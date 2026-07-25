Eldarnir þeir skæðustu sem hafi nokkurn tímann herjað á landið

Alls hefur ríflega tvö hundruð þúsund manns verið gert að rýma svæði í Suður-Evrópu og nú loga gróðureldar víða í Frakklandi og á Spáni. Langar bílaraðir mynduðust þegar þúsundir flúðu á brott úr úthverfum borgarinnar í suðvesturhluta Frakklands í nótt.
Forsætisráðherra Frakklands hefur sagt gróðureldana þá skæðustu sem nokkurn tímann hafa herjað á landið og að ríflega hundrað og fjörutíu þúsund manns hafi þegar verið flutt á brott frá Gironde- og Landes-héruðunum nálægt Bordeaux þar sem gróðureldarnir brutust út í vikunni. Ökumönnum væri sömuleiðis ráðlagt að forðast svæðið.
Kemur þetta fram í umfjöllun fréttaveitunnar Reuters um málið en þar er haft eftir Sophie Brocas, sem stýrir sveitarstjórn La Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde, sem nær yfir Bordeaux-svæðið, að svæðin Le Haillan, Eysines og Merignac væru rýmd.
Bordeaux-svæðið er frægt fyrir vínekrur sínar og borgin er ein helsta samgöngumiðstöð ferðamanna sem heimsækja nálæga sumarleyfisstaði við Atlantshafsströndina. Herinn hefur samkvæmt umfjöllun Reuters verið kallaður til aðstoðar slökkviliði og viðbragðsaðilum á svæðinu.
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Norðan við Bordeaux sást og fannst reykur frá gróðureldunum í Haute-Vienne-héraði, þar sem yfirvöld ráðlögðu fólki að halda hurðum og gluggum lokuðum.
Hingað til í júlímánuði hefur meðalhitinn verið 32,2 gráður á svæðinu, sem er 7,3 gráðum yfir mældum hámarkshita í júlí á árunum 1961 til 1990, samkvæmt gögnum frá Reuters Climate Monitor.