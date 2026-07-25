Erlent

Einn látinn eftir að flug­vél endaði á hús­þaki

Jón Þór Stefánsson skrifar
Mynd frá vettvangi.
Mynd frá vettvangi. Getty

Minnst einn lést þegar lítil flugvél hafnaði á húsþaki heimilis í Ganderkesee í norðurhluta Þýskalands í dag.

Talið er að tveir hafi verið í flugvélinni. Fyrir utan hinn látna er hinn einstaklingurinn enn ófundinn. Fjölskyldan sem býr í húsinu var ekki heima þegar slysið átti sér stað.

Tildörg slyssins, hvers vegna vélin hafnaði á húsinu, eru enn óljós og til rannsóknar.

Flug Þýskaland

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