þeir nærri Madríd. Hitabylgjur hafa verið tíðar í Evrópu síðustu sumur og nálgast önnur hitabylgja Spán. „Þetta er búið að vera töluvert erfitt sumar, fyrsta hitabylgjan kom strax í maí og það eru búnar að fylgja nokkrar hitabylgjur á eftir og þurrkar,“ segir Guðrún Nína Petersen, fagstjóri veðurlíkanaþróunar hjá Veðurstofu Íslands. „Þá er þetta sérstaklega slæmt á stöðum þar sem er þurrt fyrir og þú hefur þennan þurra, hlýja vind sem kemur og hann hreinlega dregur restina af rakanum úr jarðveginum og gróðrinum þannig það er allt mjög viðkvæmt á þessum svæðum.“ „Virðist ekkert vera að breytast“ „Árið í fyrra var það versta síðan mælingar hófust á gróðureldum,“ segir Guðrún Nína og bætir við að árið í ár sé ekki jafn slæmt. „Þetta eru hreinlega loftslagsbreytingar, það er þetta veður þar sem við erum að fá þurrka og hitabylgjur sem valda þessu. En sömuleiðis hafa loftslagsbreytingar þau áhrif að þær geta breytt því hvernig skógurinn er samsettur og hvernig útbreiðslan á honum.“ Guðrún bendir á að loftslagsbreytingarnar lengi eldtímabilið og þar af leiðandi séu meiri líkur á gróðureldum. Stærri gróðureldum sé að fjölga hratt. „Við erum að sjá þessa stóru gróðurelda og þetta virðist ekkert vera að breytast. Með hlýnandi loftslagi er aukin hætta á hitabylgjum og þá er aukin hætta á gróðureldum.“ Hætta á Íslandi Guðrún segir að áhrif loftslagsbreytinganna sé einnig að finna hér á landi. „Það er aukin hætta hér, við erum að sjá að sumrin okkar eru að lengjast og þar af leiðandi er gróðrartímabilið lengra. Við sjáum það á skógunum okkar, hvernig þeir eru að vaxa. Þannig við þurfum vissulega að vera vakandi fyrir því hvernig við gróðursetjum og hvernig við högum okkur svo við lágmörkum hættuna,“ segir hún. Fyrst og fremst sé nauðsynlegt að takast á við loftslagsbreytingarnar. „Það er númer eitt, tvö, þrjú, fjögur og fimm. Við getum ekkert lokað augunum fyrir því að þetta eru einkenni loftslagsbreytinga.“ Gróðureldar Mest lesið Ljóst hvar sólin verður um versló og hvar ekki Innlent Sauð upp úr milli ferðamanns og meintra vasaþjófa Innlent Banaslys í Þrengslunum Innlent Barðist fyrir lífi sínu nóttina eftir að ofbeldismaðurinn hlaut dóm Innlent Flugmaðurinn er fundinn Innlent Dæmdur lögreglumaður kenndi neikvæðu umtali samstarfsfélaga um Innlent Varanlegar undanþágur hluti af ESB frá upphafi Innlent Stór skjálfti á Nesjavöllum Innlent Brotlenti í djúpu gili Innlent „Uppáhaldið“ hans Epsteins mun erfa veldið Erlent Fleiri fréttir „Þetta eru hreinlega loftslagsbreytingar“ Senda norðlenskt rusl úr landi Umfangsmestu rýmingar frá seinni heimsstyrjöldinni: „Tunglið var orðið appelsínugult“ Verst frétta um hvað felst nákvæmlega í fyrirhuguðum niðurskurði Stjórnlausir skógareldar og vertar sem fagna Á þriðja hundrað þegar greitt atkvæði Brotlenti í djúpu gili Dæmdur lögreglumaður kenndi neikvæðu umtali samstarfsfélaga um Varanlegar undanþágur hluti af ESB frá upphafi Snýr aftur á spítalann í skugga kæru til Landsréttar Flugmaðurinn er fundinn Sækja slasaðan göngumann á Esjuna „Fólk er ekki heimskt“ Sorglegt að ekki hafi tekist að vernda konuna Ljóst hvar sólin verður um versló og hvar ekki Varði helginni á spænskri fjöldahjálparstöð Sauð upp úr milli ferðamanns og meintra vasaþjófa Lilja Rafney syrgir eiginmann sinn Fluttur til Danmerkur með alvarleg brunasár Banaslys í Þrengslunum Barðist fyrir lífi sínu nóttina eftir að ofbeldismaðurinn hlaut dóm Skjálftinn fannst í Grundarfirði og Búðardal Lá á bjöllunum og endaði á því að brjótast inn Stór skjálfti á Nesjavöllum Rennibraut vélarinnar hafi virkjast á flughlaði Ekki gott að möguleg lögbrot hafi fengið að malla árum saman „Fólk bara fór í hina úlpuna sína og brosti“ Umræða í hnút: Hann segir, hún segir, þarna stendur... hvað er rétt? „Alltaf tortryggin gagnvart boði um gull og græna skóga“ „Eins og einhverjir fávitar á gólfinu, korter í að grenja“ Sjá meira