Erlent

Hjálpaði mág­konu sinni að flýja heimilið: „Þetta reddast!“

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Jenný Andrea Árnadóttir er skurðhjúkrunarfræðingur.
Jenný Andrea Árnadóttir er skurðhjúkrunarfræðingur. Vísir/aðsend

„Í þorpinu hjá henni var alveg dimmt og það rigndi niður ösku frá himninum. Það var svolítið súrrealískt. Það má segja að þetta hafi verið dálítið óhugnanlegt.“ 

Þetta segir skurðhjúkrunarfræðingur sem starfar í Noregi en er nú stödd í Alcorcón á Spáni þar sem systir eiginmanns hennar býr en það er í um tuttugu mínútna fjarlægð frá höfuðborg ríkisins Madríd sem er umlukin gróðureldum.

Alls hefur ríflega 270 þúsund manns verið gert að rýma heimili sín í suðvesturhluta Evrópu en gróðureldar loga enn víða í Frakklandi og á Spáni. Langar bílaraðir mynduðust þegar þúsundir flúðu á brott úr úthverfum Bordeaux-borgar í suðvesturhluta Frakklands í nótt. Um 190 ferkílómetrar hafa orðið eldinum að bráð.

Emanuel Macron forsætisráðherra Frakklands hefur sagt gróðureldana þá skæðustu sem hafa gengið þar yfir og tók fram að ríflega hundrað og fjörutíu þúsund manns hafi þegar verið yfirgefið Gironde- og Landes-héröð nálægt Bordeaux. Frakklandsher hefur verið kallaður til að aðstoða slökkviliðið og viðbragðsaðila á svæðinu.

Spánn lýsti yfir neyðarástandi vegna eldanna á fimmtudagskvöld. Um verstu gróðurelda er að ræða sem hafa geisað á svæðinu. Á svæðinu umhverfis Madríd hafa tuttugu þúsund manns þurfta að flýja heimili sín, þar á meðal íslensk hjón.

Jenný Andrea Árnadóttir, skurðhjúkrunarfræðingur sem er í um tuttugu mínútna fjarlægð frá Madríd, segir gróðureldana hafa mikil áhrif á heimamenn og setja mark sitt á lífið úti.

„Ég kom hérna í fyrradag og þá voru eldarnir byrjaðir en í gær ákváðum við að keyra þangað sem mágkona mín býr og hún er búin að vera hjá okkur núna síðustu daga. Við ákváðum að fara í þorpið til hennar því það átti að rýma þorpið við hliðina á hennar og hún orðin stressuð. Það var þykkur reykur þarna. Það var svolítið sérstakt. Þegar maður sér öskuna kyngja niður og reykinn fara fyrir sólina er þetta dálítið sérstakt.“

Var þetta ógnvænlegt að sjá?

„Já, en ég verð nú ekkert voðalega stressuð. Ég er náttúrulega skurðhjúkrunarfræðingur og er því vön adrenalíni en maður tekur nú alveg eftir því að fólk er svolítið stressað. Við erum í engri hættu því Alcorón er í tuttugu mínútna fjarlægð frá Madríd og þetta er borg svo það er engin hætta á ferð hér.“

Hún tekur fram að um áhyggjuefni sé að ræða fyrir þorpin í grenndinni og að um alvarlegt mál sé að ræða. Þrátt fyrir hagstæða vindátt og nokkra fjarlægð frá eldunum hafi hún vaknað við töluverða reyklykt í morgunsárið.

„Við tókum eftir því þegar við vorum að keyra í gær að það var ansi mikil umferð í þessum þorpum. Það eru margir að rýma og svona. Fólk er að flýja og það er auðvitað stressað í þessum litlu þorpum. Mágkona mín var alveg stressuð.“

Hefurðu áhyggjur eða ertu vongóð um að þetta gangi yfir og ljúki fyrr en varir?

„Þetta gengur yfir maður! Þetta reddast! Ég er ekkert rosalega dramatísk almennt en ég tek alveg eftir því að Spánverjarnir eru ansi stressaðir.“

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