Hjálpaði mágkonu sinni að flýja heimilið: „Þetta reddast!“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 25. júlí 2026 14:04 Jenný Andrea Árnadóttir er skurðhjúkrunarfræðingur. Vísir/aðsend „Í þorpinu hjá henni var alveg dimmt og það rigndi niður ösku frá himninum. Það var svolítið súrrealískt. Það má segja að þetta hafi verið dálítið óhugnanlegt.“ Þetta segir skurðhjúkrunarfræðingur sem starfar í Noregi en er nú stödd í Alcorcón á Spáni þar sem systir eiginmanns hennar býr en það er í um tuttugu mínútna fjarlægð frá höfuðborg ríkisins Madríd sem er umlukin gróðureldum. Alls hefur ríflega 270 þúsund manns verið gert að rýma heimili sín í suðvesturhluta Evrópu en gróðureldar loga enn víða í Frakklandi og á Spáni. Langar bílaraðir mynduðust þegar þúsundir flúðu á brott úr úthverfum Bordeaux-borgar í suðvesturhluta Frakklands í nótt. Um 190 ferkílómetrar hafa orðið eldinum að bráð. Emanuel Macron forsætisráðherra Frakklands hefur sagt gróðureldana þá skæðustu sem hafa gengið þar yfir og tók fram að ríflega hundrað og fjörutíu þúsund manns hafi þegar verið yfirgefið Gironde- og Landes-héröð nálægt Bordeaux. Frakklandsher hefur verið kallaður til að aðstoða slökkviliðið og viðbragðsaðila á svæðinu. Spánn lýsti yfir neyðarástandi vegna eldanna á fimmtudagskvöld. Um verstu gróðurelda er að ræða sem hafa geisað á svæðinu. Á svæðinu umhverfis Madríd hafa tuttugu þúsund manns þurfta að flýja heimili sín, þar á meðal íslensk hjón. Jenný Andrea Árnadóttir, skurðhjúkrunarfræðingur sem er í um tuttugu mínútna fjarlægð frá Madríd, segir gróðureldana hafa mikil áhrif á heimamenn og setja mark sitt á lífið úti. „Ég kom hérna í fyrradag og þá voru eldarnir byrjaðir en í gær ákváðum við að keyra þangað sem mágkona mín býr og hún er búin að vera hjá okkur núna síðustu daga. Við ákváðum að fara í þorpið til hennar því það átti að rýma þorpið við hliðina á hennar og hún orðin stressuð. Það var þykkur reykur þarna. Það var svolítið sérstakt. Þegar maður sér öskuna kyngja niður og reykinn fara fyrir sólina er þetta dálítið sérstakt.“ Var þetta ógnvænlegt að sjá? „Já, en ég verð nú ekkert voðalega stressuð. Ég er náttúrulega skurðhjúkrunarfræðingur og er því vön adrenalíni en maður tekur nú alveg eftir því að fólk er svolítið stressað. Við erum í engri hættu því Alcorón er í tuttugu mínútna fjarlægð frá Madríd og þetta er borg svo það er engin hætta á ferð hér.“ Hún tekur fram að um áhyggjuefni sé að ræða fyrir þorpin í grenndinni og að um alvarlegt mál sé að ræða. Þrátt fyrir hagstæða vindátt og nokkra fjarlægð frá eldunum hafi hún vaknað við töluverða reyklykt í morgunsárið. „Við tókum eftir því þegar við vorum að keyra í gær að það var ansi mikil umferð í þessum þorpum. Það eru margir að rýma og svona. Fólk er að flýja og það er auðvitað stressað í þessum litlu þorpum. Mágkona mín var alveg stressuð.“ Hefurðu áhyggjur eða ertu vongóð um að þetta gangi yfir og ljúki fyrr en varir? „Þetta gengur yfir maður! Þetta reddast! Ég er ekkert rosalega dramatísk almennt en ég tek alveg eftir því að Spánverjarnir eru ansi stressaðir.“ Veður Frakkland Spánn Gróðureldar Hitabylgja í Evrópu sumarið 2026 Mest lesið Eldur í sumarbústað við Suðurlandsveg Innlent Eigi ekki að kosta milljónir króna að klæðast landsliðsbúningnum Innlent Fleygt fram af svölum á fyrstu hæð fjölbýlishúss Innlent Ferðamaðurinn fundinn heill á húfi á Suðurlandi Innlent Einbreiðar brýr við Berufjörð og Reyðarfjörð líklega næstar Innlent „Það er brjálað að gera með stóru B-i“ Innlent Jákvætt ef stjórnvöld séu loksins farin að horfast í augu við stöðuna Innlent Facebook og tengdir miðlar liggja niðri Innlent Breikkun á Kjalarnesi boðin út eftir margra ára seinkun Innlent Tímafrek verkefni kennara, umferðaröryggi í Hvalfirði og stemningin á Spáni Innlent Fleiri fréttir Hjálpaði mágkonu sinni að flýja heimilið: „Þetta reddast!“ Eldarnir þeir skæðustu sem hafi nokkurn tímann herjað á landið Ekkert lát á árásum Bandaríkjanna og Íran Minnst 15 látnir í árásum Rússa Vilja refsiaðgerðir til að sporna gegn „vistmorði“ Kínverja Vopnaframleiðendur reyna að koma til móts við Evrópu Eldar brenna á Spáni og í Frakklandi Vilja tryggja að hægt sé að óvirkja gervigreindina Viðurkenndu mistök og drógu stefnur gegn blaðamönnum til baka Southport-morðinginn fluttur á geðdeild Nýir tollar lagðir á yfir 80 ríki með vísan til vinnuþrælkunar Óttast að hin leiðin lokist með miklum afleiðingum Sádar verði að viðurkenna tilvist Ísrael Slapp naumlega frá hlébarða í vínbúð Hótar Hútum vegna árása á flutningaskip Hútar réðust á olíuflutningaskip frá Sádi Arabíu Réttarhöld yfir Maduro hefjast í júní á næsta ári Bandaríkin og Sádi-Arabía undirrita kjarnorkusaming „Dr. Jihad“ sem talinn var dáinn vill aftur til Ástralíu Gervigreindarlíkan framkvæmdi netárás óumbeðið Rústa brú eða orkuveri fyrir hverja árás á Hormússundi Fyrirsætuveiðari Epsteins fannst látinn Vill að Infantino stýri Sameinuðu þjóðunum Rýnt í deilurnar: Hver er nýr yfirherforingi Úkraínu? 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